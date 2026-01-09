Мы привыкли, что китайский автопром – это десятки брендов, большинству из которых без году неделя. Молодые, амбициозные, но без традиций и семейного фотоальбома. Словно стартапы, которые ещё вчера продавали пылесосы, а сегодня решили выпускать автомобили. BAW 212 – редчайшее исключение. Это автомобиль, у которого есть не только логотип, но и история в шесть десятков лет. Не страничка в соцсетях, а полноценная автобиография с пожелтевшими снимками.

Исторические параллели

Пока китайский автопром в основном занимался тем, что выбирал названия и шрифты для очередного суббренда, BAW 212 уже вовсю ездил, служил и закалял характер. Он не думал о нейминге – он просто работал. Да, перед нами – не просто ещё один новый бренд, которым несть числа, а вполне себе культовая машина с родословной. В общем, крайне редкая пташка. Скорее даже не пташка, а старый ворон, который видел больше, чем хотелось бы конкурентам. А самое занятное, что «двести двенадцатый» можно назвать китайским уазиком, и неспроста.

Дело в том, что предок этой машины – внедорожник BJ 212 – был построен в 1965 году, скажем так, по образу и подобию советского ГАЗ-69. Без лишних реверансов и дизайнерских сантиментов. И весьма недвусмысленно напоминал его внешне. На параде 1966 года в Пекине на машине прокатился сам Мао Цзэдун, а потом этот незамысловатый вездеход, как и наш УАЗ, ушёл служить в армию, обрёл популярность на гражданке и пережил несколько модернизаций.

BJ 212. Фото: Morio, wikipedia.org

Но в 2024 году аскетичный и, чего уж там, архаичный автомобиль сменил поколение – внедорожник стал называться BAW 212 и получил обозначение T01. И вот он перед нами, похожий на… сложно даже сказать, на кого именно. Как будто дизайнеры устроили спиритический сеанс с духами всех легендарных внедорожников сразу. Линии капота напоминают УАЗ, силуэт – Wrangler, задняя часть – Defender, фары и плоское ветровое стекло – Gelandewagen. Только, в отличие от «гелика», у 212 есть бесключевой доступ.

Удачный баланс

Как ни парадоксально, но и захлопывается плоская дверь BAW легче, чем у Mercedes-Benz. Без фирменного гелендвагеновского хлопка, способного разбудить соседей. Интерьер внедорожника отнюдь не аскетичный. Да, по нынешним меркам здесь невероятно много аналоговых органов управления, однако есть и виртуальная приборная панель, и тачскрин на передней панели. Старой школы здесь столько же, сколько и новой – редкий сегодня баланс. На дверях – хваткие рукоятки, на стойках – крупные поручни, за которые удобно браться при посадке.

Вообще, материалы отделки в 212 отнюдь не армейские. Никакого запаха кирзы и казённого минимализма. Понятно, что нежной наппы здесь нет, но толстый кожзам – более чем достойного качества для утилитарной машины, а пластик получше, чем в иных кроссоверах с претензией на премиум. Центральная консоль формой и расположением клавиш напоминает G-Class образца до 2001 года, разве что климат здесь управляется удобными кнопками. Без философских меню и цифровых лабиринтов.

Правда, не обошлось без нюансов: подогревы ветрового стекла и форсунок омывателя включаются через меню мультимедийной системы в разделе «Базовый контроль» общих настроек автомобиля. Логика уровня «найди пасхалку». Эти два пункта меню вдобавок единственные, которые почему-то остались на английском языке. Впрочем, изучив меню более подробно, начинаешь думать, что и остальное не стоило переводить на русский.

Перевод здесь местами сделан в стиле GAC: «Электрический переключатель педали», «Светофор», «Объём зависящий от скорости», «Местная музыка», «Настройки Драйвера»… А режимы массажа? «Вивес», «Крософер» и «Скачок». Словно названия танцевальных движений. Поразительно небрежно. Жаль, потому что в целом интерфейс мультимедийки вполне удобен и дружелюбен – без лишних украшательств, спецэффектов и анимации. Рабочий инструмент, а не новогодняя гирлянда.

12,3-дюймовый экран, кстати, не отличается особым быстродействием, но картинка довольно чёткая и яркая. 10,25-дюймовая панель приборов переведена на русский язык явно лучше, не считая, правда, курьёзного «Драйвинг-рейндж». Спасибо, конечно, за классический дизайн с круглыми шкалами и стрелками, но белые цифры на сером фоне – не лучшая идея. Глазам приходится работать почти так же усердно, как подвеске на бездорожье. А вот яркость и контрастность экрана хороши.

Руль почти круглый, с большими аналоговыми кнопками на спицах. Без сенсорных экспериментов и дизайнерских выкрутасов. Впрочем, на левой пока остаётся много заглушек – круиз-контроль в нашей комплектации Adventurer Rus появится позже. Куда хуже, что рулевое колесо регулируется только по высоте, и, как ни двигай водительское кресло, всё равно сидишь слишком близко к педалям и ветровому стеклу. Зато есть подогрев обода!

Кресла, к слову, неплохого профиля, и поясничный подпор здесь отнюдь не для галочки, но подушка традиционно для «китайцев» коротковата, а боковой поддержки почти нет. Но ничего, посадка ничуть не хуже, чем, скажем, в Wrangler. Смущает только джойстик управления коробкой передач – для столь мужественного интерьера он какой-то… игрушечный. Как будто его забыли заменить после тестов на фокус-группе.

На втором ряду – неплохой запас пространства, но попасть туда сложно. Подножка узкая, двери открываются на небольшой угол, да и проём узковат. Зато по-настоящему удивляет диапазон регулировки наклона спинки дивана, которую можно откинуть не хуже, чем самолётные кресла. Удобства стандартны: откидной подлокотник с подстаканниками, дефлекторы и пара разъёмов USB. Подогревов нет. И да – вылезать отсюда ещё сложнее, чем забираться внутрь.

Багажник лишён кармашков или отсеков для хранения – лишь в подполье есть небольшой органайзер. Колёсные арки немного выступают внутрь, но объём вполне достойный. Жаль, что нет полки или шторки: без тонировки вся поклажа оказывается на виду, как товары на витрине хозяйственного магазина. Спинки можно сложить в стандартной пропорции 60:40, но не вровень с полом – ступенька получается более чем ощутимой.

Суровая конструкция

BAW 212 построен на фирменной платформе WY​ – это классический вездеход с мощной рамой, неразрезными мостами и жёстко подключаемым полным приводом, но без попыток прикинуться городским интеллигентом. Под капотом – 2,0-литровый 218-сильный турбомотор N20TG и 8-ступенчатый автомат, очень похожий на ZF. Есть и раздаточная коробка с понижающей передачей, и обе межколёсные блокировки – тут всё максимально серьёзно.

Внедорожник даже не пытается изображать городской кроссовер, и это, пожалуй, его главное достоинство. На касание педали газа он откликается неожиданно резво – порой даже чересчур! – и без театральных пауз или электронных затупов. Динамика 212 безоговорочно хороша – этот киоск на колёсах катапультируется со светофора быстрее большинства китайских паркетников. Эффект неожиданности гарантирован.

Понятно, что и рулится BAW совершенно по-другому: у него довольно «длинный» и относительно тяжёлый руль, зато реактивное действие никто не отменял. В поворотах высокий и валкий вездеход ощутимо кренится, заставляя пассажиров хвататься за ручки, а водителя – с опаской размышлять, не переборщил ли он со скоростью, потому что физика напоминает о себе без предупреждения. Курсовая устойчивость на прямой стабильна, да и в колее машину не болтает.



Плавность хода тоже типична для рамного вездехода: на неровностях автомобиль потряхивает. Да и все дорожные невзгоды 212 проходит именно так, как положено машине с неразрезными мостами на пружинах: жёстко и без сантиментов. Но и пробить такую подвеску – задача из разряда лишь теоретических. Энергоёмкость изумительна! И руль не рвётся из рук – спасибо штатному демпферу.

Неистовый вездеход

Отменной проходимости способствует и отличная геометрия: угол въезда 40°, угол рампы 23,6° и угол съезда 36° вкупе с клиренсом в 235 мм – цифры, которые приятно произносить вслух. Вместе с жёстким подключением переднего моста блокируется межосевой дифференциал, а если вдруг и этого будет недостаточно, есть демультипликатор и блокировки переднего и заднего межколёсных дифференциалов.

Как нынче принято, у 212 есть стандартный набор из нескольких режимов движения на выбор: «Стандартный», «Экономический», «Снежный», «Песочный» и «Спорттивный» (да, именно так). Отличаются они настройками ездовой электроники, но даже в дефолтном режиме движения запас проходимости такой, что внедорожник и без «понижайки» ползёт, словно трактор. Упрямо и неотвратимо.

А знаете, откуда эти шрамы? Именно эта машина принимала участие в автопробеге из Владивостока в Москву – за 28 дней она побывала в 30 городах, пересекла три климатические зоны и восемь часовых поясов. Кроме того, автомобиль недавно побывал на внедорожном фестивале «Полная Чухлома», так что все эти царапины, сколы, треснувшее ветровое стекло и помятый кое-где кузов – следы боевых испытаний. Ведь внедорожник без шрамов – как моряк без татуировок.

212 пережил всё это в абсолютно стандартном исполнении, а вот что совершенно точно хотелось бы доработать, так это тормоза. Замедляется внедорожник неплохо, но без запаса, а для интенсивного замедления нужно давить на педаль без лишней деликатности – размашисто и неумолимо. По паспорту BAW выпивает в городе 13,5 литров бензина, однако в реальности средний расход приближается к 16-17 литрам.

Из приятных неожиданностей – очень приличный звук штатной акустики неизвестного бренда. Музыка играет напористо и энергично. А проходимость внедорожника с таким выдающимся потенциалом и огромными ходами подвесок ограничена, как бы банально это ни звучало, только возможностями шин Yokohama Ice Guard G075, которые хорошо липнут к холодному асфальту, но в грязи быстро замыливаются. Так бывает – обувь не всегда соответствует костюму.

Ценовая политика

Но главная проблема BAW 212 – цена. Тут романтика заканчивается и начинается арифметика. Базовая версия с забавным названием Machinist и неплохим, в общем-то, набором опций, а также с жёстко подключаемым полным приводом, но без блокировок стоит 3 799 000 рублей. Модификация Adventurer Rus с подогревами передних кресел, руля, ветрового стекла и форсунок омывателя, передней и задней блокировками, массажем для водителя, электрорегулировками пассажирского кресла, системой кругового обзора и противотуманками обойдётся уже в 4 339 000 рублей.

Tank 300, ещё один китайский рамный вездеход с неплохим потенциалом на бездорожье, стоит дороже – минимум 4 299 000 рублей. Другой похожий «проходимец», BAIC BJ40, наоборот, обойдётся ощутимо дешевле – 3 025 000 рублей. К слову, у BAW 212 есть ещё более хардкорная версия – Long Wind Rus, с металлическими силовыми бамперами, расширенными колёсными арками и фарой-искателем. За такой автомобиль просят уже 4 649 000 рублей.

Скоро в семействе 212 случится пополнение – китайцы недавно показали удлинённый пикап и укороченный трёхдверный внедорожник. Ждём! Как ни крути, а машина-то получилась интересная. Это автомобиль вовсе не для тех, кто ищет тишину, комфорт и одобрение соседей. BAW – суровая машина для людей, которым характер важнее глянца, а история – важнее маркетинга.

Он не пытается никому понравиться – он просто едет туда, куда другим лучше не соваться. Конечно, 212 неидеален, но именно поэтому в нём есть жизнь. А в мире, где автомобили всё больше становятся гаджетами, это уже само по себе редкость.