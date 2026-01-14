Ford рассекретил Bronco RTR: яркий декор, новая подвеска и базовый мотор

На американском рынке приём заказов на эту новинку стартует в октябре 2026 года, стоимость такого Бронко станет известна позже.

Марка Ford ранее решила возродить легендарное имя Bronco: оно досталось дебютировавшему летом 2020 года рамному внедорожнику с ретро-дизайном. Модель предлагается в трёх- и пятидверном исполнениях, её продажи стартовали в июне 2021-го. «Заряженный» вариант – Ford Bronco Raptor – был представлен в начале 2022 года. Теперь компания презентовала «среднюю» модификацию, она получили название Bronco RTR.

Премьера Ford Bronco RTR, которому присвоили 2027 модельный год, прошла в рамках автосалона в Детройте, который открыл свои двери сегодня, 14 января 2026-го. Стоит отметить, что дилеры бренда в США начнут принимать заказы на новинку не раньше октября этого года.

В компании назвали Bronco RTR автомобилем, «рождённым в пустыне». Стартовый вариант внедорожника оснастили перенастроенной подвеской, амортизаторами Bilstein, комплектом 33-дюймовых шин, а также кольцами rock rings на колёсных дисках. Предусмотрено и топовое исполнение – Ford Bronco RTR Sasquatch. Такой внедорожник получил иную подвеску HOSS 3.0 (High-Performance Off-Road Stability Suspension), энергоёмкие адаптивные амортизаторы Fox, а также 35-дюймовые внедорожные шины Goodyear Territory.

Мотор оставили стандартный, причём речь идёт о базовом бензиновом 304-сильном четырёхцилиндровом турбомоторе объёмом 2,3 литра. В пару этому двигателю положена либо семискоростная механическая коробка передач, либо десятиступенчатый автомат. В компании отметили, что выбор в его пользу был сделан из-за более лёгкого веса базового мотора. При этом двигатель снабдили той же системой охлаждения, что и у Bronco Raptor.

Напомним, у Ford Bronco Raptor под капотом находится 3,0-литровый V6 EcoBoost с двумя турбокомпрессорами, его максимальная мощность равна 424 л.с. Этот мотор идёт в комплекте только с десятиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач с возможностью ручного выбора передач подрулевыми лепестками. Как Kolesa.ru рассказывал ранее, этот мотор идёт с симметричной системой выхлопа с перепускным клапаном, отвечающим за уровень звука: доступны четыре режима – Normal, Sport, Quiet и самый громкий Baja.

Ford Bronco RTR получил и ряд визуальных отличий от других версий. Такому внедорожнику доступен эксклюзивный цвет кузова – серый под названием Avalanche. В качестве особенного декора экстерьера используются яркие акценты в цвете Hyper Lime, которые можно увидеть в том числе на новой радиаторной решётке. Ещё модель снабдили иными колёсными дисками и арками, а также наклейками на боковинах и капоте.

Цены Bronco RTR станут известны позже. Сейчас на американском рынке стоимость стартовой трёхдверной версии составляет 39 995 долларов (эквивалентно примерно 3,14 млн рублей по текущему курсу), за пятидверное исполнение Big Bend, которое лежит в основе RTR, просят не менее 40 845 долларов (около 3,20 млн рублей), а покупка топового варианта Raptor обойдётся не менее, чем в 79 995 долларов (около 6,27 млн рублей).