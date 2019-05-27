Фестиваль Custom и Low культуры “Листва” пройдет 15 июня во Флаконе

15 июня на территории пространства Флакон в Москве на Большой Новодмитровской улице, дом 36 пройдёт ежегодный автомобильный фестиваль low и custom культуры Листва. Участники представят проекты в стилях Stance и Low.

Подразумевается, что автомобили данных направлений имеют максимально низкий для ездовых условий клиренс, интересные решения по интерьеру и экстерьеру, поэтому все автомобили называются «Проектами» или «Проектными».

Клиренс меняется различными конструктивными решениями по изменению подвески – от готовых вариантов до самоделок, не уступающих, впрочем, заводским. Вплоть до пневмоподвески, которая поднимает автомобиль с помощью воздуха.

Есть несколько критериев отбора — низкий клиренс, общая аккуратность и стиль, даже если машина приедет полностью ржавая, это не значит, что организаторы не пустят. Если данная стилистическая особенность грамотно преподнесена владельцем проект будет одобрен.

Такие автомобили из просто средства передвижения становятся для владельцев чем –то большим, из функциональной части жизни превращаясь в эстетическую. Теряя какие-то ездовые возможности, но приобретая красоту и стилистические особенности. Некоторые называют это «интеллигентным тюнингом».

Ну, а для гостей фестиваля и зрителей, организаторы подготовили развлекательную программу от музыкальных сетов и выступлений до большой̆ площадки для RCD rift соревнований, где вы сможете познакомиться с новым видом автомобильного спорта в миниатюре.

А специальные гости от наших партнеров приятно удивят любителей автоспорта и активных подписчиков автоблогеров России!

ВХОД СВОБОДНЫЙ: 0+

Дата: 15 июня 2019

Время: с 12:00 до 22:00

Адрес: Большая Новодмитровская улица, дом 36, Флакон

Сайт: www.flacon.ru/afisha/event/listva2019