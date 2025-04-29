Ferrari 296 Speciale: меньше вес, больше мощности и доработанная аэродинамика

Дебютировавшее в 2021 году купе Ferrari 296 GTB сегодня является базовой среднемоторной моделью Скудерии, родственный спайдер Ferrari 296 GTS со складной жёсткой крышей справил премьеру в 2022 году, а теперь оба этих суперкара доступны в усовершенствованной версии Speciale. Купе Ferrari 296 Speciale стоит в Италии от 407 000 евро, спайдер Ferrari 296 Speciale A (A означает Aperta, то есть «открытый») — от 462 000 евро. Купить версии Speciale смогут только избранные клиенты с хорошей репутацией, которые за последние пять лет приобрели одну или несколько моделей Ferrari у официальных дилеров. Предложение к тому же будет ограничено по времени, но пресс-служба Ferrari не раскрывает конкретных сроков.

В версии Speciale инженеры Ferrari попытались выжать максимум из платформы 296 в привязке к дорожному заднеприводному суперкару, некоторые детали для него однако позаимствованы у гоночных моделей. 3,0-литровый бензиновый битурбомотор стал мощнее: было 633 л.с. и 740 Нм, стало 700 л.с. и 755 Нм. Ради этой прибавки установлены усиленные поршни и шатуны от двигателя флагманского суперкара Ferrari F80, увеличено давление наддува, переписана программа управления, доработана система охлаждения. Масса двигателя V6 уменьшена примерно на 9 кг, для чего срезан лишний металл с блока цилиндров и картера, установлены облегчённые турбокомрессоры и более лёгкий коленвал. Ради более насыщенного и эмоционального звука выхлопа заново спроектирован выпускной коллектор.

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Максимальная мощность электромотора, установленного между V6 и 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, увеличена с 167 до 180 л.с. при неизменном максимальном крутящем момент в 315 Нм. Максимальная совокупная мощность силовой установки выросла с 830 до 880 л.с., время разгона до 100 км/ч сократилось с 2,9 до 2,8 с, максимальная скорость по-прежнему превышает 330 км/ч. При езде на электротяге с выключенным ДВС мощность электромотора ограничена на уровне 154 л.с., максимальная скорость — на отметке 135 км/ч, полного заряда тяговой батареи ёмкостью 7,45 кВт·ч хватит на 25 км пробега по циклу WLTP.

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Кузов Ferrari 296 в версии Speciale получил более развитое аэродинамическое оперение из углепластика в сочетании с активным задним спойлером, оно генерирует до 435 кг прижимной нагрузки на скорости 250 км/ч, что примерно на 20% больше, чем у стандартного кузова. Более широкое применение углепластика в конструкции вкупе с другими мерами по снижению веса позволили уменьшить массу купе на 60 кг, спайдера — более чем на 50 кг. Сухая масса купе Speciale составляет 1410 кг, спайдера — 1490 кг.

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Шасси, разумеется, тоже комплексно модернизировано: дорожный просвет уменьшен на 5 мм, перенастроены пружины и амортизаторы, на 13% уменьшены крены в поворотах. Колёса обуты в специальные версии шин Michelin Pilot Sport Cup 2, близкие по своему составу к шинам Ferrari F80.

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Для салона подобраны новые, более лёгкие материалы отделки и разработан новый дизайн дверных карт с интегрированными в них динамиками аудиосистемы. Новые кресла на 5 кг легче стандартных, перчаточный ящик удалён. Новый руль получил физические клавиши вместо прежних сенсорных, за что многие клиенты скажут Ferrari большое спасибо. Объём основного переднего багажника — 169 л, за креслами водителя и единственного пассажира есть дополнительная ниша для вещей объёмом 112 л.

Приём заказов на Ferrari 296 Speciale и Speciale A уже открыт, поставки начнутся в 2026 году.

