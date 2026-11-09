Флагманский седан Hongqi H9 сменил поколение: электроника Huawei и новая техника

Вообще, подзаряжаемый гибридный седан Hongqi H9 PHEV (бренд Hongqi принадлежит концерну FAW) с таким дизайном показали еще в прошлом году. Тогда предполагалось, что это будет новая модификация, которая дополнит гамму. В апреле года нынешнего на Пекинском автосалоне провели еще одну презентацию гибрида. Но лишь сейчас в Китае раскрыли все характеристики, назвали предварительные цены и начали принимать заказы. Причем этот Hongqi H9 объявлен «совершенно новым», стало быть, его можно считать следующим, вторым по счету поколением. И да, на родине «второй» седан представлен исключительно в виде гибрида PHEV – по крайней мере, пока. Напомним, что предыдущий H9 дебютировал в 2020-м, рестайлинг он пережил в 2024 году.

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Если сравнивать с «первым» седаном, который доступен и в России, то у нового Hongqi H9 другие радиаторная решетка и бамперы. Флагману оставили двухэтажную головную оптику, при этом в расположенных сверху секциях дневных ходовых огней новая диодная начинка. Задние фонари тоже иные, плюс они отныне объединены между собой массивной хромированной плашкой. В арсенале седана также значится автопилот ADS 5 от фирмы Huawei с 896-строчным лидаром над лобовым стеклом.

Длина «второго» Hongqi H9 равна 5230 мм, ширина – 1955 мм, высота – 1515 мм, колесная база – 3120 мм. Для сравнения, размеры предыдущего седана: 5137/1904/1498 мм, расстояние между осями – 3060 мм.

Интерьер полностью новый. Тут иные передняя панель, руль, карты дверей и центральный тоннель. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. Приборный экран теперь интегрирован в панель, а не возвышается над ней. Планшет мультимедийной системы сделали отдельным, вдобавок он стал крупнее – 16,1 дюйма вместо 12,3 дюйма. Собственный дисплей на 12,3 дюйма отныне есть и у переднего пассажира. Мультимедиа – от той же компании Huawei, как и аудиосистема с 25 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского сиденья). Все перечисленное добро идет уже в базе.

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В списке стандартного оборудования нового Hongqi H9 еще заявлены: трехзонный климат-контроль, встроенный в торец тоннеля экран для настроек, беспроводная зарядка, подогрев и вентиляция всех сидений. «Роскошные» версии – это также массажер передних и задних кресел, проекционный дисплей, бокс с подогревом и охлаждением.

Всего у свежего H9 четыре комплектации, все они имеют 800-вольтовую архитектуру, пневмоподвеску и механизм подруливания задних колес. Силовая установка гибрида включает бензиновую турбочетверку 2.0 мощностью 190 л.с. и 299-сильный электромотор на передней оси. Да, седан нового поколения в версиях попроще предложен с передним приводом, тогда как предшественник в «простых» комплектациях – заднеприводный. Топовый «второй» Hongqi H9 получил полный привод, у такого седана на задней оси установлен дополнительный 305-сильный электромотор. Батарея едина для всех исполнений – емкостью 40,4 кВт*ч. С ней переднеприводный гибрид в электрорежиме проедет 275 км по циклу CLTC, полноприводный – 260 км.

Предыдущий Hongqi H9 в Китае был доступен с бензиновыми турбочетверкой 2.0 (252 л.с.) и турбомотором V6 3.0 (337 л.с.) в сочетании с классическим восьмиступенчатым автоматом. У прежнего седана c V6 тоже были полноприводные комплектации.

Новый Hongqi H9 предварительно оценили в 329 800 – 419 800 юаней, что эквивалентно примерно 4,05 млн – 5,2 млн рублей по актуальному курсу.