×
  • Новый седан Lexus ES: гибрид или электрокар и два варианта оформления салона

Новый седан Lexus ES: гибрид или электрокар и два варианта оформления салона

23.04.2025 151 0 0

Компания Lexus представила модель ES следующей генерации. Четырехдверка заметно подросла и обзавелась полностью электрической модификацией. Модель будет доступна как с передним, так и с полным приводом.

Мировую премьеру седана Lexus ES нового, уже восьмого по счету поколения провели в рамках открывшегося сегодня Шанхайского автосалона. К слову, дебют предшественника, который в строю с 2018-го, тоже состоялся в Китае. Впрочем, ES останется глобальной моделью: его будут продавать практически во всех регионах присутствия премиального бренда, принадлежащего компании Toyota, включая Европу и США.

1 / 2
2 / 2

Lexus ES сохранил «тележку» GA-K, созданную в рамках архитектуры TNGA. Однако в отличие от соплатформенной Toyota Camry седан Lexus базируется на существенно доработанной версии этой «тележки». В частности, платформа теперь подходит как для гибридов, так и для полноценных электрокаров. Увеличена жесткость, что позволило снизить вибрации и обеспечить «острое» и «интуитивное» управление, а также «плавное ускорение и замедление». Наконец, ES впервые получил многорычажную заднюю подвеску.

Внешность оформили в стиле прошлогоднего концепта Lexus LF-ZC. Особенности дизайна четырехдверки Lexus ES – двухъярусная головная оптика (сверху расположены ходовые огни в виде «молний», под ними идут компактные блоки основных фар), рельефные капот и бока, единая плашка задних фонарей.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

В новом поколении седан заметно подрос. Длина равна 5140 мм, что на 165 мм больше, чем у глобального предшественника. Ширина новинки – 1920 мм (+55 мм), высота в зависимости от версии – 1555 или 1560 мм (на 110 или 115 мм больше соответственно). Колесная база увеличена на 80 мм до 2950 мм. А вот объем багажника, увы, не раскрыт. Модели положены 18-, 19- или 21-дюймовые колеса.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Интерьер получился довольно строгим и лаконичным, экран мультимедиа «отлепили» от виртуальной приборки. При этом Lexus ES предложат с двумя вариантами оформления салона. Так, в Европе и Штатах у седана мультимедийная система с планшетом привычного формата. А для китайцев подготовили гигантское табло: в единый корпус помещены два дисплея.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Фишка, предусмотренная для всех рынков, — расположенные под тачскрином сенсорные кнопки управления «климатом» и другими функциями, которые не видны при заглушенном двигателе. В Китае заднее правое пассажирское сиденье еще может иметь откидную подставку для ног, но пока непонятно, досталась ли эта опция машинам в других странах. Ну и разумеется, новый Lexus ES имеет современный комплекс систем безопасности Lexus Safety System+.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Для седана восьмого поколения заявлены как гибридные, так и чисто электрические версии, хотя все характеристики пока не раскрыты. Гибриды HEV (без возможности зарядки от электросети) – это ES 300h и ES 350h, оба будут доступны как с передним, так и с полным приводом. Установка самого дешевого бензоэлектрического седана (такое исполнение будет доступно лишь на отдельных рынках) базируется на атмосфернике 2.0, совокупная отдача системы – 197 л.с. В состав установки Lexus ES 350h входит атмосферник 2.5, суммарная мощность – 201 или 247 л.с.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Электрические модификации получили обозначения ES 350e и ES 500e. Базовый электрокар исключительно переднеприводный, он оснащен мотором мощностью 224 л.с. Второе исполнение, наоборот, по умолчанию имеет двухмоторный полный привод, совокупная отдача – 343 л.с. Информации о батарее пока нет. В Lexus лишь сообщили, что предварительный запас хода переднеприводного электрокара на 19-дюймовых колесах – 685 км по китайскому циклу CLTC, полноприводного – 610 км. Топовый электрокар разгоняется с места до 100 км/ч за 5,9 секунды.

1 / 2
2 / 2

В Китае продажи нового Lexus ES могут начаться уже в этом году. Но полномасштабный выход седана на глобальный рынок состоится лишь в 2026-м.

седан авторынок Шанхай электромобиль новинки гибридные авто Шанхайский автосалон Lexus Lexus ES
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика От поезда до Porsche: чем хороши керамические тормозные диски и почему они не популярны Совсем недавно мы рассказывали о достоинствах и недостатках керамических тормозных колодок. Однако керамическими в тормозах могут быть и диски. На самом деле они многокомпонентные, но это н... 259 0 0 23.04.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Тяжёлое прошлое и стук в подвеске: ремонт и обслуживание Volkswagen Polo Фольксваген Поло пятого поколения в кузове седан выпускался на заводе в Калуге по полному циклу и пользовался в России большой популярностью. Но мы нашли для изучения куда более редкий экзем... 2966 5 1 21.04.2025
Статьи / Гаджеты Кто самый зрячий: сравниваем шесть видеорегистраторов с разрешением 4К Если видеорегистратор вам нужен не «для галочки», стоит выбрать модель подороже, но с гарантированно хорошим качеством записи. Мы свели в тесте шесть гаджетов, обещающих видео в разрешении 4... 1478 0 1 21.04.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 26471 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25962 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 11738 2 3 11.02.2025
Обсуждаемое
13 Звезда, что сорвалась и падает: как появился и почему провалился Merce...
9 Компрессор как проклятие: опыт владения Toyota Mark X +M Modellista
8 Не отстаём: китайцы, большое вам спасибо!
Новые комментарии
Change privacy settings