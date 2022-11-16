Ford Bronco Sport получил новый внедорожный пакет: зашита днища, другие колёса и декор

Обновки доступны для заказа у дилеров бренда в США, они предлагаются для нескольких исполнений кроссовера 2023 модельного года.

Ford представил кроссовер Bronco Sport летом 2020-го, продажи в США стартовали в декабре того же года. За прошлый год этот SUV разошёлся в Штатах тиражом в 108 169 экземпляров, а за первые десять месяцев 2022-го дилеры реализовали 87 348 машин, что на 3,4% меньше, чем в январе-октябре предыдущего года. По данным Carsalesbase, в списке наиболее востребованных компактных кроссоверов по итогам первых трёх кварталов текущего года Bronco Sport находится на 11 строчке. Первую тройку составляют Toyota RAV4 (303 341 шт.), Honda CR-V (178 687 шт.) и Chevrolet Equinox (163 324 шт.). Опережает SUV и сосед по модельному ряду – Ford Escape с результатом 109 311 шт.

Чтобы повысить интерес к модели, в Ford решили предложить клиентам новый пакет Black Diamond Off-Road Package, который повысит проходимость Bronco Sport. Как рассказали в компании, новый пакет включает в себя дополнительную металлическую защиту днища: закрывает картер двигателя, трансмиссию, а также бензобак, что позволяет владельцам кроссоверов выезжать на бездорожье без страха повредить важнейшие узлы автомобиля.



Ещё в список входят 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски оригинального дизайна, выполненные в сером цвете. Они обуты в новые внедорожные шины 225/65 R17. Кроме того, пакет Black Diamond Off-Road включает в себя матовые наклейки с указанием на версию, которые расположены на капоте (здесь есть узнаваемый логотип в виде лошади), а также на обеих боковинах (с надписью Bronco на передних дверях).



Напомним, в основе Ford Bronco Sport лежит платформа С2 (на ней также базируется паркетник Ford Escape, который на других рынках продаётся под именем Kuga). У всех версий кроссовера полноприводная система с муфтой подключения задней оси. Базовой для Bronco Sport стала бензиновая 1,5-литровая «турботройка» EcoBoost с отдачей в 183 л.с. и крутящим моментом в 259 Нм. Также в моторную линейку входит 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель EcoBoost мощностью 248 л.с. (373 Нм). Оба варианта работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.



Входящие в состав Black Diamond Off-Road Package обновки уже сейчас доступны для заказа у дилеров бренда в США. Пакет предлагается для кроссоверов 2023 модельного года в исполнениях Big Bend и Outer Banks. Согласно официальному сайту марки, стартовый ценник первой версии в США составляет 30 930 долларов, а за второй вариант просят не менее 35 615 долларов.



Тем временем многие клиенты в Штатах продолжают ждать «родственника» кроссовера – рамный внедорожник Ford Bronco: его производство не успевает за спросом, так что поклонникам модели приходится мириться с задержками поставок. Отметим, продажи «настоящего Бронко» начались в июне 2021-го. За первые десять месяцев текущего года SUV разошёлся в США тиражом в 97 315 экземпляров.