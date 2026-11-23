Ferrari 296 в базовой версии GTB (купе) дебютировал в 2021 году как заднеприводный суперкар с компактным, но мощным V6 в основе plug-in гибридной силовой установки. Родственный спайдер Ferrari 296 GTS со складной жёсткой крышей справил премьеру в 2022 году. В 2025 году свет увидел комплексно доработанный лимитированный Ferrari 296 Speciale с более мощной plug-in гибридной силовой установкой, а в минувшие выходные были представлены дорожный Ferrari 296 Challenge Stradale и гоночный Ferrari 296 Challenge Evo.

Ferrari 296 Challenge Stradale (слева) и Ferrari 296 Challenge Evo 1 / 3 Ferrari 296 Challenge Stradale (на ближнем плане) и Ferrari 296 Challenge Evo 2 / 3 Ferrari 296 Challenge Stradale (на ближнем плане) и Ferrari 296 Challenge Evo 3 / 3

Ferrari 296 Challenge Stradale и Ferrari 296 Challenge Evo разрабатывались вместе и имеют очень близкое по конфигурации аэродинамическое оперение, различающееся лишь отдельными деталями. Ferrari 296 Challenge Evo — гоночный автомобиль, предназначенный для участия в фирменном монокубке Ferrari Challenge, а Ferrari 296 Challenge Stradale — его дорожная версия, потенциально представляющая большую коллекционную ценность. Главная техническая особенность обеих моделей — удалённая ради снижения массы гибридная надстройка силовой установки, остались только V6 и 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

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3,0-литровый V6 с углом развала блока 120 градусов и двумя турбокомпрессорами в развале блока на Ferrari 296 Challenge Stradale выдаёт 670 л.с. и 740 Нм, на Ferrari 296 Challenge Evo — 700 л.с. и 740 Нм. Двигатель получил новый маховик и новую программу управления, разработанные для работы без электромотора. 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением также перенастроены для работы без электромотора. Вдобавок разработана новая выхлопная система с пониженным сопротивлением, причём для Ferrari 296 Challenge Stradale в виде опции доступен трековый вариант выхлопной системы с особо ярким звуком.

Ferrari 296 Challenge Stradale 1 / 6 Ferrari 296 Challenge Stradale 2 / 6 Ferrari 296 Challenge Stradale 3 / 6 Ferrari 296 Challenge Stradale 4 / 6 Ferrari 296 Challenge Stradale 5 / 6 Ferrari 296 Challenge Stradale 6 / 6

До 100 км/ч Ferrari 296 Challenge Stradale разгоняется за 2,8 с (на 0,1 с быстрее, чем 296 GTB), максимальная скорость — более 300 км/ч (у Ferrari 296 GTB — более 330 км/ч). Максимальная скорость снижена из-за развитого аэродинамического оперения, рассчитанного на максимальную прижимную нагрузку (617 кг на скорости 250 км/ч). Сухая масса Ferrari 296 Challenge Stradale составляет 1330 кг против 1470 кг у Ferrari 296 GTB. В виде опции предлагаются углепластиковая крышка двигателя, позволяющая снизить массу автомобиля на 0,7 кг, и облегчённые кованые колёса — они позволяют скинуть ещё 11,9 кг.

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Салон Ferrari 296 Challenge Stradale получил новые облегчённые дверные карты из углепластика и новый упрощённый дизайн центральной консоли с селектором режимов коробки передач. За доплату можно удалить практически всю обшивку в районе пола и установить вместо стандартных кресел облегчённые на 25% за счёт использования трубчатого углепластикового каркаса. Сиденья и низ передней панели обиты алькантарой (доступны несколько цветов на выбор).

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Подвеска с адаптивными амортизаторами у Ferrari 296 Challenge Stradale полностью перенастроена и оснащена вспомогательными пружинами, крены уменьшились на 68% по сравнению с Ferrari 296 GTB. В стандартное оснащение входят более мощные, чем у Ferrari 296 GTB, дисковые карбон-керамические тормоза с улучшенной системой охлаждения, диаметр передних тормозных дисков — 398 мм, задних — 390 мм. Шины — Pirelli P Zero R либо P Zero Trofeo RS размерности 245/35 R20 на передней оси и 305/35 R20 на задней.

Ferrari 296 Challenge Evo 1 / 4 Ferrari 296 Challenge Evo 2 / 4 Ferrari 296 Challenge Evo 3 / 4 Ferrari 296 Challenge Evo 4 / 4

Заказы на Ferrari 296 Challenge Stradale уже принимаются, цена — от 291 000 евро, поставки начнутся в 2027 году.