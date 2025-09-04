Гибридные авто ×
Ford Ranger MS-RT PHEV: «уличный забияка» с налётом экологичного поведения

04.09.2025 37 0 1

Компания Ford расширяет спортивную линейку MS-RT своих лёгких коммерческих автомобилей: для пикапа Ranger MS-RT теперь доступна plug-in гибридная силовая установка мощностью 281 л.с.

Актуальный глобальный среднеразмерный пикап Ford Ranger дебютировал в 2021 году, в прошлом году в привязке к европейскому рынку были представлены спортивная версия MS-RT с 3,0-литровым турбодизелем V6 (240 л.с., 600 Нм) и plug-in гибридная версия PHEV на базе 2,3-литровой бензиновой «турбочетвёрки», а вчера дебютировал спортивный plug-in гибридный Ranger MS-RT PHEV. Напомним, что буквы MS-RT расшифровываются как M-Sport Road Technology — это подразделение британской раллийной команды M-Sport, которое занимается тюнингом лёгких коммерческих автомобилей Ford.

Спортивный гибридный пикап, как и дизельный, имеет агрессивный дизайн бамперов, радиаторную решётку с мелкой сеткой, пухлые пороги, спойлер над задним стеклом кабины и увеличенный спойлер на корме, расширенную на 40 мм колею и соответственно более пухлые колёсные арки, заниженную на 40 мм подвеску со спортивными амортизаторами и ажурные двухцветные 21-дюймовые колёса из лёгкого сплава.

Салон Ford Ranger MS-RT PHEV отделан чёрным кожзамом и замшей с контрастной синей прострочкой. Спереди установлены кресла с развитой боковой поддержкой и светящимися логотипами MS-RT, такие же логотипы есть на ковриках. Руль получил нарочито пухлый обод с синей меткой центрального положения. В оснащение входит 12-дюймовый мультимедийный экран, двухзонный климат-контроль и разнообразные электронные ассистенты водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль.

Plug-in гибридная силовая установка состоит из 2,3-литровой бензиновой «турбочетвёрки» (его мощность не раскрывается), 10-ступенчатой автоматической коробки передач и расположенного между ними тягового электромотора (102 л.с.), максимальная совокупная отдача составляет 281 л.с. и 697 Нм, но разгон до «сотни» не слишком бодрый — 9,2 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Привод только полный, с понижающей передачей в раздаточной коробке. Тяговая батарея ёмкостью 11,8 кВт·ч находится под полом грузовой платформы, её полного заряда хватит на 40 км пробега по циклу WLTP без включения ДВС. Грузоподъёмность гибридного пикапа — 1000 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 3500 кг.

Ford Ranger MS-RT PHEV будет доступен для заказа у европейских дилеров в конце этого года, цена пока не объявлена. Дизельный Ford Ranger MS-RT стоит в Германии от 81 455 евро.

Между тем в глобальном масштабе за спортивные модели «синего овала» отвечает подразделение Ford Performance, точнее отвечало. Сегодня из США пришло известие о том, что подразделение Ford Performance переименовано в Ford Racing: новое название (на самом деле старое, оно использовалось до 2015 года) должно подчеркнуть более тесную связь этого подразделения с гонками — будет больше драйва и экспрессии. Первая модель, разработанная Ford Racing, будет представлена в январе следующего года.

пикап спортивные авто новинки Европа гибридные авто Ford Ford Ranger

 

