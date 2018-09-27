Резать косты: «падающий» Ford ищет поддержки у Volkswagen и Mahindra

Резать косты: «падающий» Ford ищет поддержки у Volkswagen и Mahindra

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На фоне затяжного падения акций, сокращения линейки легковых моделей и крупных инвестиций в инновационные сектора глава компании Ford Джим Хэкетт собрал в Детройте представителей мировой автоиндустрии, чтобы обсудить с ними возможности взаимовыгодного сотрудничества. Наиболее перспективными партнерами оказались немецкий Volkswagen и индийская Mahindra.

В сентябре стоимость акций компании Ford упала до низшей за последние шесть лет отметки, причем только за этот год потеря составила порядка 24%. На момент нашей публикаций одна акция компании оценивалась в 9,27 долларов. Для сравнения скажем, что в 2014 году стоимость составляла более 17 долларов, а в 1988-м – более 36 долларов. То есть Ford явно знавал лучшие времена, хотя до дна еще далеко: в начале 2009 года на фоне удручающих финансовых показателей цена акций упала ниже двух долларов.

Сегодня инвесторам не очень нравятся исходящие из компании новости, вроде купирования линейки легковых моделей, экстренного сворачивания в США федеральной рекламной кампании и многомиллиардных инвестиций в электромобили и беспилотники, перспективы которых пока достаточно туманны.

Ford F-Series

Ford F-Series

Ситуацию усугубил и президент США Дональд Трамп со своим повышением налоговых пошлин на импортные сталь и алюминий: только этот фактор, по данным Reuters, может стоить Форду до миллиарда долларов годовой прибыли, и это тоже плохой сигнал для акционеров – многие из них спешат скинуть дешевеющие фордовские акции.

Пикап Ford F-Series – абсолютный бестселлер американского авторынка последних лет: с января по август этого года реализовано 603 926 штук (+4,79% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го), при этом в конструкции кузова модели текущего поколения алюминий – основной материал, а при таких гигантских объемах производства оперативно перейти на импортозамещение (местных поставщиков сырья) невозможно, поэтому придется или повышать цены или терпеть убытки. Очевидно, выберут второе, лишь бы удержать долю рынка.

Ford махнул на легковушки рукой, а между тем Focus продолжает оставаться в России его самой продаваемой моделью.

Ford махнул на легковушки рукой, а между тем Focus продолжает оставаться в России его самой продаваемой моделью.

В августе этого года Ford представил новую стратегию развития, разработанную под началом приглашенного в 2017-м на должность исполнительного директора Джима Хэкетта (на заглавной фотографии). В ней помимо сокращения доли легковых автомобилей до 11% к 2023 году значатся некие модели, созданные в рамках альянсов с другими автопроизводителями. Один пример такого сотрудничества Ford также представил в августе: это бюджетный кроссовер Territory для китайского рынка, который представляет собой перелицованный и слегка доработанный JMC Yusheng S330. Тот факт, что Ford начал вешать свою эмблему на разработанные китайцами модели, инвесторов тоже не обрадовал – как-то это не солидно для столь большой и уважаемой компании, подарившей миру конвейер.

Ford Territory

Ford Territory

На этой неделе на встрече с коллегами-менеджерами и журналистами в Детройте Хэкетт четко дал понять, что бэдж-инжинирингом сотрудничество с другими автопроизводителями не ограничится, и Ford готов разделить с конкурентами затраты на разработку и выпуск новых моделей. Наиболее перспективным партнером в этом плане является Volkswagen, у которого сильные позиции в Европе и Южной Америке, то есть в тех регионах, где Ford сейчас теряет деньги. Региональные менеджеры VW подтвердили Reuters факт переговоров между двумя компаниями, но сообщили, что об их итогах мы узнаем не раньше следующего года.

Самая большая интрига грядущего сотрудничества Ford и VW состоит в том, буду ли они совместно делать легковые автомобили.

Самая большая интрига грядущего сотрудничества Ford и VW состоит в том, буду ли они совместно делать легковые автомобили.

Ранее Ford и VW уже выпускали совместные модели – минивэны Ford Galaxy и Volkswagen Sharan прошлого поколения, но теперь речь идет о сотрудничестве в сегменте коммерческих автомобилей – фургонов, микроавтобусов и среднеразмерных пикапов. Их совместный выпуск даст обеим компаниям существенную экономию средств, и VW, потерявший на дизельгейте десятки миллиардов долларов, заинтересован в этом не меньше, чем Ford. В сегменте легковых автомобилей Ford также готов на сотрудничество с VW, но о каких именно моделях идет речь, пока неизвестно.

Второй компанией, проявившей заинтересованность в долгосрочном партнерстве с Фордом, стала индийская Mahindra & Mahindra. Обе компании имеют пока что довольно слабые позиции на индийском рынке: доля Форда по состоянию на август текущего года составляет 2,84%, Махиндры – 6,38%. Доминирует же в этой стране Maruti Suzuki – ее доля составляет 51,49% от более чем 3-миллионного рынка легковых автомобилей, а второе место занимает Hyundai с долей в 16,2%. Вместе Ford и Mahindra вряд ли догонят в обозримой перспективе Maruti Suzuki, но с Hyundai потягаться вполне могут. Компании рассматривают возможность совместного использования сети поставщиков и выпуска автомобилей на мощностях Махиндры. Будет и некая общая модель на разработанной совместно платформе – она может поступить в продажу уже в 2020 году.

Провалившийся на многих рынках субкомпактный паркетник EcoSport стал самой продаваемой моделью Ford в Индии: ежемесячно продается порядка пяти тысяч экземпляров.

Провалившийся на многих рынках субкомпактный паркетник EcoSport стал самой продаваемой моделью Ford в Индии: ежемесячно продается порядка пяти тысяч экземпляров.

Пока непонятно, будет ли Ford сотрудничать с конкурентами в инновационных секторах автопрома, то есть выпускать совместно электромобили и беспилотники. За последние годы Ford вливает в эти направления огромные деньги, причем пересматривает бюджеты в сторону увеличения. Так, по свежим данным от самой компании, к 2022 году Ford выведет на мировой рынок 16 новых электромобилей, при этом самая важная и массовая модель – доступный купеобразный кроссовер, способный проехать 300 миль (480 км) на одной зарядке – увидит свет уже в 2020-м. Гибридизация к 2022 году затронет сразу 40 фородвских моделей. И на всю эту электрическую «музыку» в нынешних непростых условиях Ford намерен потратить по меньшей мере 11 млрд долларов.

Тизер доступного купеобразного электрического кроссовера Ford, который обещают представить в 2020 году.

Тизер доступного купеобразного электрического кроссовера Ford, который обещают представить в 2020 году.

Если электромобили, несмотря на здоровый скепсис со стороны многих экспертов и конечных потребителей – общепризнанный тренд в автопроме, то с беспилотниками ситуация куда менее однозначная. Два года назад Ford пообещал представить свой первый серийный беспилотник без руля и педалей (4-й уровень автономности по классификации SAE) к 2021 году. При этом уже сегодня очевидно, что дорожная инфраструктура даже передовых стран к означенной дате не будет готова к приему таких машин, да и власти, скорее всего, зеленый свет беспилотникам без руля и педалей не дадут – не из-за нежелания, а по причине бюрократической волокиты: слишком много требуется согласований на уровне законодательства. Грубо говоря, нужно договориться, кто будет виноват и нести ответственность за аварии с беспилотными машинами – тут лишь на уровне страховщиков необходимо провести колоссальную работу. Если уж в России до сих пор не могут отладить систему ОСАГО, то что говорить о такой сложной материи, как страхование беспилотников и их пассажиров – на выработку соответствующих нормативов и процедур могут уйти десятилетия кропотливой работы различных министерств и ведомств.

Беспилотные седаны Ford Fusion Hybrid уже несколько лет проходят испытания, но какой будет серийная модель без руля и педалей, пока можно только гадать.

Беспилотные седаны Ford Fusion Hybrid уже несколько лет проходят испытания, но какой будет серийная модель без руля и педалей, пока можно только гадать.

Выходит, что Ford вместо того, чтобы развивать те направления, в которых всегда был силен, и создать, наконец, достойного конкурента Тойоте Камри, тратит миллиарды на то, что может оказаться никому не нужным. Но Тай-Танг, исполнительный вице-президент Форда, на встрече с коллегами в Детройте всячески поддерживал своего босса Хэкетта и говорил: «У нас хороший план. Нам нужно лишь его выполнить, причем выполнить быстро».

Теги: Финвопрос , Ford , планы , сотрудничество , Ford , Mahindra , Volkswagen
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