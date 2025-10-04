Новинки ×
  • Новый купеобразный кроссовер Fiat Panda Fastback: первые изображения

Новый купеобразный кроссовер Fiat Panda Fastback: первые изображения

04.10.2025 485 0 0

Вчера в Сети появились шпионские фотографии прототипов нового кроссовера на базе Fiat Panda, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

Модель Panda является одной из самых старых в линейке итальянского автопроизводителя: первое поколение появилось в 1980 году и стало настоящим долгожителем, продержавшись в производстве аж до 2003 года. Изначально модель была исключительно 3-дверным хэтчбеком, а начиная со второго поколения её кузов стал пятидверным. Сегодня на конвейере четвёртая генерация Панды, которая была впервые продемонстрирована в июне этого года и представляет из себя кросс-хэтчбек. А уже через несколько месяцев компанию ему составит купеобразная модификация.

Буквально вчера на дорогах общего пользования во время испытаний были впервые замечены прототипы будущей новинки. Скорее всего, вплоть до центральной стойки её кузов будет аналогичен обычной Panda. При этом уже видно, что паркетник получи заметно увеличенную колёсную базу, вся прибавка которой уйдёт на заднюю часть салона. Также существенно увеличится задний свес, а задние стойки и стекло, как и полагается этому типу кузова, будут сильно наклонёнными. Сзади можно ожидать оригинальное оформление фонарей, и мы изобразили один из возможных вариантов. Кстати, в гамме итальянского бренда уже есть автомобиль с подобным типом кузова и названием Fastback (кстати, совсем недавно он был обновлён), ему на смену и придёт новый кроссовер.

Рендер нового Fiat Panda Fastback

Как и обычная Panda, новый купеобразный паркетник построят на модульной платформе Stellantis Smart Car, которую также используют новые Citroen C3 и Opel Frontera. Модель будет предлагаться с 1,2-литровым трёхцилиндровым турбированным двигателем мощностью от 101 до 110 л.с. Будут и полностью электрические версии с примерно такой же отдачей. Привод у кроссоверов исключительно передний.

Рендер нового Fiat Panda Fastback

Премьера нового Fiat Pandа Fastback ожидается в следующем году. Напомним, пару недель назад были раскрыты характеристики и цена нового бензинового Fiat 500.

