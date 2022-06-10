Новинки ×
  • Флагманский седан Chery Arrizo 8: компактнее Toyota Camry, зато наверняка гораздо дешевле

Флагманский седан Chery Arrizo 8: компактнее Toyota Camry, зато наверняка гораздо дешевле

10.06.2022 264 0 0

У новой китайской «четырехдверки» два варианта дизайна и два турбомотора. В продаже модель ждут к осени текущего года.

 

Мы уже видели этот седан Chery и на фирменных картинках, и на «живых» фото. Теперь же стали известны основные характеристики, их «слил» минпром КНР. Кроме того, у машины на очередных – уже сертификационных – снимках наконец-то имеется шильдик с именем (все показанные прежде «четырехдверки» были «безымянными»): модель действительно назвали Arrizo 8. Седан будет самой статусной и дорогой легковушкой марки, а ее главными конкурентами местные СМИ считают Toyota Camry и Nissan Altima (экс-Теана).

Длина Chery Arrizo 8 равна 4780 мм, ширина – 1843 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2790 мм. Таким образом, седан оказался компактнее вышеназванных соперников: длина китайской базовой Camry – 4885 мм, расстояние между осями – 2825 мм, показатели местной рестайлинговой Nissan Altima – 4906 и те же 2825 мм. И все-таки «восьмерка» крупнее почти уже бывшей флагманской «четырехдверки» Chery Arrizo GX (4710 и 2670 мм).

Новый седан предложат в двух модификациях. Стандартной версии (она же на заглавном фото) достались радиаторная решетка с ячейками, как у свежего паркетника Chery Omoda 5, и трапециевидные патрубки выпускной системы. У «оспортивленного» Arrizo 8 GT (индекс «джи-ти» упоминают все китайские СМИ, хотя на сертификационных фото его вроде не видать) решетка с паутинообразной сеткой и сдвоенные круглые патрубки. Из общего для обоих вариантов – пронзающая фары массивная вставка, сделанные в виде единой плашки задние фонари и дополнительные окошки в задних стойках. Модели положены 16-, 17- или 18-дюймовые колеса.

Chery Arrizo 8 GT
1 / 3
Chery Arrizo 8 GT
2 / 3
Chery Arrizo 8 GT
3 / 3

В салоне – бескозырное табло, каждый экран («приборка» и тачскрин мультимедиа-системы) диагональю 12,3 дюйма. Также Arrizo 8 получил усеченное рулевое колесо, а под центральными дефлекторами обдува расположена узкая полоска с сенсорными кнопками, которые, видимо, отвечают за управление «климатом». В стойку лобового стекла встроили камеру, то есть модель имеет систему распознавания лиц и мониторинга усталости водителя. Управление настройками кресел вынесли на двери – как у Мерседесов.

Для Chery Arrizo 8 пока заявлено два бензиновых турбомотора: «обычный» седан оснащен четверкой SQRE4T15C 1.5 мощностью 156 л.с., а под капотом версии GT установлен движок SQRF4J16C 1.6, выдающий 197 л.с. О коробках информации нет.

Китайские профильные медиа пишут, что в продажу новый седан поступит ближе к осени. Chery Arrizo 8 прочат стартовый ценник где-то 14 000 – 15 000 долларов. Для сравнения, Chery Arrizo GX сегодня стоит примерно от 13 000 долларов, ну а за Toyota Camry в Поднебесной просят минимум 27 000 долларов.

О планах поставлять новый седан на экспорт компания Chery пока не заявляла.

седан Китай авторынок новинки Chery Chery Arrizo 8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Чтобы тормоза работали стабильно: что такое дополнительный вакуумный насос и как он работает Принято считать, что в любом автомобиле источником вакуума для работы тормозов и разных вспомогательных приводов является впускной коллектор. Поэтому о существовании отдельного вакуумного на... 394 0 1 09.06.2022
Статьи / Авто недели Конкурент S-class по цене Solaris: стоит ли покупать Hyundai Equus II за 1,5 миллиона Многие их тех, кто выбирает седан за миллион-полтора, мечтают, чтобы он был как можно более статусным и премиальным. Если уж не Lexus ES, то хотя бы Toyota Camry. Если уж не Camry, то хотя... 3826 2 2 08.06.2022
Статьи / Авто и общество Платишь только когда едешь: что такое каско в движении, и как это работает Нынешняя экономическая ситуация не располагает к крупным тратам. И именно в это время дорогое имущество как никогда нужно защитить и сохранить. Но как быть, если страхование автомобиля по ка... 422 0 1 07.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 25627 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 11682 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 11219 12 44 29.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings