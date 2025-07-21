Гибридные авто ×
  • Флагманский седан Roewe M7 с дизайном от бывшего стилиста BMW и VW: рассекречен интерьер

Флагманский седан Roewe M7 с дизайном от бывшего стилиста BMW и VW: рассекречен интерьер

21.07.2025 459 0 1

Марка Roewe готовится вывести на рынок новую большую четырехдверку. Модель предложат в виде подзаряжаемого гибрида.

Сертификат флагманского седана Roewe M7 (бренд Roewe принадлежит концерну SAIC) с гибридной установкой DMH появился в базе китайского Минпрома еще в мае. В июне сам производитель показал экстерьер четырехдверки на официальных картинках. Ну а теперь опубликованы фирменные изображения салона.

1 / 2
2 / 2

Напомним, седан считается серийным воплощением концепта Roewe Pearl, дебютировавшего в апреле. А автором дизайна шоу-кара является Йозеф Кабан, который присоединился к команде SAIC Design годом ранее. Прежде он трудился в различных подразделениях BMW и Volkswagen: в частности, Кабан отвечал за облик моделей Skoda и Audi, он также участвовал в создании гиперкара Bugatti Veyron и недолго проработал в Rolls-Royce. Впрочем, сходство с концептом Pearl весьма условное – очевидно, шоу-кар лишь задал направление для нового стиля марки. Как бы то ни было, китайские профильные СМИ уверены, что и товарный Roewe M7 DMH – это детище непосредственно маститого дизайнера.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В интерьере седана ничего революционного нет. Roewe M7 DMH получил лаконичную переднюю панель, отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухэтажный тоннель. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. Под гигантским центральным планшетом имеется ряд физических клавиш. Ниже расположены воздуховоды, а под ними – площадка для беспроводной зарядки смартфона. Также сообщается, что электроника имеет искусственный интеллект, и что кресла обиты «приятным» материалом Ultra Touch. Всего в салоне предусмотрено 28 отделений для хранения. Объем багажника – 527 литров.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Что же касается внешности, то Roewe M7 DHM досталась внушительная радиаторная решетка с ниспадающими хромированными плашками, блестящие вставки есть на бамперах и по бокам. Еще седан получил двухъярусную головную оптику и монофонарь, причем светодиодные секции в ДХО и на корме находятся на разных уровнях.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Длина новинки равна 4940 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1510 мм, колесная база – 2820 мм. То есть по своим габаритам Roewe M7 сопоставим с китайским седаном Volkswagen Passat, за выпуск которого отвечает СП SAIC Volkswagen.

1 / 2
2 / 2

Гибридная установка DMH включает бензиновый мотор 1.5 (112 л.с.) и электродвигатель мощностью 186 л.с. Информации о батареях все еще нет. При этом сообщается, что только на электротяге седан способен проехать 160 км по китайскому циклу CLTC, а суммарная дальнобойность – 2050 км.

Полноценную презентацию Roewe M7 DHM проведут в ближайшее время, на домашний рынок седан должен выйти до конца текущего года.

седан Китай авторынок новинки гибридные авто Roewe
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Уходя – уходи: кто на самом деле покинет российский рынок Наряду с новостями о мифическом возвращении автомобильных марок, покинувших наш рынок, с завидной регулярностью появляются слухи прямо противоположного толка – о том, что некоторые китайские... 618 6 0 21.07.2025
Статьи / Выбор авто Если не подарили Porsche: выбираем первый автомобиль не дороже 500 тысяч рублей Все хлопоты и волнения позади, сданы и теория, и вождение, и в руках – вожделенная заламинированная карточка водительского удостоверения. Остается приобрести свой первый автомобиль. Вот толь... 807 13 0 20.07.2025
Статьи / Авто с пробегом 30 тысяч километров на Газель Next с дизелем G 2,5: доверяй, но проверяй Прошло чуть больше года с начала нашего длительного теста Газели Next. За это время машина по меркам коммерческого транспорта пробежала совсем немного – всего чуть больше тридцати тысяч кило... 1961 4 2 19.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27915 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7628 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 6919 3 6 03.07.2025
Обсуждаемое
13 Если не подарили Porsche: выбираем первый автомобиль не дороже 500 тыс...
13 АВТОВАЗ готовится к скорому старту продаж Lada Iskra. Полный прайс-лис...
13 Покупаем Exeed LX: два варианта салона, два типа привода и много комфо...
Новые комментарии
Change privacy settings