Новинки ×
  • Fiat Dolce Camper: искатель приключений с «козырьком», капсулой на крыше и пиксельной оптикой

Fiat Dolce Camper: искатель приключений с «козырьком», капсулой на крыше и пиксельной оптикой

25.11.2025 118 0 0

Концепт итальянской марки, принадлежащей автогиганту Stellantis, дебютировал в рамках автосалона в Сан-Паулу (Бразилия).

Для Фиата становится традицией демонстрация на автомобильной выставке в Сан-Паулу тех концептов, которые отражают направление дизайна, в котором в дальнейшем намерен двигаться итальянский бренд. Так произошло, в частности, с шоу-каром FCC4, который лёг в основу пикапа Toro, а ещё с концептом Fastback, ставшим прообразом серийного одноимённого субкомпактного кросс-купе.

Концепт Fiat Dolce Camper

Теперь Fiat представил Dolce Camper – это концепт, который, как отметили в самой компании, «предвосхищает будущее дизайна» марки. Разработчики назвали этот кемпер «прирождённым искателем приключений», а также «идеальным связующим звеном между инновациями и природой».

Концептуальный кемпер получил фирменный «пиксельный» дизайн, который уже используется на актуальных моделях бренда, к примеру, на Fiat Grande Panda. Dolce Camper получил соответствующую головную оптику, дополнительную светотехнику на упорах между крышей и верхним багажником, а также схожим образом оформленные фонари. «Пиксели» можно также увидеть между фарами (в роли радиаторной решётки) и между фонарями. Рядом на корме располагается лестница, с помощью которой можно добраться до палатки на крыше.

Fiat Dolce Camper снабдили не только складывающейся палаткой-капсулой, но и большими чёрными рейлингами, в которым крепится платформа-козырёк. Они проходят вплоть от верхней части переднего бампера (по бокам от капота) до фонарей (по бокам от багажной двери). Корпус палатки украсили фирменными вытянутыми отдельными буквами, позаимствованными из названия марки, а кузов кемпера – наименованиями шоу-кара и бренда, оформленным «под камень» пластиковым обвесом по периметру.

Салон концепта Fiat Dolce Camper

Ещё концепт получил короткие свесы, оригинальные колёсные диски, обутые в комплект внедорожных шин, лебедку, которая интегрирована в нижнюю часть переднего бампера, узкий горизонтально вытянутый воздухозаборник, квадратные наружные зеркала, утопленные дверные ручки, а также подножки, размещённые в нижней части заднего бампера.

Салон Fiat Dolce Camper выглядит даже более футуристично, чем экстерьер. Первый ряд составляют два отдельных кресла, второй – «сплошной» диван. Кресла снабдили цилиндрическими подголовниками, при этом сбоку у них расположен полупрозначный корпус для ремней безопасности. Интерьер отделан в ярко-оранжевом цвете с элементами «под камень» и «под дерево». По центру овального «глухого» руля находится панель для управления трансмиссией. На столике перед передним пассажиром имеется устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

В компании не рассказали о том, какую именно технику получил концептуальный кемпер. В Fiat лишь отметили, что Dolce Camper был разработан на мультиэнергетической платформе. Это значит, что такой шоу-кар может быть оснащён и двигателями внутреннего сгорания, и гибридными установками, и иметь полностью электрическую «начинку».

кемпер Бразилия концепты выставки новинки FIAT

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Видеорегистраторы с 4G онлайн-мониторингом: что это за технология, как работает и кому нужна Видеорегистраторы с 4G онлайн-мониторингом, имеющие постоянный доступ к мобильному интернету – относительно новый класс устройств. «Колеса» изучили этот сегмент гаджетов в попытке разобрат... 368 0 0 25.11.2025
Статьи / Выбор авто Покупаем Exeed TXL: что это за автомобиль и чем он интересен Покупатели новых автомобилей обычно делятся на две категории: те, кто всегда гонится за новейшими моделями, и те, кто выжидает несколько лет, прежде чем приобрести понравившийся автомобиль,... 2012 3 0 24.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Купить – сложно, продать – больно: правда ли, что китайские автомобили быстро теряют в цене Стоны о том, что купить «китайца» проще, чем продать его потом на вторичном рынке, слышны не только из каждого утюга, но и из любого другого бытового прибора. И вроде бы отчасти это даже пох... 1395 6 1 24.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 48021 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 17023 14 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16050 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
33 Skoda Octavia A7 с пробегом: ржавые пороги, дыры в дверях и комфортный...
11 Купе несбывшихся надежд: как появился Volvo C30 и почему он провалился
6 Купить – сложно, продать – больно: правда ли, что китайские автомобили...
Новые комментарии
Change privacy settings