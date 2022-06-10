Флагманский седан Chery Arrizo 8: компактнее Toyota Camry, зато наверняка гораздо дешевле

У новой китайской «четырехдверки» два варианта дизайна и два турбомотора. В продаже модель ждут к осени текущего года.

Мы уже видели этот седан Chery и на фирменных картинках, и на «живых» фото. Теперь же стали известны основные характеристики, их «слил» минпром КНР. Кроме того, у машины на очередных – уже сертификационных – снимках наконец-то имеется шильдик с именем (все показанные прежде «четырехдверки» были «безымянными»): модель действительно назвали Arrizo 8. Седан будет самой статусной и дорогой легковушкой марки, а ее главными конкурентами местные СМИ считают Toyota Camry и Nissan Altima (экс-Теана).

Длина Chery Arrizo 8 равна 4780 мм, ширина – 1843 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2790 мм. Таким образом, седан оказался компактнее вышеназванных соперников: длина китайской базовой Camry – 4885 мм, расстояние между осями – 2825 мм, показатели местной рестайлинговой Nissan Altima – 4906 и те же 2825 мм. И все-таки «восьмерка» крупнее почти уже бывшей флагманской «четырехдверки» Chery Arrizo GX (4710 и 2670 мм).



Новый седан предложат в двух модификациях. Стандартной версии (она же на заглавном фото) достались радиаторная решетка с ячейками, как у свежего паркетника Chery Omoda 5, и трапециевидные патрубки выпускной системы. У «оспортивленного» Arrizo 8 GT (индекс «джи-ти» упоминают все китайские СМИ, хотя на сертификационных фото его вроде не видать) решетка с паутинообразной сеткой и сдвоенные круглые патрубки. Из общего для обоих вариантов – пронзающая фары массивная вставка, сделанные в виде единой плашки задние фонари и дополнительные окошки в задних стойках. Модели положены 16-, 17- или 18-дюймовые колеса.



Chery Arrizo 8 GT 1 / 3 Chery Arrizo 8 GT 2 / 3 Chery Arrizo 8 GT 3 / 3

В салоне – бескозырное табло, каждый экран («приборка» и тачскрин мультимедиа-системы) диагональю 12,3 дюйма. Также Arrizo 8 получил усеченное рулевое колесо, а под центральными дефлекторами обдува расположена узкая полоска с сенсорными кнопками, которые, видимо, отвечают за управление «климатом». В стойку лобового стекла встроили камеру, то есть модель имеет систему распознавания лиц и мониторинга усталости водителя. Управление настройками кресел вынесли на двери – как у Мерседесов.



Для Chery Arrizo 8 пока заявлено два бензиновых турбомотора: «обычный» седан оснащен четверкой SQRE4T15C 1.5 мощностью 156 л.с., а под капотом версии GT установлен движок SQRF4J16C 1.6, выдающий 197 л.с. О коробках информации нет.



Китайские профильные медиа пишут, что в продажу новый седан поступит ближе к осени. Chery Arrizo 8 прочат стартовый ценник где-то 14 000 – 15 000 долларов. Для сравнения, Chery Arrizo GX сегодня стоит примерно от 13 000 долларов, ну а за Toyota Camry в Поднебесной просят минимум 27 000 долларов.

О планах поставлять новый седан на экспорт компания Chery пока не заявляла.