Fiat Argo изменился сильнее родственного седана, но новая коробка хэтчу пока не положена

Радикальным рестайлинг компактной «пятидверки» не назовешь, и все же обновок снаружи у нее гораздо больше, чем у четырехдверного Фиата. Зато у соплатформенного седана уже есть вариатор, а вот хэтчбек такую коробку получит позже.

На прошлой неделе Kolesa.ru рассказал об обновленном седане Fiat Cronos, теперь же состоялась премьера посвежевшего родственного хэтча Fiat Argo. Напомним, бюджетники предназначены для Южной Америки, при этом их производят на разных площадках: «пятидверку» с 2017 года выпускают в Бразилии, а «четырехдверку» с 2018-го собирают в соседней Аргентине. К слову, если в последней стране хэтчбек не пользуется спросом (результат 2021-го – 1248 шт., зато седан там возглавляет рейтинг самых популярных авто – 37 435 шт.), то в Бразилии Argo по итогам минувшего года занял третью строчку в общем списке бестселлеров: реализовано 84 644 единицы (Cronos на 23-м месте с 27 887 экземплярами).

Обновленный Fiat Argo с опциональным пакетом S-Design (темный декор) 1 / 4 Обновленный Fiat Argo с опциональным пакетом S-Design (темный декор) 2 / 4 Обновленный Fiat Argo с опциональным пакетом S-Design (темный декор) 3 / 4 Обновленный Fiat Argo с опциональным пакетом S-Design (темный декор) 4 / 4

Кронос после рестайлинга изменился точечно: на решетке две полоски вместо одной да у дисков иной дизайн. А вот у хэтчбека обновок снаружи больше. Так, Fiat Argo обрел другой передний бампер, иначе оформлены и корпуса противотуманок. Кроме того, «пятидверке» досталась новая радиаторная решетка – с «ответвлениями», подпирающими фары. Как и в случае с седаном, палитра цветов кузова пополнилась оттенком Strato Grey, плюс новые колеса. В линейке Argo сохранилась кросс-версия Trekking с увеличенным дорожным обвесом, черными обвесом и рейлингами на крыше. У модернизированного «кроссовера» отныне оригинальное обрамление противотуманок и новые наклейки на капоте, по бокам и на багажной двери.



Обновленный Fiat Argo Trekking 1 / 6 Обновленный Fiat Argo Trekking 2 / 6 Обновленный Fiat Argo Trekking 3 / 6 Обновленный Fiat Argo Trekking 4 / 6 Обновленный Fiat Argo Trekking 5 / 6 Обновленный Fiat Argo Trekking 6 / 6

Единственная значимая обновка в салоне Argo – рулевое колесо от паркетника Fiat Pulse. Как и прежде, базовый хэтчбек имеет кондиционер, пару подушек безопасности, ABS+EBD, ESC. В арсенале богатых версий значатся мультимедиа-система с 7-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, климат-контроль.



Обновленный Fiat Argo 1 / 3 Обновленный Fiat Argo 2 / 3 Обновленный Fiat Argo 3 / 3

Под конец прошлого года Fiat Argo лишился в Бразилии «атмосферника» 1.8 E.torQ (135 л.с. на бензине и 139 л.с. на распространенном там этаноле), вместе с ним ушел и классический шестиступенчатый «автомат». Так что стандартный хэтч предложен лишь с атмосферной «тройкой» 1.0 Firefly (71 л.с. на бензине и 75 л.с. на этаноле), а кросс-версия оснащается атмосферной же «четверкой» 1.3 Firefly (98/107 л.с. – бензин/этанол). Оба двигателя сочетаются исключительно с «механикой», хотя в Аргентине обновленному Fiat Cronos также положен вариатор. Бразильские профильные СМИ считают, что CVT у хэтча все же появится, но позже: задержка якобы связана с нехваткой компонентов.



Дореформенные Fiat Argo и Argo Trekking 1 / 6 Дореформенные Fiat Argo и Argo Trekking 2 / 6 Дореформенные Fiat Argo и Argo Trekking 3 / 6 Дореформенные Fiat Argo и Argo Trekking 4 / 6 Дореформенные Fiat Argo и Argo Trekking 5 / 6 Дореформенные Fiat Argo и Argo Trekking 6 / 6

Цена рестайлингового Fiat Argo в Бразилии лежит в диапазоне от 13 800 до 15 600 долларов. Для сравнения, местный Renault Sandero обойдется минимум в 15 200 долларов.

