Флагманский седан BYD Seal 08 предложен с несколькими вариантами техники, есть полный привод

Компания BYD запустила в продажу новую большую четырехдверку. Как водится, модель доступна с гибридной или полностью электрической установками. У новинки богатое оснащение и привлекательные цены.

В виде концепта под названием Ocean-S новый седан BYD показали еще в 2025-м. Серийную версию впервые представили в марте года нынешнего – товарная четырехдверка получила имя BYD Seal 08. Теперь в Китае провели полноценную презентацию, объявили цены и дали старт продажам. «Восьмерка» стала новой флагманской легковушкой семейства BYD Ocean.

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BYD Seal 08 получил двухъярусную головную оптику: сверху расположены «волнообразные» ходовые огни, под ними – блоки основных фар. В нижней части переднего бампера есть активные заслонки. Новинке также достались утопленные ручки дверей и сделанные в виде «волнообразной» же плашки задние фонари. В крыше – две стеклянные секции.

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Длина BYD Seal 08 равна 5150 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1505 мм, колесная база – 3030 мм. Четырехдверка имеет 19-дюймовые диски. Седан представлен в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара. Объем багажника первой версии составляет 533 литра, второй – 508 литров. Под крышкой капота «электрички» есть дополнительный отсек на 160 литров.

В салоне установлены раздельные экраны приборки (12,3 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), а в верхней части двухэтажного центрального тоннеля расположена беспроводная площадка для зарядки смартфона. Перечисленное добро идет уже в базе. В списке стандартного оборудования также заявлены вентиляция и подогрев всех кресел, массажер передних сидений, трехзонный климат-контроль и автопилот God’s Eye от BYD (лидар, множество камер и радаров).

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Топовые исполнения – это еще спрятанный в тоннель бокс с функциями подогрева и охлаждения, проекционный дисплей, задние сиденья с массажером и подставками для ног, встроенные в откидной подлокотник заднего дивана беспроводная зарядка и сенсорный пульт.

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У всех версий BYD Seal 08 есть механизм подруливания задних колес. Все варианты, за исключением базового, также имеют адаптивную пневмоподвеску.

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Гибрид предложен в трех комплектациях, две из них – переднеприводные, самая дорогая – полноприводная. Силовая установка DM-i такого BYD Seal 08 включает бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.) и 272-сильный электродвигатель. У полноприводного гибрида на задней оси установлен дополнительный электромотор на те же 272 л.с. Батарея одна – емкостью 45,36 кВт*ч. Только на электротяге гибридный Seal 08 проедет 400 или 350 км по циклу CLTC (передний/полный привод). Переднеприводный BYD Seal 08 DM-i разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,8 секунды, полноприводный – за 3,8 секунды.

У электрокара 800-вольтовая архитектура. BYD Seal 08 EV тоже представлен в трех комплектациях, но начальные версии – заднеприводные. Самый дешевый «зеленый» седан оснащен 347-сильным электромотором и батареей емкостью 76,7 кВт*ч, запас хода – 775 км, первую «сотню» он наберет за 5,2 секунды. На задней оси «среднего» варианта установлен 435-сильный двигатель, этому седану положен аккумулятор на 92 кВт*ч, дальнобойность – 905 км, разгон до 100 км/ч займет 4,9 секунды. Два двигателя топового Seal 08 EV вместе выдают 694 л.с., у такой четырехдверки батарея емкостью 92 кВт*ч, запас хода – 785 км, а первую «сотню» она наберет за 3,3 секунды.

Гибридный BYD Seal 08 DM-i оценили в 196 900 – 229 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,26 млн – 2,64 млн рублей по актуальному курсу. Базовый электроседан BYS Seal 08 EV обойдется в те же 196 900 юаней, топовый с полным приводом – в 239 900 юаней (2,75 млн рублей).

Между тем ранее компания BYD вывела на домашний рынок большой кроссовер Datang (он же Great Tang). Если свежая четырехдверка является флагманом семейства Ocean, то паркетник возглавил семейство Dynasty.