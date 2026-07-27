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Флагманский седан BYD Dahan показали без камуфляжа

27.07.2026 684 0 0
Флагманский седан BYD Dahan показали без камуфляжа

Новая большая четырехдверка BYD будет доступна с гибридной или электрической установками. Для электрокара предусмотрен полный привод. Премьеру новинка справит в следующем месяце.

Этот крупный седан линейки Dynasty компания BYD впервые анонсировала в начале июня – тогда были опубликованы фотографии замаскированного тестового образца. В том же месяце модель засветилась в каталоге Минпрома КНР. А теперь производитель распространил несколько фирменных полноценных картинок. На домашнем рынке четырехдверка появится под названием BYD Dahan (англоязычный вариант – Great Han). То есть седан возглавит семейство, которое сейчас включает два поколения модели. Самый первый BYD Han, напомним, появился в 2020 году, в последний раз его модернизировали в 2024-м. А год спустя в Поднебесной стартовал седан второй генерации, получивший к имени приставку в виде буквы L.

Актуальный BYD Han первого поколения
Актуальный BYD Han первого поколения
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BYD Han L, то есть седан второго поколения
BYD Han L, то есть седан второго поколения
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Внешность BYD Dahan выполнена в стилистке предыдущих седанов. Однако у нового флагмана есть и собственные фишки. Так, крышка капота у него заходит на передние крылья, вместо выдвижных ручек дверей – полускрытые. Оптика и бамперы – оригинальные. Также предусмотрена двухцветная окраска кузова. Как и Han и Han L, седану BYD Dahan положен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Новый BYD Dahan

Новинка крупнее прежних четырехдверок. Длина BYD Dahan – 5256 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1510 мм, колесная база – 3130 мм. Для сравнения, размеры актуального «первого» BYD Han: 4995/1910/1495 мм, расстояние между осями – 2920 мм. Габариты BYD Han L: 5050/1960/1505 мм, колесная база – 2970 мм. Новый седан может иметь 20- или 21-дюймовые колеса.

Новый BYD Dahan

Интерьер сама марка еще не показала, но седан уже попадался фотошпионам, и они успели заглянуть внутрь. BYD Dahan получил немаленький приборный экран, еще более крупный планшет мультимедийной системы и отдельный дисплей для переднего пассажира. На центральном тоннеле расположена площадка для беспроводной зарядки и прикрытые крышкой подстаканники. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Новый BYD Dahan
Новый BYD Dahan
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Новый BYD Dahan
Новый BYD Dahan
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Как и остальные модели BYD, седан Dahan будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара. Первая версия, согласно сертификату, оснащается бензиновым турбомотором 1.5 (156 л.с.) и одним 272-сильным электромотором (предполагается, что он установлен на передней оси). По предварительным данным, гибрид укомплектован батареей емкостью примерно 54,5 кВт*ч.

Новый BYD Dahan

«Электричку» предложат с задним (503 л.с.) или двухмоторным полным приводом (суммарная отдача – 775 л.с.). Этой версии якобы положена батарея емкостью 102 кВт*ч.

Новый BYD Dahan на сертификационных снимках
Новый BYD Dahan на сертификационных снимках
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Новый BYD Dahan на сертификационных снимках
Новый BYD Dahan на сертификационных снимках
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Полноценную презентацию BYD Dahan проведут в августе на автосалоне в Чэнду. Еще до премьеры производитель может поделиться официальными изображениями интерьера новинки.

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