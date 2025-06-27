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Кросс-купе Fiat Fastback обновилось в стиле Pulse, цены известны

27.06.2025 29 0 0

Вместе с «обычным» кроссовером, который ранее нарекли «BMW X4 для бедных», итальянская марка освежила также «оспортивленную» версию – Abarth Fastback.

Бренд Fiat, принадлежащий автогиганту Stellantis, представил кроссовер с купеобразным кузовом, получивший название Fastback, в сентябре 2022 года. Первое обновление эта модель пережила в августе 2023-го. Осенью того же года линейку пополнила его «подогретая» версия – Abarth Fastback. Напомним, главным рынком для модели остаётся Бразилия, где и налажено её производство, отсюда SUV поставляется в другие страны Латинской Америки.

На фото: обновлённый стартовый кроссовер Fiat Fastback T200
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На фото: обновлённый стартовый кроссовер Fiat Fastback T200
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Ближайшим родственником кросс-купе является «обычный» паркетник Fiat Pulse, который в конце прошлого месяца пережил обновление. Теперь настала очередь «освежиться» Fiat Fastback и его «оспортивленной» модификации Abarth Fastback. В основном изменения затронули внешность модели, техника же осталась прежней.

На фото: салон обновлённого кроссовера Fiat Fastback T200
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На фото: салон обновлённого кроссовера Fiat Fastback T200
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На фото: салон обновлённого кроссовера Fiat Fastback T200
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Передняя часть Fiat Fastback получила новую шестиугольную решётку радиатора с рисунком из изогнутых вертикальных элементов с крупным логотипом бренда по центру. Кроме того, иначе оформлен более крупный воздухозаборник в нижней части переднего бампера (у некоторых версий в него интегрированы противотуманки). Боковины и корму кросс-купе менять не стали.

На фото: обновлённый Fiat Fastback в среднем исполнении Impetus
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На фото: обновлённый Fiat Fastback в среднем исполнении Impetus
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У посвежевшего Abarth Fastback такая же форма и похожий узор радиаторной решётки, но помимо, очевидно, иного логотипа (выполнен в виде названия бренда в тёмно-сером цвете) «гриль» отличают элементы, окрашенные красным цветом, а также сетка в нижней части рисунка. Ещё «подогретый» вариант кроссовера отличается от остальных за счёт комплекта чёрных колёсных дисков и иных шильдиков.

На фото: обновлённая топ-версия Fiat Fastback Limited
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На фото: обновлённая топ-версия Fiat Fastback Limited
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В моторной гамме, как мы уже отметили, изменений нет. Роль базового двигателя исполняет идущая в комплекте с вариатором 1,0-литровая турботройка, которая на бензине выдает 125 л.с., на этаноле – 130 л.с. (его использование распространено в Бразилии), максимальный крутящий момент – 200 Нм. Ещё модель предлагается с мягкогибридной установкой, в основе которой лежит этот же турбомотор, работающий в тандеме с 12-вольтовым электродовеском, её показатели такие же. На разгон с места до «сотни» кросс-купе требуется 8,1 секунды.

На фото: обновлённый кроссовер Abarth Fastback
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На фото: обновлённый кроссовер Abarth Fastback
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Под капотом у Abarth Fastback находится турбочетвёрка объёмом 1,3 литра, которая на бензине выдаёт 180 л.с. мощности (на этаноле – 185 л.с.), а его максимальный крутящий момент составляет 270 Нм. В пару этому двигателю предлагается только шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – только передний. Первую «сотню» этот «подогретый» паркетник набирает за 7,6 секунды, а его максимальная скорость равна 220 км/ч.

На фото: салон обновлённого кроссовера Abarth Fastback
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На фото: салон обновлённого кроссовера Abarth Fastback
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На фото: салон обновлённого кроссовера Abarth Fastback
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В Бразилии стартовая цена обновлённого кросс-купе составляет 119 990 бразильских реалов (эквивалентно примерно 1,72 млн рублей по текущему курсу). Покупка самого доступного варианта с MHEV-установкой обойдётся в 159 990 реалов (около 2,29 млн рублей). Топовый вариант «обычного» Fiat Fastback стоит 171 990 реалов (около 2,46 млн рублей). А цена посвежевшего «подогретого» Abarth Fastback здесь составляет 177 990 реалов (около 2,55 млн рублей).

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