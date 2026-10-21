Fiat может отправить в серию кроссвэн на базе свежего шоу-кара Multiplay

Одной из самых необычных моделей бренда Fiat является компактвэн Multipla: многим он запомнился из-за весьма спорного дизайна, а также из-за нестандартной конфигурации салона – двух рядов сидений, по три места для седоков в каждом. Этот автомобиль выпускался с 1998 по 2010 годы, а китайский аналог под брендом Zotye сумел продержаться на конвейере до 2013-го.

На фото: концепт Fiat Multiplay и глава Fiat Арно Беллони

Как сообщает британский Autocar со ссылкой на нынешнего главу марки Арно Беллони, Fiat Multipla в своё время «нашёл отклик» как минимум в Европе, и сейчас бренду не хватает подобной модели в линейке. Чтобы изучить интерес аудитории в компании создали концепт под названием Fiat Multiplay и обозначили его как «лабораторию идей для будущих инноваций бренда».

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Напомним, изначально в компании говорили, что представленный на недавнем автосалоне в Париже Multiplay останется в статусе концепта, однако теперь сообщается, что на базе шоу-кара всё-таки может появиться серийная модель. Арно Беллони считает, что он мог бы занять в линейке Fiat место семейного автомобиля. Руководитель подчеркнул, что выпуск MPV под итальянским брендом является одним из его приоритетов.

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По мнению разработчиков, шоу-кар Fiat Multiplay соответствует концепции «3 в 1» и «сочетает пространство MPV, характер кроссовера и функциональность пикапа». Габаритная длина концепта равна 4,45 метра (у серийной версии показатель тоже не должен превысить 4,5 метра), а выглядит он как эволюция концепта Fiat Pick-Up, показанный в 2024 году. Как Колёса.ру рассказывали ранее, Multiplay снабдили пиксельной головной оптикой, которая, как и у оригинальной Multipla, поднята под лобовое стекло. А в нижней части переднего бампера расположены светодиодные полукружья, напоминающие фары актуального Renault Twingo.

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Fiat Multiplay получил пластиковый обвес по периметру кузова, в том числе «оквадраченные» накладки на колёсные арки, а также необычные дверные ручки (которые, скорее всего, будут заменены на более привычные у серийной модели). Ещё концепту досталась дополнительная светотехника на передних стойках, двухцветные колёсные диски и широкий пиксельный «монофонарь» на корме.

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Ключевая особенность Fiat Multiplay – это система под названием Metamorfosi, которая позволяет менять тип кузова шоу-кара. Так, он может быть как пикапом с двухрядной кабиной, рассчитанной на четверых седоков, так и семейным минивэном с конфигурацией салона 6+1. Здесь как «+1» обозначено сиденье для домашних животных, располагающееся во втором ряду, не имеющее спинки и выделенное зелёным цветом обивки, тогда как отделка салона в основном имеет красно-оранжевый оттенок.

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Информации о начинке потенциальной серийной новинки пока нет. Не исключено, что в основу товарного Fiat Multiplay ляжет либо платформа Smart Car (представляет собой упрощённую версию модульной CMP), на которой базируются Fiat Grizzly и Grizzly Fastback; либо новая универсальная «тележка» STLA One. Точной информации о сроках выхода такого кроссвэна пока нет. Однако по словам Арно Беллони, на разработку понадобится не менее двух-трёх лет, если компания «будет действовать быстро».