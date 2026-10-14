Гибридные авто ×
  • Ford Ranger MS-RT Champion Edition: золотые украшения для британского уличного забияки

Ford Ranger MS-RT Champion Edition: золотые украшения для британского уличного забияки

14.10.2026 350 0 0
Ford Ranger MS-RT Champion Edition: золотые украшения для британского уличного забияки

Спортпикап Ford Ranger MS-RT обзавёлся «чемпионским» исполнением с особо эффектным декором и в таком виде поступит в продажу весной 2027 года с двумя силовыми установками на выбор.

Актуальный глобальный Ford Ranger дебютировал в 2021 году, а спортивная версия MS-RT у него появилась в 2024 году в привязке к европейскому рынку. Причём сначала эта версия предлагалась исключительно с 3,0-литровым турбодизелем V6 (240 л.с., 600 Нм), а в 2025 году спортивный пикап стал доступен с plug-in гибридной силовой установкой на базе 2,3-литровой бензиновой «турбочетвёрки». Максимальная совокупная отдача plug-in гибридной силовой установки — 281 л.с. и 697 Нм.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Буквы MS-RT расшифровываются как M-Sport Road Technology — это подразделение британской раллийной команды M-Sport, которое занимается тюнингом лёгких коммерческих автомобилей Ford. Есть даже спортивная версия электрического фургона Ford Transit Custom.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Особенности стандартной версии MS-RT пикапа Ranger — это заниженная на 40 мм подвеска со спортивными амортизаторами, расширенная колея в сочетании с более пухлыми колёсными арками, расширенные пороги, агрессивный дизайн бамперов (в задний интегрирован диффузор), сотовая радиаторная решётка, спойлер над задним стеклом кабины и увеличенный спойлер на корме. В свежем пресс-релизе сказано, что эти спойлеры напоминают легендарные «подносы» на корме раллийных автомобилей Ford Sierra RS500 Cosworth и Ford Escort RS Cosworth. В свою очередь дизайн ажурных 21-дюймовых колёс Ford Ranger MS-RT ассоциируется с колёсами Ford ﻿Mustang GTD.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Особенности исполнения Champion Edition — это золотые декоративные полосы на капоте, заднем борту, зеркалах и боковинах. Эти полосы ярко выделяются на основном агатовом цвете кузова. Колёсные диски также окрашены в золотой цвет.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В салоне Ford Ranger MS-RT спереди установлены спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, а задний диван может быть трёхместным либо двухместным с высоким разделителем-подлокотником посередине. В исполнении Champion Edition стандартная синяя прострочка версии MS-RT заменена на золотую. Метка центрального положения на пухлом руле тоже стала золотой вместо стандартной синей. Напольные коврики также получили золотой декор. В оснащение входит 12-дюймовый мультимедийный экран, двухзонный климат-контроль и разнообразные электронные ассистенты водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Ford Ranger MS-RT Champion Edition появится в продаже весной 2027 года, он будет доступен как с дизельным двигателем, так и с plug-in гибридной силовой установкой. В обоих случаях пикап может буксировать прицеп массой до 3,5 т. Цены на исполнение Champion Edition пока не объявлены. Для ориентира скажем, что обычный Ford Ranger MS-RT сейчас стоит в Германии от 80 670 евро.

пикап спортивные авто новинки Европа гибридные авто Ford Ford Ranger
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Путешествия Зимник Тополиное – Батагай: ледяная артерия Якутии В селе Тополиное круглогодичная дорога заканчивается. Дальше на протяжении следующих 560 километров до поселка Батагай нет ничего, кроме зимника – временной дороги, которая существует только... 300 0 0 14.10.2026
Статьи / Шины и диски Зима под контролем: один сезон на Gislaved Arctic Control Как бы обречённо это ни звучало, но все автомобилисты средней полосы России каждую осень осознают неизбежность наступления зимы и, как следствие, необходимости замены летних шин на зимние. А... 1970 0 0 14.10.2026
Статьи / Путешествия Трасса Яна: путешествие по ту сторону Верхоянского хребта Есть дороги, а есть направления. Трасса Р-504 «Колыма» – это уже легенда. Но стоит уйти в сторону от указателя «Тополиное – Батагай», как реальность меняется. Это уже не федеральная трасса,... 7882 1 1 13.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 52681 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 16197 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 11216 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
32 Пятый элемент: история создания и секрет долголетия ВАЗ-2105
6 Italiano vero: опыт владения купе Lancia Fulvia 1,3S
5 Взаймы у брата, подстаканники в борту и новая коробка: тест-драйв Soll...
Новые комментарии
Change privacy settings