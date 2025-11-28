Ford не планирует выпускать внедорожник Everest Super Duty

В компании считают, что покупательский спрос не оправдает тех затрат, которые потребуются на разработку и выпуск такой модели.

Компания Ford выпускает внедорожник Everest с 2003 года, в его основе лежит среднеразмерный пикап Ranger. За прошедшее время модель дважды сменила генерацию, Эверест актуального третьего поколения дебютировал весной 2022-го. Одним из главных рынков для этого внедорожника является Австралия, хотя он продаётся и в других странах, в том числе на производственной родине – в Таиланде.

На фото: внедорожник Ford Everest 2026 модельного года

Недавно стало известно о том, что у «ближайшего родственника» этого внедорожника – пикапа Ford Ranger – появилась мощная «рабочая лошадка» с большим запасом прочности и прибавкой Super Duty к названию. Такая версия дебютировала в апреле 2025 года, её появление было приурочено к столетию присутствия Ford на австралийском рынке. Как Kolesa.ru сообщал ранее, эта модификация предлагает грузоподъёмность полноразмерного пикапа Ford F-150 «в более компактном корпусе».

У австралийского подразделения Ford местные СМИ поинтересовались, появится ли у рамного внедорожника Ford Everest мощная и выносливая версия Super Duty. Надеяться на это не стоит, об этом сообщает издание Carsales со ссылкой на главу Ford Australia Эндрю Биркича. По его словам, потребительский спрос на внедорожники повышенной проходимости не может оправдать тех затрат, которые потребовались бы на разработку и выпуск Ford Everest Super Duty.

На фото: пикап Ford Ranger Super Duty

Ещё топ-менеджер отметил, что конструктивные различия между Ford Ranger и Everest делают создание внедорожника Super Duty «задачей, о которой легче сказать, чем сделать». Помимо этого, такая модель оттягивала бы внимание клиентов от Ranger Super Duty, на создание которого производитель уже потратился. Так что, очевидно, этот проект «зелёного света» не дождётся.

Напомним, Ford Ranger Super Duty отличается от стандартного пикапа за счёт надписи с названием модификации на капоте, расширенных и «оквадраченных» колёсных арок, стального переднего бампера, массивного шноркеля, увеличенных боковых зеркал, а также усиленных колёсных дисков с восемью шпильками размером 18 дюймов, которые обуты в 33-дюймовые внедорожные шины. Модели достались более мощные дисковые тормоза.

Как мы сообщали ранее, такой пикап получил раму из более прочной стали, усиленные места крепления подвески, силового агрегата и фаркопа, а также усиленные валы и полуоси в трансмиссии. Днище Ranger Super Duty защищено стальными листами увеличенной толщины, колея расширена, причём на каждом колесе установлен весовой датчик, ещё один предусмотрен на фаркопе.

На фото: салон пикапа Ford Ranger Super Duty

Допустимая полная масса пикапа составляет 4500 кг, допустимая масса буксируемого прицепа, оснащённого тормозами, равна 4500 кг, при этом общая масса автопоезда не должна превышать 8000 кг. Для версии Super Duty в компании доработали помощника буксировки прицепов Pro Trailer Backup Assist: он может хранить в памяти настройки десяти разных прицепов. Объём топливного бака, защищённого металлическим листом, был увеличен с 80 до 130 литров.

Под капотом у Ford Ranger Super Duty находится 3,0-литровый турбодизель V6 c улучшенной системой охлаждения и специальными настройками для работы в тяжёлых условиях. Его максимальная мощность у этого пикапа равна 209 л.с., а крутящий момент – 600 Нм. В пару ему положен десятиступенчатый гидромеханический автомат, к которому пристыкована новая усиленная двухступенчатая «раздатка» с автоматической муфтой отбора мощности на переднюю ось; оба межколёсных дифференциала снабжены блокировками.

Цена стартовой версии Ford Ranger Super Duty с однорядной кабиной в Австралии на сегодняшний день составляет 99 096 местных долларов (эквивалентно примерно 5 млн рублей по текущему курсу), а за вариант с двухрядной кабиной просят не менее 105 115 австралийских долларов (около 5,3 млн рублей).