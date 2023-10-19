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Ford Explorer и Lincoln Aviator лишатся гибридных версий в 2024 модельном году

19.10.2023 57 0 0

Производитель посчитал, что предлагать соответствующие модификации на американском рынке невыгодно, так как спрос на них довольно скромный.

Американский производитель Ford выпускает свой кроссовер Explorer с 1990 года, за прошедшее время модель успела несколько раз сменить генерацию. Актуальный SUV шестого поколения был представлен в начале 2019-го. Ближайшим родственником Эксплорера является Lincoln Aviator (премиальная марка принадлежит Форду), который вышел на рынок Штатов в 2019 году. Производство обеих моделей налажено на заводе компании в Чикаго.

На фото: Lincoln Aviator Grand Touring

Как сообщает Car and Driver, Ford Explorer и Lincoln Aviator в ходе обновления до 2024 модельного года могут лишиться гибридных версий. Как рассказал изданию представитель Ford, соответствующая модификация в линейке Эксплорера не пользуется достаточным спросом, а значит, выпускать её компании не выгодно. Вероятно, по той же причине в Lincoln задумались о том, чтобы убрать из гаммы гибридный Aviator, однако подтверждения этому от представителя премиум-бренда нет.

Напомним, у Ford Explorer актуального модельного года есть гибридная модификация, в основе установки которой лежит бензиновый мотор V6 объёмом 3,3 литра, работающий в тандеме с электродвигателем. Совокупная отдача этой системы составляет 322 л.с., а максимальный крутящий момент – 436 Нм. Известно, что этот вариант Ford Explorer является вторым по мощности и лидером по экономичности (расход – 8,7 литра на 100 км).

На фото: актуальный кроссовер Ford Explorer Limited Hybrid (версия для североамериканского рынка)

У кроссовера Lincoln Aviator Grand Touring гибридная система базируется на бензиновой 3,0-литровой битурбошестёрке, которая идёт в комплекте с электромотором. Ещё в её состав входит батарея ёмкостью 13,6 кВт*ч; запас хода SUV при движении только на электротяге составляет 34 км. Суммарная мощность силовой установки равна 501 л.с., а максимальный крутящий момент – 853 Нм. У такой версии расход составляет 4,2 л на 100 км.

Стоит отметить, что обе модели в 2025 модельном году ждёт плановое обновление, которое, как правило, проводится в середине жизненного цикла. Ранее прототип посвежевшего Ford Explorer уже попадался в объективы фотошпионов. Судя по снимкам, американский кроссовер получит головную оптику изменённой формы, более крупную решётку радиатора и иные задние фонари. Кстати, подобным образом ещё в прошлом году обновился Explorer для китайского рынка.

На фото: обновлённый кроосовер Ford Explorer ST-Line (для китайского рынка)

Пока что неизвестно, какой будет моторная гамма рестайлинговых кроссоверов для США. Представитель Ford, к примеру, отметил, что основная часть продаж актуального глобального Explorer приходится на версии с традиционными двигателями внутреннего сгорания объёмом 2,3 и 3,0 литра. Не исключено, что компания решит отправить гибридный вариант в отставку навсегда.

Напомним, у Ford Explorer для американского рынка впоследствии появится полностью электрическая версия. Этот «зелёный» SUV будет крупнее по сравнению с тем «электрокроссовером» Ford Explorer, который производитель предложил европейцам. Напомним, этот паркетник базируется на модульной платформе MEB (в рамках партнёрства с Volkswagen). Как Kolesa.ru сообщал ранее, стартовый ценник новинки не превысит 45 тыс. евро.

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