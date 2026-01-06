К 2026 году российский автомобильный рынок постепенно обретает равновесие. Европейские, японские или американские марки не подают никаких признаков скорого возвращения, а дилеры больше не ждут, что в обозримом будущем всё изменится. У китайцев же период поспешных замен и экстренного импортозамещения сменяется более вдумчивым процессом: бренды уже не привозят всё подряд, а начинают выстраивать модельные линейки и экспериментировать с форматами. Эти автомобили в подборке – не случайный перечень новинок, а примеры того, как рынок учится жить без привычных ориентиров. Хотя без оглядки на них, чего уж греха таить, по-прежнему никуда не деться.

BAIC BJ41

BJ41 – словно знакомый, который сходил в спортзал и на курсы повышения квалификации. Формально перед нами BJ40 второго поколения, но с новым индексом, чтобы в дилерских центрах не путались ни продавцы, ни покупатели. В основе машины – рама, независимая передняя подвеска и задний мост, то есть, набор для тех, кто больше верит в физику, чем в маркетинг. Бензиновая или дизельная турбочетвёрка агрегатируется с классическим автоматом, а в Китае есть даже 548-сильный гибрид. BJ41 ждём как более технологичную альтернативу привычным утилитарным внедорожникам – без наивного ретро.

BAIC BJ30

BJ30 застрял на стыке классов: формально это кроссовер с несущим кузовом, но по габаритам, дизайну и тяговым характеристикам он явно тяготеет к внедорожникам. Несущий кузов здесь сочетается с гибридной системой, где полный привод реализован электромотором на задней оси – без карданов и прочих железяк. Бензиновый турбомоторчик работает в связке с электродвигателями, а суммарная мощность силовой установки достигает 409 сил, что для среднеразмерного паркетника более чем достаточно. BJ30 ждём как автомобиль для тех, кому рамная конструкция избыточна, а обычный городской кроссовер – слишком уныл.

Changan Uni-S

Uni-S – это свежий CS55 Plus, который в России сменит имя, словно артист перед новым этапом карьеры. Технически здесь всё знакомо: турбочетвёрка и робот. Но главное – обещанный нам полный привод, которого в Китае нет вовсе. Интеграция муфты будет ключевым инженерным моментом – тогда Uni-S может стать вполне сбалансированным вариантом для тех, кому нужен компактный, но всесезонный кроссовер без перехода в более высокий и дорогой рыночный сегмент. Так что интрига здесь именно в адаптации под наш рынок: если Changan действительно реализует полный привод по разумной цене и добавит подогревы всего и вся, которых наверняка нет в китайской версии, ждём Uni-S как одно из самых рациональных предложений в своём классе.

Hongqi L1

L1 – представительский седан на собственной платформе с продольным расположением двигателя и полным приводом. Выдвижная эмблема на капоте недвусмысленно намекает на клуб, в который он хочет вступить. Для России пока заявлен V6 мощностью 380 сил и гидромеханический автомат без гибридных заморочек, хотя на китайском рынке есть и V8. В общем, всё серьёзно. И наверняка дорого. Ждём L1 ещё с прошлого года, потому что это редкий зверь: большой представительский седан без немецкого акцента. Их и так-то было мало, а теперь и подавно.

iCAUR V27

V27 выглядит так, будто его рисовали только линейкой и угольником, и в этом его шарм. В плане техники здесь всё по учебнику для последовательных гибридов: электромоторы на осях, батарея и бензиновая турбочетвёрка. Заявлено 455 сил, разгон до сотни менее чем за пять секунд и 200 км пробега на электротяге. Нарочито брутальный, подчёркнуто внедорожный облик с массивными бамперами и накладками на колёсных арках нынче в моде, но оценят ли джиперы гибридную начинку автомобиля? Ждём V27, чтобы проверить это. Даже несмотря на странноватое название бренда.

Jaecoo J6

J6 – компактный кроссовер с акцентом на путешествия и… домашних животных. Да-да, тут есть «режим питомцев», специальные аксессуары и отделка салона, устойчивая к царапинам от когтей. Звучит как автомобиль, который проектировали не в маркетинговой горячке, а с оглядкой на жизнь. Эдакий крепкий середнячок – кроссовер без экстремальных характеристик, но с правильным балансом для повседневной эксплуатации. Младшую модель Jaecoo мы пока лишь пощупали на первой статической презентации в конце прошлого года, так что теперь ждём возможности как следует на ней покататься.

Jetour G700

G700 – огромный рамный внедорожник, которому будто забыли сказать, что 900 сил вроде бы слишком много для такой конструкции. Гибридная силовая установка сочетает бензиновый двигатель и пару электромоторов совокупной мощностью аж 904 силы. Привод – полный, в салоне – два или три ряда кресел. Разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды у тяжеленного рамного вездехода длиной более пяти метров звучит как вызов здравому смыслу, но, честно говоря, именно в этом и интерес. Ждём G700 как попытку доказать, что полноразмерный вездеход может быть быстрым, технологичным и при этом не стесняться своих размеров.

Lada Azimut

Azimut – едва ли не самый важный автомобиль в этом списке, даже если по цифрам он куда скромнее остальных. Платформа от Vesta здесь переработана глубже, чем может показаться: новая задняя подвеска, усиленный кузов, клиренс 208 мм. На старте продаж кроссоверу обещана пара атмосферных двигателей на выбор, позже будет и 150-сильный турбомотор с автоматом. Современный интерьер и длинный список оснащения выводят модель в сегмент, где Lada раньше не играла. Ждём Azimut не как попытку АВТОВАЗа прыгнуть выше головы, а как аккуратный шаг вперёд.

Omoda C4

C4 – компактный кроссовер, ранее известный как C3. Подробностей о версии для нашего рынка пока мало, но уже ясно, что ставка сделана на индивидуальность, электронные интерфейсы и визуальную идентичность. В общем-то, это яркий автомобиль для тех, кто выбирает себе транспорт как стильный аксессуар. Необычные молнии в оптике и акцент на глубокую персонализацию внешности делают будущую новинку имиджевой моделью. Ждём C4 как индикатор того, куда в целом движется массовый сегмент.

Oting на базе Nissan Patrol

Будущий полноразмерный внедорожник Oting – это Nissan Patrol нового поколения, который сменил имя и фамилию, но, хочется верить, сохранил характер. Рамная конструкция, внушительные габариты и производство на совместном предприятии Zhengzhou Nissan делают его теоретически весьма интересным предложением. В зависимости, понятное дело, от ценника, который он получит. Ждём загадочную новинку на российском рынке как большой классический внедорожник с проверенной японцами инженерной базой.

Sollers S9 на базе JAC T9

Проект будущего отечественного внедорожника на базе пикапа JAC, также известного как Sollers ST9, – пример глубокой адаптации, а не банального ребрендинга. Автомобиль получит собственный интерьер, адаптированные для нашего рынка настройки силового агрегата и выпускаться будет тоже в России. Платформа пикапа предполагает рамную конструкцию будущего внедорожника, продольное расположение двигателя и простой полный привод. Ждём новинку как практичный автомобиль для наших просторов – без избыточной электроники, но с понятной начинкой и локальной поддержкой.

Voyah Taishan

Taishan – флагманский гибридный кроссовер на новой электрической платформе с 800-вольтовой архитектурой. Пневмоподвеска с активным управлением, полноуправляемое шасси – здесь собрано всё, что сегодня можно называть продвинутым. Экстерьером занималось ателье ItalDesign, но, как и Zeekr 9X, новинка подозрительно напоминает Rolls-Royce Cullinan. Заявлено ​​1120 км запаса хода и 5,5 секунды до сотни. Ждём Taishan как выставку достижений народного китайского хозяйства – сложную и амбициозную.