Toyota bZ7 стал новым флагманским седаном китайской линейки бренда

На сегодняшний день у Тойоты имеется собственная «зелёная» линейка под названием bZ (расшифровывается как «beyond Zero»). Первенцем стал паркетник bZ4X, который был представлен ещё в конце октября 2021-го. Напомним, ранее в компании сообщили, что намерены отказаться от буквенно-числовых индексов для будущих моделей, однако нынешнюю новинку это, судя по всему, не затронуло: в рамках открывшего свои двери автосалона в Шанхае представлен седан Toyota bZ7.

Новая четырёхдверка займёт место флагманского седана «зелёной» линейки Toyota на китайском рынке. Напомним, помимо упомянутого bZ4X в неё входят ещё bZ3, bZ3X и bZ5. Серийная модель под названием bZ7 «выросла» из одноимённого концепта, который был представлен осенью 2024-го. Новинка является результатом совместной разработки компаний GAC и GTMC, а также научно-исследовательского центра Toyota.

На фото: новый седан Toyota bZ7

Информации об этой четырёхдверке пока практически нет. В компании лишь отметили, что длина Toyota bZ7 превысит пять метров (для сравнения, показатель актуального седана Camry составляет 4915 мм). Кстати, эта новинка длиннее и четырёхдверного Nissan N7 (4930 мм), разработанного совместно с Dongfeng, который тоже привезли на стартовавший сегодня Шанхайский автосалон.

На фото: салон нового седана Toyota bZ7

Внешность седана оформлена в актуальном фирменном стиле бренда, который используется в оформлении как ранее перечисленных «зелёных» моделей, так и актуального семейства Crown. «Семёрка» имеет покатую линию крыши и кормы, задние фонари, которые соединяются друг с другом светящейся полосой через всю ширину крышки багажника, утопленные дверные ручки, лидар на крыше и большой воздухозаборник в нижней части переднего бампера.

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Салон получил отделку в светлом цвете, с чёрными элементами, белой прострочкой и древесными вставками, а также декором «под хром» и подсветкой. Перед водителем располагается рулевое колесо с сенсорными кнопками и цифровой щиток приборов. По центру на передней панели можно увидеть планшет мультимедийной системы, ниже есть ряд физических кнопок.

Официальной информации о технике Toyota bZ7 пока нет, цены новинки в компании тоже обнародуют позже. Известно, что седан появится в продаже на китайском рынке до конца текущего года.

Напомним, сегодня японская корпорация также представила в рамках автосалона в Шанхае седан Lexus ES следующего поколения. Эта глобальная новинка получила гибридную и полностью электрическую начинку, передний и полный привод, а также пару вариантов оформления салона.