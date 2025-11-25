Fiat Dolce Camper: искатель приключений с «козырьком», капсулой на крыше и пиксельной оптикой

Для Фиата становится традицией демонстрация на автомобильной выставке в Сан-Паулу тех концептов, которые отражают направление дизайна, в котором в дальнейшем намерен двигаться итальянский бренд. Так произошло, в частности, с шоу-каром FCC4, который лёг в основу пикапа Toro, а ещё с концептом Fastback, ставшим прообразом серийного одноимённого субкомпактного кросс-купе.

Концепт Fiat Dolce Camper

Теперь Fiat представил Dolce Camper – это концепт, который, как отметили в самой компании, «предвосхищает будущее дизайна» марки. Разработчики назвали этот кемпер «прирождённым искателем приключений», а также «идеальным связующим звеном между инновациями и природой».

Концептуальный кемпер получил фирменный «пиксельный» дизайн, который уже используется на актуальных моделях бренда, к примеру, на Fiat Grande Panda. Dolce Camper получил соответствующую головную оптику, дополнительную светотехнику на упорах между крышей и верхним багажником, а также схожим образом оформленные фонари. «Пиксели» можно также увидеть между фарами (в роли радиаторной решётки) и между фонарями. Рядом на корме располагается лестница, с помощью которой можно добраться до палатки на крыше.

Fiat Dolce Camper снабдили не только складывающейся палаткой-капсулой, но и большими чёрными рейлингами, в которым крепится платформа-козырёк. Они проходят вплоть от верхней части переднего бампера (по бокам от капота) до фонарей (по бокам от багажной двери). Корпус палатки украсили фирменными вытянутыми отдельными буквами, позаимствованными из названия марки, а кузов кемпера – наименованиями шоу-кара и бренда, оформленным «под камень» пластиковым обвесом по периметру.

Салон концепта Fiat Dolce Camper

Ещё концепт получил короткие свесы, оригинальные колёсные диски, обутые в комплект внедорожных шин, лебедку, которая интегрирована в нижнюю часть переднего бампера, узкий горизонтально вытянутый воздухозаборник, квадратные наружные зеркала, утопленные дверные ручки, а также подножки, размещённые в нижней части заднего бампера.

Салон Fiat Dolce Camper выглядит даже более футуристично, чем экстерьер. Первый ряд составляют два отдельных кресла, второй – «сплошной» диван. Кресла снабдили цилиндрическими подголовниками, при этом сбоку у них расположен полупрозначный корпус для ремней безопасности. Интерьер отделан в ярко-оранжевом цвете с элементами «под камень» и «под дерево». По центру овального «глухого» руля находится панель для управления трансмиссией. На столике перед передним пассажиром имеется устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

В компании не рассказали о том, какую именно технику получил концептуальный кемпер. В Fiat лишь отметили, что Dolce Camper был разработан на мультиэнергетической платформе. Это значит, что такой шоу-кар может быть оснащён и двигателями внутреннего сгорания, и гибридными установками, и иметь полностью электрическую «начинку».