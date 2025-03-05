FAW выводит на рынок недорогой кроссовер Bestune Yueyi 03

Новый электрический паркетник от концерна FAW предложен с единственным мотором и двумя вариантами батареи. «Начальные» версии особо богатыми не назовешь, зато и цены соответственные.

На сертификационных снимках электрокросс Bestune Yueyi 03 (бренд Bestune принадлежит компании FAW) засветился еще осенью прошлого года, но лишь сейчас модель стала доступна к заказу в Китае. Новинка адресована прежде всего молодым семьям, так что одно из главных ее достоинств – привлекательные цены.

Китайские профильные СМИ пишут, что паркетник Bestune Yueyi 03 построен на платформе FME. Длина пятидверки равна 4450 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1635 мм, колесная база – 2750 мм. Таким образом, по своим габаритам модель сопоставима с электрическим кроссовером BYD Yuan Plus, который только что пережил рестайлинг. Объем багажника Yueyi 03 – 381 литр, со сложенными вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1601 литра.

1 / 2 2 / 2

Среди особенностей внешности – гладкий «нос», хромированные вставки в бамперах, двухэтажная головная оптика и сделанные в виде раздельных узких плашек задние фонари. Модели положены 17- или 18-дюймовые колеса (правда, более крупные диски имеет исключительно топ-версия).

1 / 2 2 / 2

В салоне установлены двухспицевый руль и отдельные экраны, физических клавиш почти нет. Самый дешевый кроссовер получил 5-дюймовый приборный дисплей, у остальных версий он диагональю 8,8 дюйма. Планшет мультимедиа един для всех комплектаций – 14,6 дюйма. Между передними креслами расположена «парящая» консоль с парой подстаканников.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Bestune Yueyi 03 предложен с единственным электромотором на передней оси, который выдает 166 л.с. и 200 Нм. Зато батарею можно выбрать. «Начальные» версии получили аккумулятор емкостью 48,35 кВт*ч, дальнобойность таких машин составляет 445 км по китайскому циклу CLTC. Более дорогим вариантам досталась батарея на 61,47 кВт*ч, их запас хода – 565 км.

Базовая комплектация включает светодиодную оптику, тканевую обивку, климат-контроль, систему бесключевого доступа и кнопку запуска мотора, камеру заднего вида. В «средних» версиях появляются панорамная крыша, «кожа» и круиз-контроль. Следующие по старшинству исполнения имеют камеры кругового обзора. Предтоповый Yueyi 03 – это еще подогрев передних сидений (водительское кресло также имеет вентиляцию) и электропривод багажной двери. Ну а самый дорогой паркетник получил беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Bestune Yueyi 03 с младшей батареей оценили в 97 900 – 109 900 юаней (около 1,2 млн – 1,35 млн рублей по актуальному курсу), кроссовер с более мощным аккумулятором обойдется в 112 900 – 127 900 юаней (1,4 млн – 1,6 млн рублей). Для сравнения: рестайлинговый BYD Yuan Plus стоит 115 800 – 145 800 юаней (1,4 млн – 1,8 млн рублей).

Чуть позже в Китае появится еще один паркетник серии Yueyi: модель под названием Bestune Yueyi 07 представляет собой гибридную версию доступного и в России чисто бензинового Bestune T90. Не исключено, что впоследствии кроссоверы нового электрифицированного семейства отправят на экспорт, но в этом случае им, вероятно, подберут другие имена.