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  • Для влюблённых в М: флагманский смартфон Samsung в упаковке BMW M3 поколения Е30

Для влюблённых в М: флагманский смартфон Samsung в упаковке BMW M3 поколения Е30

10.02.2023 72 0 0

Смартфоны, стилизованные под автомобили, давно и широко представлены на рынке, но свежая коллаборация от BMW Korea и SK Telecom задаёт новую планку в этом жанре.

В начале февраля Samsung представил новый флагманский смартфон Galaxy S23 Ultra, на базе которого мгновенно стали появляться конверсии от ювелирных фирм и модных домов, суть которых состоит в том, что смартфон получает новый экзотический корпус и ещё, возможно, какую-нибудь нестандартную прошивку. Южнокорейский оператор сотовой связи SK Telecom и BMW Korea в рамках официальной коллаборации, кажется, переплюнули всех и анонсировали Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition.

Сам смартфон, по сути, стоковый, в стандартном корпусе и в максимальной комплектации с 512 ГБ флеш-памяти и 12 ГБ оперативной памяти, но в него добавлены фирменное лайфстайл-приложение BMW Vantage, загрузочная заставка с анимированной эмблемой BMW M и тематический экран BMW M. Сам телефон и аксессуары упакованы в бокс, стилизованный под литую масштабную модель BMW M3 поколения Е30.

Модель — двухслойная. На верхнем «этаже» под открывающимся капотом находятся сам смартфон и защитный чехол к нему, стилизованный под современный BMW M3 поколения G80/G81 (воспроизведены форма ноздрей и выштамповки на капоте), на нижнем — сувенирная продукция: брелок для ключей с семью сменными эмблемами BMW, относящимся к разным историческим периодам, съёмные автомобильные часы в стиле BMW M с креплением на дефлектор системы вентиляции, зажим-крепление для солнцезащитных очков с эмблемой BMW, самоклеящийся шильдик с надписью «We Are M», воздушный компрессор, книга с историей BMW M и постер.

К набору также прилагается ваучер на начальный курс водительского мастерства в школе BMW, а вот очки, тормозной суппорт и выхлопной патрубок на одном из промо-снимков, видимо, используются в качестве декора — в составе набора они не указаны.

Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition будет выпущен тиражом 1000 экземпляров, предзаказы принимаются до 13 февраля, а 17 февраля состоится официальный релиз. Увы, доступен набор только жителям Южной Кореи, что вдвойне обидно, так как цена очень привлекательная — около 1300 евро в переводе с корейских вон по текущему курсу. В Европе (как, впрочем, и в России) топовый Samsung Galaxy S23 Ultra столько стоит без побрякушек в стиле BMW M.

BMW M3 поколения Е30

Между тем живой интерес к Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition проявили фанаты BMW по всему миру, так что не исключено, что коллаборация в итоге выйдет за пределы Южной Кореи.

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