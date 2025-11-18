BAIC пополнит российскую линейку внедорожником BJ41 и брутальным кроссовером BJ30

Китайская марка в 2027 году выведет на авторынок РФ сразу несколько модификаций с гибридными установками REHEV – такие версии будут в том числе у BJ60, X55 и X75.

На российском рынке бренд BAIC появился в 2023 году, немногим позже поднебесная компания начала сотрудничество с калининградским заводом Автотор, где сейчас налажена сборка местного модельного ряда. Актуальным дистрибьютором продукции BAIC в РФ является АО «БМР» («БАИК Моторc Рус»). Теперь стали известны дальнейшие планы этой марки в России: они включают в себя появление нескольких новинок.

На фото: внедорожник BAIC BJ41 (экспортная версия)

Известно, что в дальнейшем местный офис продолжит продвигать автомобили внедорожного семейства BJ. Нынешний модельный ряд включает в себя «вездеходы» BAIC BJ40 и BJ60, а в дальнейшем линейка пополнится за счёт ещё двух моделей линейки. Одной из них станет внедорожник, который на российский рынок выйдет под названием BJ41.

BAIC BJ41 – это экспортное название (уже используется в ряде стран), которое присвоили внедорожнику BJ40 второго поколения. Отметим, на глобальном сайте китайского бренда модель имеет наименование BJ40 Pro. Очевидно, смена индекса в РФ понадобилась из-за того, что актуальный BJ40 предыдущей генерации по-прежнему будет представлен в местной линейке BAIC: модели планируется продавать параллельно.

На фото: салон BAIC BJ40 Pro

В АО «БМР» рассказали о том, что рамный внедорожник BAIC BJ41 выйдет на российский рынок в 2026 году, более точная дата старта продаж появится позже. Известно, что изначально модель будет доступна с бензиновым и дизельным моторами, а в 2027-м у неё появится гибридная модификация BAIC BJ41 REHEV.

Напомним, на домашнем рынке, в Китае, BJ40 второго поколения продают с сентября 2023 года, а в декабре 2024-го внедорожник обзавёлся гибридной версией. Согласно глобальному сайту, в гамме модели числится 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка, максимальная отдача которой равна 245 л.с., а крутящий момент – 386 Нм, а также 163-сильный дизель аналогичного объёма (390 Нм). В пару предлагается с восьмиступенчатый гидромеханический автомат.

На фото: кроссовер BAIC BJ30 (глобальная версия)

В составе системы гибридного варианта, представленного в КНР, числится 1,5-литровый бензиновый турбомотор (188 л.с.), который механически не связан с колёсами: работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 40,3 кВт*ч. За движение отвечают два электромотора (208 л.с. у переднего и 340 л.с. у расположенного на задней оси). Совокупная отдача установки равна 548 л.с. (655 Нм). Запас хода на одном полном заряде составляет 152 км (по циклу CLTC), а дальнобойность в гибридном режиме – 1200 км.

Ещё одной новинкой в российской линейке бренда станет брутальный кроссовер BAIC BJ30. Его габаритная длина равна 4730 мм, расстояние между осями – 2820 мм, на крыше предусмотрен дополнительный багажник (нагрузка – до 300 кг). В АО «БМР» добавили, что в РФ полноприводная модель будет предложена в гибридной версии BJ30 REHEV.

В Китае продажи актуального BAIC BJ30 начались весной 2024 года. Здесь кроссовер доступен как с бензиновой 1,5-литровой турбочетвёркой мощностью 188 л.с. (305 Нм), идущей в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями (привод – передний), так и с гибридной системой Magic Core. Эта установка включает в себя бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра (158 л.с.), электродвигатель мощностью 177 л.с., а для полноприводной модификации предусмотрен ещё 75-сильный электромотор на задней оси. Суммарная мощность равна 334 л.с. (550 Нм) / 409 л.с. (685 Нм).

На фото: салон BAIC BJ30

В 2027 году BAIC выведет на российский рынок версии кроссоверов и внедорожников с гибридными установками REHEV (Range Extended Hybrid Electric Vehicle). Помимо уже упомянутых BAIC BJ41 и BJ30, соответствующие модификации будут у внедорожника BJ60, а также у кроссоверов X55 и X75.