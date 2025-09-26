Новинки ×
  • Флагманский седан Lexus LS получил скромные обновки, цены известны

Флагманский седан Lexus LS получил скромные обновки, цены известны

26.09.2025 126 0 0

Посвежевшие четырёхдверки уже добрались до дилеров на домашнем рынке, в Японии. Стартовый ценник равен 11,1 млн иен, что эквивалентно примерно 6,2 млн рублей по текущему курсу.

Премиальная марка Lexus, принадлежащая японской корпорации Toyota, представила свой флагманский седан LS в 1989-м, за прошедшие годы четырёхдверка успела несколько раз сменить генерацию. Седан актуального пятого поколения уже не молод: он появился в начале 2017 года, а в середине 2020-го пережил полноценный рестайлинг. Сейчас в компании рассказали о том, какие обновки получил LS для домашнего рынка к 2026 модельному году, список весьма скромный.

На фото: Lexus LS

Так, модели пересмотрели палитру вариантов для окраса кузова, теперь она включает пару новых оттенков – белый Nova Glass Flake и синий Deep Blue Mica. Помимо этого, тормозные суппорты у Lexus LS в комплектации F Sport, доступные за доплату, теперь окрашены в красный цвет и имеют серебристый логотип и надпись с названием бренда.

Оформление интерьера, также как в целом и экстерьера, осталось без изменений. На передней панели по-прежнему располагаются виртуальный щиток приборов и сенсорный экран информационно-развлекательной системы, диагональ каждого дисплея – 12,3 дюйма. В списке обновок числятся подогрев передних и задних сидений, который теперь входит в стандартное оснащение всех комплектаций.

1 / 2
2 / 2

Техника у Lexus LS 2026 модельного года, предназначенного для домашнего рынка, осталась без изменений. Седан LS 500 оснащается бензиновым битурбомотором V6 серии V35A-FTS объёмом 3,5 литра, его максимальная мощность составляет 420 л.с. Этот двигатель работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач, привод – задний или полный.

На фото: салон Lexus LS

Lexus LS 500h по-прежнему оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит мотор V6 серии 8GR-FXS объёмом 3,5 литра, который работает в тандеме с двумя электромоторами. Совокупная отдача этой системы равна 359 л.с. Привод тоже может быть как задним, так и полным.

Сейчас посвежевшие флагманские седаны уже добрались до дилеров на домашнем рынке, в Японии. За стартовый вариант бензинового Lexus LS здесь теперь просят не менее 11 110 000 иен (эквивалентно примерно 6,2 млн рублей по текущему курсу), за топовый вариант с этой «начинкой» придётся отдать не менее 16 270 000 иен (около 9,08 млн рублей). Стоимость гибрида варьируется в диапазоне от 12 570 000 до 17 730 000 иен (около 7,02 – 9,9 млн рублей). В рамках обновления к новому модельному году версии седана подорожали на 150-170 тыс. иен.

В начале этого месяца Kolesa.ru сообщал о том, что Lexus решил в очередной раз обновить стареющий седан IS: у такого варианта нет V8, но ему достались новый салон и доработанное шасси.

седан Япония авторынок новинки Lexus Lexus LS

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Выбор авто Компас покупателя: какая комплектация Exeed Exlantix ES подойдет вам идеально? Владельцы и покупатели электромобилей – это, как правило, люди, стремящиеся быть на острие технического прогресса. Они прекрасно знают, чего они хотят от машины и какие опции она может предл... 406 0 0 25.09.2025
Статьи / Практика Дёргается, троит, потеет и не тормозит: почему осенью машина жалуется на здоровье Стоит только наступить осени, как любой порядочный человек начинает хандрить. То ОРВИ, то грипп, то приступ ревматизма… А у самых тонких натур настроение становится таким, что хочется заверн... 599 0 1 24.09.2025
Статьи / Авто и технологии Liqui Moly – профессиональный спорт как способ тестирования масел Когда немецкие автомобилисты выбирают моторное масло, они редко ориентируются на рекламные обещания и красивые заголовки. В стране, где к технике относятся с инженерной педантичностью, решаю... 3615 2 0 22.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9660 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 8690 8 3 04.05.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Немцы бросили, китайцы подхватили: тест-драйв Haval F7x Как известно, во втором поколении кроссовера F7 версия с буквой «икс» вообще не предполагалась – дизайнеры Haval и так сделали базовую модель достаточно купеобразной. Тем не менее она всё-та... 6973 7 3 12.08.2025
Обсуждаемое
10 5 причин покупать и не покупать Haval Jolion
6 Продажа номеров: победа над бюрократией или легализация тщеславия?
5 Обновлённый Mercedes-Maybach GLS 600: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings