Fiat готовит кросс-купе Panda Fastback: новые изображения

Ожидается, что такая новинка итальянской марки дебютирует в июне 2026 года, а в продаже появится осенью. Ориентировочные цены уже известны.

Входящая в состав автогиганта Stellantis марка Fiat презентовала кросс-хэтчбек, которому присвоили название Grande Panda, летом 2024 года. Эта модель дополнила линейку «обычного» хэтчбека Panda третьего поколения, который выпускается с 2011-го. Ожидается, что в дальнейшем семейство пополнится за счёт купеобразного кроссовера: ранее фотошпионы уже ловили соответствующие замаскированные прототипы в ходе дорожных тестов.

Новый рендер Fiat Panda Fastback

Пока что в компании не раскрыли официальное название будущей новинки, но в СМИ кросс-купе прозвали Fiat Panda Fastback. Ранее свой вариант потенциальной внешности грядущего автомобиля представил дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко. Теперь новые рендеры подготовил художник испанского издания Motor.es, в их основу легли недавние шпионские снимки тестового прототипа грядущего кроссовера.

Судя по новым изображениям, кросс-купе может получить собственную внешность, но оформленную в стиле нынешнего Grande Panda. Так, у модели на рендере головная оптика имеет выступы и световой рисунок в виде горизонтальных штрихов, при этом фары соединены друг с другом планкой со светящимися штрихами и подсвеченной надписью с названием бренда.

Ниже располагается узкая радиаторная решётка, а ещё ниже в передний бампер интегрирован прямоугольный воздухозаборник с серебристыми горизонтальными штрихами. Ещё паркетник на рендерах изображён с пластиковым обвесом по периметру кузова, включая полукруглые накладки на колёсные арки. Ожидается, что новинка получит легкосплавные диски диаметром до 18 дюймов.

У такой новинки, очевидно, будет покатая крыша без рейлиенгов и, вероятно, аккуратная корма без спойлеров. Судя по изображениям, кросс-купе может получить антенну «акулий плавник», традиционные наружные зеркала с корпусами чёрного цвета и обычные дверные ручки (тоже чёрные). «Монофонарь» выполнен в виде штрихов а по центру разделён надписью Fiat.

По предварительным данным, салон нового купеобразного кроссовера Fiat будет отличаться от актуального кросс-хэтчбека Grande Panda. Не исключено, что он получит разделённые дисплеи, исполняющие роль виртуальной приборки и тачскрина информационно-развлекательной системы. Помимо этого, интерьер новинки, вероятно, получит особый декор.

По предварительным данным, технику новинка разделит с Fiat Grande Panda. Это значит, что у него, скорее всего, будет вариант с бензиновым мотором, гибридными установками и полностью электрические версии. Кросс-купе, вероятно, дебютирует в июне 2026 года, а в продаже появится осенью. Ориентировочные цены уже известны: в Европе за стартовое исполнение, возможно, придётся отдать около 25 000 евро (эквивалентно примерно 2,26 млн рублей по текущему курсу), а покупка топовой версии может обойтись в 30 000 евро (около 2,72 млн рублей).