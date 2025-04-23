Новый седан Lexus ES: гибрид или электрокар и два варианта оформления салона

Компания Lexus представила модель ES следующей генерации. Четырехдверка заметно подросла и обзавелась полностью электрической модификацией. Модель будет доступна как с передним, так и с полным приводом.

Мировую премьеру седана Lexus ES нового, уже восьмого по счету поколения провели в рамках открывшегося сегодня Шанхайского автосалона. К слову, дебют предшественника, который в строю с 2018-го, тоже состоялся в Китае. Впрочем, ES останется глобальной моделью: его будут продавать практически во всех регионах присутствия премиального бренда, принадлежащего компании Toyota, включая Европу и США.

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Lexus ES сохранил «тележку» GA-K, созданную в рамках архитектуры TNGA. Однако в отличие от соплатформенной Toyota Camry седан Lexus базируется на существенно доработанной версии этой «тележки». В частности, платформа теперь подходит как для гибридов, так и для полноценных электрокаров. Увеличена жесткость, что позволило снизить вибрации и обеспечить «острое» и «интуитивное» управление, а также «плавное ускорение и замедление». Наконец, ES впервые получил многорычажную заднюю подвеску.

Внешность оформили в стиле прошлогоднего концепта Lexus LF-ZC. Особенности дизайна четырехдверки Lexus ES – двухъярусная головная оптика (сверху расположены ходовые огни в виде «молний», под ними идут компактные блоки основных фар), рельефные капот и бока, единая плашка задних фонарей.

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В новом поколении седан заметно подрос. Длина равна 5140 мм, что на 165 мм больше, чем у глобального предшественника. Ширина новинки – 1920 мм (+55 мм), высота в зависимости от версии – 1555 или 1560 мм (на 110 или 115 мм больше соответственно). Колесная база увеличена на 80 мм до 2950 мм. А вот объем багажника, увы, не раскрыт. Модели положены 18-, 19- или 21-дюймовые колеса.

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Интерьер получился довольно строгим и лаконичным, экран мультимедиа «отлепили» от виртуальной приборки. При этом Lexus ES предложат с двумя вариантами оформления салона. Так, в Европе и Штатах у седана мультимедийная система с планшетом привычного формата. А для китайцев подготовили гигантское табло: в единый корпус помещены два дисплея.

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Фишка, предусмотренная для всех рынков, — расположенные под тачскрином сенсорные кнопки управления «климатом» и другими функциями, которые не видны при заглушенном двигателе. В Китае заднее правое пассажирское сиденье еще может иметь откидную подставку для ног, но пока непонятно, досталась ли эта опция машинам в других странах. Ну и разумеется, новый Lexus ES имеет современный комплекс систем безопасности Lexus Safety System+.

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Для седана восьмого поколения заявлены как гибридные, так и чисто электрические версии, хотя все характеристики пока не раскрыты. Гибриды HEV (без возможности зарядки от электросети) – это ES 300h и ES 350h, оба будут доступны как с передним, так и с полным приводом. Установка самого дешевого бензоэлектрического седана (такое исполнение будет доступно лишь на отдельных рынках) базируется на атмосфернике 2.0, совокупная отдача системы – 197 л.с. В состав установки Lexus ES 350h входит атмосферник 2.5, суммарная мощность – 201 или 247 л.с.

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Электрические модификации получили обозначения ES 350e и ES 500e. Базовый электрокар исключительно переднеприводный, он оснащен мотором мощностью 224 л.с. Второе исполнение, наоборот, по умолчанию имеет двухмоторный полный привод, совокупная отдача – 343 л.с. Информации о батарее пока нет. В Lexus лишь сообщили, что предварительный запас хода переднеприводного электрокара на 19-дюймовых колесах – 685 км по китайскому циклу CLTC, полноприводного – 610 км. Топовый электрокар разгоняется с места до 100 км/ч за 5,9 секунды.

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В Китае продажи нового Lexus ES могут начаться уже в этом году. Но полномасштабный выход седана на глобальный рынок состоится лишь в 2026-м.