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  • Купеобразный кроссовер Fiat Fastback полностью рассекречен: дизайн «под BMW» и турбомоторы

Купеобразный кроссовер Fiat Fastback полностью рассекречен: дизайн «под BMW» и турбомоторы

15.09.2022 395 2 0

Новинка сделана на той же «тележке», что и бюджетный паркетник Fiat Pulse, с ним же «купе» разделило и технику. На данный момент свежая модель предложена в трех версиях.

 

На появление в своей гамме купеобразного кроссовера компания Fiat намекнула еще в 2018 году, показав концепт Fastback. Серийную версию принялись раскрывать минувшим летом, причем она сохранила имя предвестника. И вот новинка, наконец, представлена официально. Напомним, «купе» Fiat Fastback разработано специально для стран Латинской Америки, производство налажено в Бразилии, эта страна и стала дебютным рынком для паркетника.

С шоу-каром четырехлетней давности товарный SUV роднит лишь название. Дело в том, что концепт был сделан на базе пикапа Fiat Toro (грузовик построен на растянутой «тележке» Small Wide 4×4), тогда как серийный Fiat Fastback разделил платформу MLA с компактным кроссовером Fiat Pulse, который дебютировал в Бразилии в прошлом году. Сам концерн Stellantis считает архитектуру MLA новой, хотя она представляет собой модернизированную версию платформы MP1, лежащей в основе хэтчбека Fiat Argo и седана Cronos.

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Длина «купе» равна 4427 мм, ширина – 1774 мм, высота – 1545 мм, колесная база – 2533 мм. Паспортный дорожный просвет – 192 мм, объем багажника – 516 литров (VDA). Для сравнения, габариты родственного Fiat Pulse: 4099/1774/1579 мм, расстояние между осями – 2532 мм, дорожный просвет – 190 мм, объем багажника – 370 литров.

В плане внешности Fiat Fastback отличился не только купеобразным силуэтом, но и наличием узких вытянутых фонарей с диодными секциями в виде литеры L, благодаря чему сзади (да и в профиль) паркетник похож на BMW X4. А вот спереди о премиальном «немце» ничего не напоминает: фары – такие же, как у родственного Pulse, но бампер у «купе» оригинальный, а у радиаторной решетки «сетка» вместо горизонтальных полосок.

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Внутри Fastback в целом скопировал родственника, разве что салону купеобразного кросса попытались придать больше «роскоши» за счет блестящих и черных глянцевых вставок, плюс на центральном тоннеле появились новые подстаканники. Впрочем, есть и более существенная обновка: на Fiat Fastback дебютировал электронный стояночный тормоз – у остальных бразильских моделей марки такого нет.

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Бразильцам паркетник предложен в трех довольно богатых комплектациях. В базовой Audace есть 17-дюймовые колеса, полностью светодиодная оптика, подрулевые лепестки, четыре подушки безопасности, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 8,4 дюйма, тот самый электронный стояночный тормоз, «цифровой» кондиционер, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, задний парктроник, круиз-контроль, системы автоторможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы. 

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В версии Impetus появляются двухцветная окраска кузова, противотуманки, 18-дюймовые колеса, передний парктроник, «спортивный» руль, кожаная обивка кресел, виртуальная «приборка» (7”) и мультимедиа-система с экраном на 10,1 дюйма. А у топового исполнения с длинным названием Limited Edition Powered by Abarth черный наружный декор, затемненные 18-дюймовые диски и шильдики с названием версии на передних крыльях и багажной двери.

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«Купе» доступно только с турбомоторами (самый дешевый Пульс имеет «атмосферник»). Версии Audace и Impetus оснащены «турботройкой» 1.0, которая на бензине выдает 125 л.с., а на распространенном в Бразилии этаноле – 130 л.с. (аналогичный мотор есть и у Пульса); этот двигатель сочетается с вариатором. Под капотом топового Fastback Limited Edition Powered by Abarth установлена «турбочетверка» 1.3 мощностью 180/185 л.с. (бензин/этанол), она комплектуется классическим шестиступенчатым «автоматом» (базовому Fiat Pulse эта пара не положена, зато такие мотор и коробка есть у Fiat Pulse Abarth, в честь которого и назван самый дорогой Fastback). Привод же исключительно передний (как и у Пульса). По данным производителя, кросс-купе с литровой «турботройкой» сможет разогнаться до «сотни» за 9,4 секунды, с мотором 1.3T – за 8,1 секунды (в обоих случаях речь о версиях на этаноле).

В Бразилии Fiat Fastback с турбодвигателем 1.0 стоит от 25 000 долларов, кросс-купе с 1.3T обойдется минимум в 29 000 долларов. Цена родственного Fiat Pulse там начинается с отметки в 18 500 долларов.

Позже купеобразный паркетник Fiat доберется и до других стран Латинской Америки, а вот в остальных регионах Fastback вряд ли появится.

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2 комментария
15.09.2022 14:59
altersin

Когда вы прекратите писать "купеобразный" вместо "хэтчбекообразный" ?

p/s/: моторы просто смехотворные

15.09.2022 15:10
Юрий

Какая то позорная пародия на бмв

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