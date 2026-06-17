Флагманский кроссовер BYD Datang: богатое оснащение, полный привод и привлекательные цены

Новый флагман семейства BYD Dynasty дебютировал в виде электрокара, позже в продаже появится гибридная версия. «Электричка» же доступна с задним или двухмоторным полным приводом и с двумя вариантами батареи.

Первый показ большого кроссовера BYD Datang (он же Great Tang) провели в марте. В конце апреля модель выставили на Пекинском автосалоне, тогда же в Китае открыли прием предварительных заказов. Причем уже в начале мая компания BYD объявила о том, что паркетник собрал более 100 000 заявок. Так вот теперь на родине раскрыты все характеристики и опубликован точный прайс-лист, модель стала доступна к покупке. Напомним, Datang «вырос» из прошлогоднего концепта D-Dynasty. Как несложно догадаться, он относится к престижному семейству Dynasty – более того, кроссовер стал новым флагманом этой линейки.

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Длина паркетника BYD Datang равна 5263 мм, ширина – 1999 мм, высота в зависимости от исполнения – 1790 или 1800 мм. Колесная база составляет 3130 мм. Таким образом, новинка оказалась крупнее бывшего флагмана серии Dynasty – кроссовера BYD Tang L (он же Atto 8 или Sealion 8 на экспортных рынках). Длина последнего – 5040 мм, расстояние между осями – 2950 мм. Новому SUV положены 20- или 21-дюймовые колеса.

Фишки внешности Datang – расположенная под капотом изогнутая светодиодная полоска практически во всю ширину передка, вертикальные блоки фар, состоящие из нескольких диодных же квадратных секций и примкнувших к ним светящихся полосок, сделанные в виде единой плашки задние фонари. В нижнюю часть переднего бампера встроен воздухозаборник с активными заслонками (идут уже в базе).

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Новый кроссовер доступен исключительно с семиместным салоном (2+2+3). Минимальный объем багажника – 464 литра, со сложенными спинками кресел второго и третьего рядов этот показатель увеличится до 1838 литров. Внутри установлены приборный экран на 12,3 дюйма и планшет мультимедийной системы диагональю 17,3 дюйма. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. Начиная со второй по старшинству комплектации появляется потолочный экран (17,3 дюйма) для задних седоков, а у топового паркетника в передней панели со стороны пассажира есть еще один тачскрин (12,3 дюйма).

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BYD Datang пока представлен только в виде электрокара, но впоследствии появится и гибридный вариант – такую модификацию уже сертифицировали. Электрический же кроссовер, как сообщалось ранее, построен на платформе с 1000-вольтовой архитектурой. Кстати, под крышкой капота «зеленого» SUV есть дополнительный отсек на 252 литра: передний багажник можно открыть, просто отдав голосовую команду или постучав по капоту.

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Сейчас Datang EV доступен в четырех исполнениях. Два – с задним приводом, два – с двухмоторным полным приводом. У всех версий есть механизм подруливания задних колес. Все версии, за исключением базовой, также имеют адаптивную пневмоподвеску.

Самый дешевый кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 408 л.с. (365 Нм) и батареей емкостью 105,7 кВт*ч. Запас хода такого BYD Datang – 800 км по циклу CLTC, с 0 до 100 км/ч он разгоняется за 7,8 секунды. Следующая версия – это 503-сильный двигатель (500 Нм) и аккумулятор на 130,1 кВт*ч, дальнобойность – 950 км, первую «сотню» эта модификация наберет за 6,2 секунды. Полноприводные кроссоверы имеют одинаковую систему. Их двигатели вместе выдают 796 л.с. и 810 Нм, такие версии укомплектованы батареей емкостью 130,1 кВт*ч, запас хода – 850 км. До «сотни» полноприводный BYD Datang разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость заднеприводных вариантов – 240 км/ч, полноприводных – 250 км/ч.

В списке оборудования базового паркетника заявлены: матричная головная оптика, система распознавания лиц, кожаная обивка, встроенные в спинки передних кресел столики, подогрев всех сидений, вентиляция и массажер кресел первого и второго рядов, трехзонный климат-контроль и фирменный автопилот God’s Eye от BYD (лидар, множество камер и радаров). Более дорогие варианты дополнительно имеют обивку из кожи Nappa, выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения, у полноприводных кроссоверов еще есть проекционный дисплей с дополненной реальностью. Наконец, топовый Datang – это также отделка интерьера натуральным деревом и кресла второго ряда с откидными подставками для ног и функцией «нулевой гравитации».

BYD Datang EV обойдется в 239 900 – 309 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,6 млн – 3,3 млн рублей по текущему курсу. Конкурентов у новинки в Китае предостаточно. Среди главных из них – Leapmotor D19 и Onvo L90. Электроверсия флагмана Leapmotor в базе стоит столько же, сколько и Datang, за кроссовер Onvo просят минимум 265 800 юаней (2,86 млн рублей).