Новинки ×

FAW выводит на рынок недорогой кроссовер Bestune Yueyi 03

05.03.2025 289 0 1

Новый электрический паркетник от концерна FAW предложен с единственным мотором и двумя вариантами батареи. «Начальные» версии особо богатыми не назовешь, зато и цены соответственные.

На сертификационных снимках электрокросс Bestune Yueyi 03 (бренд Bestune принадлежит компании FAW) засветился еще осенью прошлого года, но лишь сейчас модель стала доступна к заказу в Китае. Новинка адресована прежде всего молодым семьям, так что одно из главных ее достоинств – привлекательные цены.

Китайские профильные СМИ пишут, что паркетник Bestune Yueyi 03 построен на платформе FME. Длина пятидверки равна 4450 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1635 мм, колесная база – 2750 мм. Таким образом, по своим габаритам модель сопоставима с электрическим кроссовером BYD Yuan Plus, который только что пережил рестайлинг. Объем багажника Yueyi 03 – 381 литр, со сложенными вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1601 литра.

1 / 2
2 / 2

Среди особенностей внешности – гладкий «нос», хромированные вставки в бамперах, двухэтажная головная оптика и сделанные в виде раздельных узких плашек задние фонари. Модели положены 17- или 18-дюймовые колеса (правда, более крупные диски имеет исключительно топ-версия).

1 / 2
2 / 2

В салоне установлены двухспицевый руль и отдельные экраны, физических клавиш почти нет. Самый дешевый кроссовер получил 5-дюймовый приборный дисплей, у остальных версий он диагональю 8,8 дюйма. Планшет мультимедиа един для всех комплектаций – 14,6 дюйма. Между передними креслами расположена «парящая» консоль с парой подстаканников.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Bestune Yueyi 03 предложен с единственным электромотором на передней оси, который выдает 166 л.с. и 200 Нм. Зато батарею можно выбрать. «Начальные» версии получили аккумулятор емкостью 48,35 кВт*ч, дальнобойность таких машин составляет 445 км по китайскому циклу CLTC. Более дорогим вариантам досталась батарея на 61,47 кВт*ч, их запас хода – 565 км.

Базовая комплектация включает светодиодную оптику, тканевую обивку, климат-контроль, систему бесключевого доступа и кнопку запуска мотора, камеру заднего вида. В «средних» версиях появляются панорамная крыша, «кожа» и круиз-контроль. Следующие по старшинству исполнения имеют камеры кругового обзора. Предтоповый Yueyi 03 – это еще подогрев передних сидений (водительское кресло также имеет вентиляцию) и электропривод багажной двери. Ну а самый дорогой паркетник получил беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Bestune Yueyi 03 с младшей батареей оценили в 97 900 – 109 900 юаней (около 1,2 млн – 1,35 млн рублей по актуальному курсу), кроссовер с более мощным аккумулятором обойдется в 112 900 – 127 900 юаней (1,4 млн – 1,6 млн рублей). Для сравнения: рестайлинговый BYD Yuan Plus стоит 115 800 – 145 800 юаней (1,4 млн – 1,8 млн рублей).

Чуть позже в Китае появится еще один паркетник серии Yueyi: модель под названием Bestune Yueyi 07 представляет собой гибридную версию доступного и в России чисто бензинового Bestune T90. Не исключено, что впоследствии кроссоверы нового электрифицированного семейства отправят на экспорт, но в этом случае им, вероятно, подберут другие имена.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки FAW Bestune
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Теплота, воздух и разные КПД: почему дизельный двигатель экономичнее бензинового Мы все прекрасно знаем, что дизельный двигатель экономичнее бензинового. А вот почему – знают не все. Сегодня разберёмся в этом вопросе, а начнём с теории: что такое коэффициент полезного де... 15 0 0 07.03.2025
Статьи / Новые авто Роскошь на электротяге, теперь официально: обзор Avatr 11 для российского рынка Может ли китайский бренд создать по-настоящему премиальный автомобиль? И может ли такой автомобиль двигаться на электрической тяге? Changan на эти вопросы уверенно отвечает «да» своим Avatr... 464 0 0 06.03.2025
Статьи / Шины и диски Для молодых и активных: тест летних шин Torero MP47 Представьте себе картину: горы, серпантин, туман и дождь. И ещё – достаточно жёсткий график передвижения, который не предполагает слишком вальяжной поездки. Чем лучше управлять в такой ситуа... 1963 0 0 05.03.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68604 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 24553 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15727 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
5 Король говорит: обзор KGM Rexton
5 Новый лифтбек Lada Granta Cross: первые изображения
3 Чешский рекорд скорости: как Skoda Octavia стала самой быстрой машиной...
Новые комментарии
Change privacy settings