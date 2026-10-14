Ford Ranger MS-RT Champion Edition: золотые украшения для британского уличного забияки

Спортпикап Ford Ranger MS-RT обзавёлся «чемпионским» исполнением с особо эффектным декором и в таком виде поступит в продажу весной 2027 года с двумя силовыми установками на выбор.

Актуальный глобальный Ford Ranger дебютировал в 2021 году, а спортивная версия MS-RT у него появилась в 2024 году в привязке к европейскому рынку. Причём сначала эта версия предлагалась исключительно с 3,0-литровым турбодизелем V6 (240 л.с., 600 Нм), а в 2025 году спортивный пикап стал доступен с plug-in гибридной силовой установкой на базе 2,3-литровой бензиновой «турбочетвёрки». Максимальная совокупная отдача plug-in гибридной силовой установки — 281 л.с. и 697 Нм.

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Буквы MS-RT расшифровываются как M-Sport Road Technology — это подразделение британской раллийной команды M-Sport, которое занимается тюнингом лёгких коммерческих автомобилей Ford. Есть даже спортивная версия электрического фургона Ford Transit Custom.

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Особенности стандартной версии MS-RT пикапа Ranger — это заниженная на 40 мм подвеска со спортивными амортизаторами, расширенная колея в сочетании с более пухлыми колёсными арками, расширенные пороги, агрессивный дизайн бамперов (в задний интегрирован диффузор), сотовая радиаторная решётка, спойлер над задним стеклом кабины и увеличенный спойлер на корме. В свежем пресс-релизе сказано, что эти спойлеры напоминают легендарные «подносы» на корме раллийных автомобилей Ford Sierra RS500 Cosworth и Ford Escort RS Cosworth. В свою очередь дизайн ажурных 21-дюймовых колёс Ford Ranger MS-RT ассоциируется с колёсами Ford ﻿Mustang GTD.

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Особенности исполнения Champion Edition — это золотые декоративные полосы на капоте, заднем борту, зеркалах и боковинах. Эти полосы ярко выделяются на основном агатовом цвете кузова. Колёсные диски также окрашены в золотой цвет.

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В салоне Ford Ranger MS-RT спереди установлены спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, а задний диван может быть трёхместным либо двухместным с высоким разделителем-подлокотником посередине. В исполнении Champion Edition стандартная синяя прострочка версии MS-RT заменена на золотую. Метка центрального положения на пухлом руле тоже стала золотой вместо стандартной синей. Напольные коврики также получили золотой декор. В оснащение входит 12-дюймовый мультимедийный экран, двухзонный климат-контроль и разнообразные электронные ассистенты водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль.

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Ford Ranger MS-RT Champion Edition появится в продаже весной 2027 года, он будет доступен как с дизельным двигателем, так и с plug-in гибридной силовой установкой. В обоих случаях пикап может буксировать прицеп массой до 3,5 т. Цены на исполнение Champion Edition пока не объявлены. Для ориентира скажем, что обычный Ford Ranger MS-RT сейчас стоит в Германии от 80 670 евро.