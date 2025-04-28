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  • Классический Defender с V8 и мягким верхом теперь доступен и в заводском исполнении

Классический Defender с V8 и мягким верхом теперь доступен и в заводском исполнении

28.04.2025 116 0 1

В линейке заводских рестомодов британской компании JLR аккурат к новому летнему сезону появился прогулочно-пляжный «коротыш» Classic Defender V8 Soft Top с матерчатой «кепкой» вместо жёсткой крыши и полным комплектом технических доработок от спецподразделения Works Bespoke, в который входят мощный 5,0-литровый атмосферный V8, новая АКП и комплексно модернизированное шасси.

Конвейерная жизнь классического рамного Land Rover Defender закончилась в 2016 году, но он продолжает рыночную карьеру как заводской рестомод, причём в прошлом году компания JLR сняла все ограничения на его производство и разработало широчайшую программу кастомизации, чтобы клиенты тратили побольше денежек на свой, уникальный Classic Defender. Для изготовления каждого рестомода необходим не слишком ушатанный донорский Land Rover Defender, выпущенный в период с 2012 по 2016 год.

На прошлой неделе, когда мы утопали в новинках Шанхайского автосалона, была представлена очередная кузовная модификация заводского Classic Defender — Soft Top (переводится на русский как «мягкий верх»), прежде рестомод с таким кузовом можно было заказать только у сторонних ателье, например, у Kingsley Cars. Классический внедорожник с мягким верхом предлагается только в короткобазной трёхдверной версии с индексом 90, но есть выбор между несколькими вариантами тканевой накидки, с разными цветами и разной степенью открытости, вплоть до совсем «откровенной» типа бикини.

Формально Classic Defender V8 Soft Top строго двухместный, но в кузове есть продольные ступеньки вдоль бортов, на которые в теории могут усесться до шести купальщиц, чтобы доехать от пляжа до ближайшего бара. Можно и не ездить в бар, ведь в списке опций есть винный холодильник и крепления для доски для серфинга — в зависимости от того, кто какой досуг предпочитает. Внешний декор тоже зависит от вкуса и настроения заказчика — можно выбрать подчёркнуто классический лук на 16-дюймовых стальных колёсах в сочетании с олдскульной радиаторной решёткой или более современный задорно-молодёжный образ с кучей навесных побрякушек и 18-дюймовыми литыми дисками.

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По части техники Classic Defender V8 Soft Top доработан точно так же, как все ранее представленные внедорожники серии Works V8. Стоковый турбодизель заменён на 5,0-литровый бензиновый атмосферный V8 (405 л.с., 515 Нм), МКП — на 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF в паре с 2-ступенчатой «раздаткой». Вместо исходной простенькой системы полного привода типа парт-тайм рестомод получил межосевой дифференциал и усиленные межколёсные дифферециалы.

Зависимая подвеска с неразрезными мостами принципиально не изменилась, но в ней установлены новые амортизаторы Bilstein в сочетании с новыми пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости от Eibach. Новые мощные дисковые тормоза Alcon с четырёхпоршневыми суппортами «по кругу» (диаметр передних тормозных дисков — 335 мм, задних — 300 мм) работают в связке с современной системой стабилизации. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Classic Defender V8 Soft Top разгоняется за 5,6 с, максимальная скорость — 170 км/ч.

В Великобритании Classic Defender V8 Soft Top стоит от 195 000 фунтов стерлингов плюс налоги, на каждый рестомод даётся заводская гарантия — один год без ограничения пробега.

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