Новинки ×

Fiat готовит кросс-купе Panda Fastback: новые изображения

30.01.2026 40 0 0
Fiat готовит кросс-купе Panda Fastback: новые изображения

Ожидается, что такая новинка итальянской марки дебютирует в июне 2026 года, а в продаже появится осенью. Ориентировочные цены уже известны.

Входящая в состав автогиганта Stellantis марка Fiat презентовала кросс-хэтчбек, которому присвоили название Grande Panda, летом 2024 года. Эта модель дополнила линейку «обычного» хэтчбека Panda третьего поколения, который выпускается с 2011-го. Ожидается, что в дальнейшем семейство пополнится за счёт купеобразного кроссовера: ранее фотошпионы уже ловили соответствующие замаскированные прототипы в ходе дорожных тестов.

Новый рендер Fiat Panda Fastback

Пока что в компании не раскрыли официальное название будущей новинки, но в СМИ кросс-купе прозвали Fiat Panda Fastback. Ранее свой вариант потенциальной внешности грядущего автомобиля представил дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко. Теперь новые рендеры подготовил художник испанского издания Motor.es, в их основу легли недавние шпионские снимки тестового прототипа грядущего кроссовера.

Судя по новым изображениям, кросс-купе может получить собственную внешность, но оформленную в стиле нынешнего Grande Panda. Так, у модели на рендере головная оптика имеет выступы и световой рисунок в виде горизонтальных штрихов, при этом фары соединены друг с другом планкой со светящимися штрихами и подсвеченной надписью с названием бренда.

Ниже располагается узкая радиаторная решётка, а ещё ниже в передний бампер интегрирован прямоугольный воздухозаборник с серебристыми горизонтальными штрихами. Ещё паркетник на рендерах изображён с пластиковым обвесом по периметру кузова, включая полукруглые накладки на колёсные арки. Ожидается, что новинка получит легкосплавные диски диаметром до 18 дюймов.

У такой новинки, очевидно, будет покатая крыша без рейлиенгов и, вероятно, аккуратная корма без спойлеров. Судя по изображениям, кросс-купе может получить антенну «акулий плавник», традиционные наружные зеркала с корпусами чёрного цвета и обычные дверные ручки (тоже чёрные). «Монофонарь» выполнен в виде штрихов а по центру разделён надписью Fiat.

По предварительным данным, салон нового купеобразного кроссовера Fiat будет отличаться от актуального кросс-хэтчбека Grande Panda. Не исключено, что он получит разделённые дисплеи, исполняющие роль виртуальной приборки и тачскрина информационно-развлекательной системы. Помимо этого, интерьер новинки, вероятно, получит особый декор.

По предварительным данным, технику новинка разделит с Fiat Grande Panda. Это значит, что у него, скорее всего, будет вариант с бензиновым мотором, гибридными установками и полностью электрические версии. Кросс-купе, вероятно, дебютирует в июне 2026 года, а в продаже появится осенью. Ориентировочные цены уже известны: в Европе за стартовое исполнение, возможно, придётся отдать около 25 000 евро (эквивалентно примерно 2,26 млн рублей по текущему курсу), а покупка топовой версии может обойтись в 30 000 евро (около 2,72 млн рублей).

кроссовер авторынок новинки FIAT FIAT Panda
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок 7 причин купить Exeed TXL Exeed TXL – автомобиль довольно удивительный по меркам 2026 года. Он одновременно сочетает в себе новизну и солидный рыночный стаж. Как такое возможно? Очень просто: дебютировав в 2021 году,... 188 0 0 30.01.2026
Статьи / Колёсная база Как правильно чистить стёкла от снега и льда Зимнее утро водителя обычно начинается не с кофе, а с ветрового стекла, покрытого коркой льда. А если оно снабжено подогревом, отскребать приходится боковые окна. Ошибки на этом этапе стоят... 179 0 0 30.01.2026
Статьи / Практика Вредная вода и хитрости «самомойки»: как правильно мыть автомобиль Ну что может быть сложного в том, чтобы помыть машину? Заехал на мойку – и помыл. Но чем это удовольствие становится дороже, тем большее количество автовладельцев от этой услуги отказывается... 1435 0 1 28.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76224 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46430 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18847 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
25 Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили
13 Кроссоверы удались, ждем седан: Tenet подводит итоги 2025 года
8 Когда старый премиум-класс – не финансовая ошибка: опыт владения Lexus...
Новые комментарии
Change privacy settings