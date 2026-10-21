Новинки ×
  • Fiat может отправить в серию кроссвэн на базе свежего шоу-кара Multiplay

Fiat может отправить в серию кроссвэн на базе свежего шоу-кара Multiplay

21.10.2026 845 0 2
Fiat может отправить в серию кроссвэн на базе свежего шоу-кара Multiplay

Предполагается, что такая новинка заняла бы в линейке итальянской марки место практичного и вместительного семейного автомобиля.

Одной из самых необычных моделей бренда Fiat является компактвэн Multipla: многим он запомнился из-за весьма спорного дизайна, а также из-за нестандартной конфигурации салона – двух рядов сидений, по три места для седоков в каждом. Этот автомобиль выпускался с 1998 по 2010 годы, а китайский аналог под брендом Zotye сумел продержаться на конвейере до 2013-го.

На фото: концепт Fiat Multiplay и глава Fiat Арно Беллони

Как сообщает британский Autocar со ссылкой на нынешнего главу марки Арно Беллони, Fiat Multipla в своё время «нашёл отклик» как минимум в Европе, и сейчас бренду не хватает подобной модели в линейке. Чтобы изучить интерес аудитории в компании создали концепт под названием Fiat Multiplay и обозначили его как «лабораторию идей для будущих инноваций бренда».

1 / 2
2 / 2

Напомним, изначально в компании говорили, что представленный на недавнем автосалоне в Париже Multiplay останется в статусе концепта, однако теперь сообщается, что на базе шоу-кара всё-таки может появиться серийная модель. Арно Беллони считает, что он мог бы занять в линейке Fiat место семейного автомобиля. Руководитель подчеркнул, что выпуск MPV под итальянским брендом является одним из его приоритетов.

1 / 2
2 / 2

По мнению разработчиков, шоу-кар Fiat Multiplay соответствует концепции «3 в 1» и «сочетает пространство MPV, характер кроссовера и функциональность пикапа». Габаритная длина концепта равна 4,45 метра (у серийной версии показатель тоже не должен превысить 4,5 метра), а выглядит он как эволюция концепта Fiat Pick-Up, показанный в 2024 году. Как Колёса.ру рассказывали ранее, Multiplay снабдили пиксельной головной оптикой, которая, как и у оригинальной Multipla, поднята под лобовое стекло. А в нижней части переднего бампера расположены светодиодные полукружья, напоминающие фары актуального Renault Twingo.

1 / 2
2 / 2

Fiat Multiplay получил пластиковый обвес по периметру кузова, в том числе «оквадраченные» накладки на колёсные арки, а также необычные дверные ручки (которые, скорее всего, будут заменены на более привычные у серийной модели). Ещё концепту досталась дополнительная светотехника на передних стойках, двухцветные колёсные диски и широкий пиксельный «монофонарь» на корме.

1 / 2
2 / 2

Ключевая особенность Fiat Multiplay – это система под названием Metamorfosi, которая позволяет менять тип кузова шоу-кара. Так, он может быть как пикапом с двухрядной кабиной, рассчитанной на четверых седоков, так и семейным минивэном с конфигурацией салона 6+1. Здесь как «+1» обозначено сиденье для домашних животных, располагающееся во втором ряду, не имеющее спинки и выделенное зелёным цветом обивки, тогда как отделка салона в основном имеет красно-оранжевый оттенок.

Салон концепта Fiat Multiplay
Салон концепта Fiat Multiplay
1 / 5
Салон концепта Fiat Multiplay
Салон концепта Fiat Multiplay
2 / 5
Салон концепта Fiat Multiplay
Салон концепта Fiat Multiplay
3 / 5
Салон концепта Fiat Multiplay
Салон концепта Fiat Multiplay
4 / 5
Салон концепта Fiat Multiplay
Салон концепта Fiat Multiplay
5 / 5

Информации о начинке потенциальной серийной новинки пока нет. Не исключено, что в основу товарного Fiat Multiplay ляжет либо платформа Smart Car (представляет собой упрощённую версию модульной CMP), на которой базируются Fiat Grizzly и Grizzly Fastback; либо новая универсальная «тележка» STLA One. Точной информации о сроках выхода такого кроссвэна пока нет. Однако по словам Арно Беллони, на разработку понадобится не менее двух-трёх лет, если компания «будет действовать быстро».

минивэн пикап кроссовер авторынок слухи новинки FIAT FIAT Multipla
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Промывка двигателя перед заменой масла: когда она уместна, а когда лучше не рисковать Моторное масло выполняет три задачи: смазывает трущиеся детали, охлаждает и удерживает загрязнения, возникающие в ходе работы двигателя. В процессе эксплуатации оно окисляется, накапливает в... 10906 0 3 21.10.2026
Статьи / Путешествия Уголь, КАМАЗ, зимник: три кита, на которых держится Север России Земля под ногами дрожит. Низкая вибрация идет от десятков дизельных двигателей, работающих без остановки. Воздух густой, он пахнет соляркой и угольной пылью. Только что мы миновали десятки с... 1357 0 0 21.10.2026
Статьи / Шины и диски Как пережить зиму без шипов: длительный тест Cordiant Winter Drive 2 Прошлая зима явно готовилась к экзамену на звание самой русской. Центральные регионы заваливало снегом с упорством человека, который заметает следы, сугробы росли быстрее цен на бензин, а до... 2205 0 0 21.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 53201 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 16719 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 11729 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
11 Бедные, но гордые: о чём говорит статистика продаж новых автомобилей в...
7 Новый Tesla Roadster превратился в летающее зубило, и это всё ещё прот...
7 Новый дизельный внедорожник Mitsubishi Pajero: продажи начались
Новые комментарии
Change privacy settings