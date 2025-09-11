Новинки ×
Флагманский седан Toyota bZ7 готовится к старту продаж: новые фото и подробности

11.09.2025

Компания Toyota сертифицировала новую электрическую четырехдверку для китайского рынка. Модель предложат с единственным мотором. В продажу новинка должна поступить уже в этом году.

В виде концепта адресованный Китаю большой электроседан Toyota bZ7 показали еще в 2024-м. В апреле этого года на Шанхайском автосалоне состоялась премьера готовой к производству четырехдверки, однако характеристики тогда не были раскрыты. Теперь же стали известны основные вводные: сертификат новинки появился в свежем каталоге Минпрома КНР. А вдобавок совместное предприятие GAC Toyota, которое и будет выпускать модель, поделилось свежими фирменными изображениями товарной версии. Также напомним, что в китайской электрической линейке марки седан займет позицию флагмана.

Внешность bZ7 выполнена в актуальном фирменном стиле Тойоты, его главная характерная черта – С-образные ходовые огни, объединенные между собой тонкой сплошной полоской. Седан также имеет гладкий «нос», компактные фары, изломанную подоконную линию, полускрытые ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Для модели еще предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Длина Toyota bZ7 равна 5130 мм, ширина – 1965 мм, высота – 1506 мм, колесная база – 3020 мм. Таким образом, по своим габаритам электрокар сопоставим с роскошным Toyota Crown Sedan. Новинке положены 20-дюймовые колеса.

Новые картинки интерьера пока не опубликованы. Скорее всего, внутри изменений по сравнению с показанным в апреле образцом нет. То есть в салоне установлены небольшой экран приборки и, наоборот, гигантский тачскрин мультимедийной системы. По предварительным данным, мультимедиа работает на операционной системе Harmony от компании Huawei. Под центральным планшетом есть ряд физических кнопок, на тоннеле – беспроводная площадка для зарядки гаджетов.

Интерьер седана Toyota bZ7, представленного весной в Шанхае

Седан сертифицирован с единственным 281-сильным электромотором разработки той же фирмы Huawei. Китайские СМИ считают, что двигатель установлен на передней оси. Информации о батареях еще нет.

В продажу электроседан Toyota bZ7 поступит до конца текущего года. Вероятно, модель будет эксклюзивом для китайского рынка.

седан Китай авторынок электромобиль новинки Toyota Toyota bZ7
