Флагман за флагманом: на подходе большой кроссовер BYD Sealion 08

Самый роскошный паркетник семейства Ocean предложат с гибридной или электрической установками, в моно- и полноприводных версиях. В продаже новинку ждут в августе.

В этом году компания BYD решила пополнить модельный ряд материнской марки сразу несколькими флагманами. Так, в продажу уже вышли новые седан BYD Seal 08 и кроссовер BYD Datang (он же Great Tang). Четырехдверка возглавила «легковую» линейку семейства Ocean, а Datang оказался флагманским SUV серии Dynasty. Ранее на этой неделе был анонсирован седан BYD Dahan (или Great Han), то есть будущая флагманская легковушка Dynasty. Ну а во главе SUV-линейки Ocean встанет кроссовер BYD Sealion 08. Этот паркетник впервые продемонстрировали еще весной, однако только сейчас производитель рассекретил его интерьер. Отметим также, что имя Sealion 08 уже используется маркой на некоторых экспортных рынках – например, в Австралии и Новой Зеландии его носит кроссовер, который в Китае зовется BYD Tang L. Как бы то ни было, сначала пробежимся по внешности новейшего паркетника, адресованного КНР.

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Как и седан Seal 08, кроссовер Sealion 08 имеет двухэтажную головную оптику: сверху расположены «волнообразные» ходовые огни, под ними – основные фары. При этом у паркетника фары поместили в прямоугольные блоки. Прямоугольным сделан и монофонарь (у четырехдверки он тоже «волнообразный»). Кроссоверу еще достались утопленные ручки дверей. Ну и конечно, в списке оснащения есть автопилот God’s Eye от BYD (лидар, множество камер и радаров).

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Длина BYD Sealion 08 равна 5115 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1800 мм. Колесная база – те же 3030 мм, что и у седана. Кроссоверу положены 20- или 21-дюймовые диски.

Внутри – интегрированный в переднюю панель приборный экран (у четырехдверки он «прилеплен» к панели) и «парящий» планшет мультимедийной системы (15,6 дюйма). У задних пассажиров есть свой, потолочный, дисплей. Флагманский кроссовер также получил трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Кресла второго ряда – с откидными подставками для ног. В списке оборудования также заявлен встроенный в тоннель холодильник. Сама марка пока продвигает шестиместный Sealion 08, но у кроссовера будет и пятиместный вариант.

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Как и флагманский седан линейки Ocean, паркетник предложат с гибридной или полностью электрической установками, в моно- и полноприводном исполнениях. Система гибрида BYD Sealion 08 включает бензиновую турбочетверку 1.5 (156 л.с.) и расположенный на передней оси 272-сильный электродвигатель, на задней оси полноприводного кроссовера установлен отдельный электромотор (те же 272 л.с.). По предварительным данным, бензоэлектрический паркетник оснащен батареей емкостью 55,84 кВт*ч.

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Электрокросс – это задний (435 или 503 л.с.) или двухмоторный полный привод (суммарная мощность – 796 л.с.), такой SUV якобы комплектуется батареей емкостью 92 или 115 кВт*ч. Кроссоверу также обещаны активная пневмоподвеска и механизм подруливания задних колес.

Ожидается, что на домашний рынок новый BYD Sealion 08 выйдет в августе.