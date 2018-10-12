Ford подскажет водителям, как поскорее проскочить перекресток

Ford подскажет водителям, как поскорее проскочить перекресток

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Ускориться на мигающий зеленый – обычная практика для многих автомобилистов, причем довольно опасная. Инженеры компании Ford решили взять под контроль такие маневры, а заодно вообще избавиться от светофоров!

Компания Ford, переживающая сейчас трудные времена, тратит огромные деньги на развитие технологий автономного вождения и обещает представить серийный беспилотник четвертого уровня (без руля и педалей) уже в 2021 году. Пока же в США полным ходом идут испытания снабженных соответствующей аппаратурой седанов Ford Fusion Hybrid, а в Великобритании отрабатывается технология Intersection Priority Management (IPM), которая переводится как «управление приоритетами на перекрестках» и позволяет беспилотникам без аварий и остановок проезжать одноуровневые нерегулируемые перекрестки.

В идеальном (в представлении фордовцев) мире будущего, когда всем дорожным трафиком будет управлять искусственный интеллект, и все машины будут связаны друг с другом в единую беспроводную сеть, светофоры с улиц исчезнут. Умная система в режиме реального времени будет притормаживать и ускорять автомобили, чтобы они могли проезжать любые перекрестки без остановок. Как это будет выглядеть, еще два года назад показала лаборатория Senseable City Lab при Массачусетском технологическом институте, занимающаяся инновационными методиками регулирования дорожного движения.

В отличие от американских ученых-теоретиков специалисты Ford считают, что онлайн-связь между машинами (Vehicle-to-Vehicle, V2V) может приносить пользу и до наступления эры автономного вождения. Искусственный интеллект на основе имеющихся у него данных о расположении других машин на дорогах будет подсказывать водителю, в каких случаях перед перекрестком нужно ускориться или сбросить скорость, чтобы проскочить его на зеленый или без столкновений, в случае если перекресток нерегулируемый.

Понятно, что такая технология требует неукоснительного соблюдения команд компьютера, на что, прямо скажем, способен не каждый водитель в силу своих психофизиологических особенностей, поэтому показанный выше демонстрационный видеоролик стал финальным аккордом исследовательской программы UK Autodrive стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов без каких-либо прикладных последствий. То есть на серийных машинах Ford система IPM все-таки предлагаться не будет, по крайней мере, в ближайшее время.

Седаны Mondeo, участвовавшие в программе UK Autodrive, не были снабжены лидарами и прочими типичными «органами» искусственного зрения беспилотников: их задача – показать пользу от коммуникации между автомобилями.

Седаны Mondeo, участвовавшие в программе UK Autodrive, не были снабжены лидарами и прочими типичными «органами» искусственного зрения беспилотников: их задача – показать пользу от коммуникации между автомобилями.

Что до полностью роботизированного трафика, то даже в экспертной среде на эту тему высказывается много скепсиса. Так, например, известный инженер-робототехник Дэвид Минделл, потративший десятки лет на обучение машин, в своей книге «Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации» прямо называет разработчиков беспилотных автомобилей «демагогами с архаичными взглядами, которые гоняются за призраками наивной автоматизации». По его мнению, робомобили никогда не станут массовым явлением, так что таксисты и дальнобойщики могут не бояться остаться без работы. Но у специалистов Ford, как видим, пока другое мнение.

Теги: Авто и технологии , Ford , автономные автомобили , беспилотник , беспилотники , беспилотный автомобиль , беспилотный транспорт , перекрестки , робомобиль , светофоры , Ford
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