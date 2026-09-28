Французы почтили спорткар Renault 8 Gordini двухместным концептом

Живая премьера шоу-кара пройдёт в октябре 2026 года в рамках Парижского автосалона. В Рено не планируют выпускать серийную модель на базе этого концепта.

Французская компания выпускала серию автомобилей Renault 8 в период с 1962 по 1976 годы, раллийный вариант с прибавкой Gordini к названию появился в 1964-м. Он оснащался 95-сильным мотором, имел задний привод и отличался от иных версий за счёт ряда внешних особенностей. Теперь, спустя полвека после того, как модель была отправлена в отставку, компания решила почтить её с помощью нового одноимённого концепта.

На фото: Renault 8 Gordini (1970) 1 / 2 На фото: Renault 8 Gordini (1970) 2 / 2

Шоу-кар Renault 8 Gordini представляет собой двухместное купе, получившее дизайн в стиле ретро и те самые отличительные особенности, которыми запомнилась оригинальная модель. Так, концепту достались: заострённый «нос», «шестиглазая» головная оптика круглой формы, особенный синий цвет кузова, имеющий собственное название – Bleu de France, а также двойная белая полоса: элемент проходит сбоку по всей длине кузова – от сплиттера в нижней части переднего бампера, через капот, крышу, корму, до массивного диффузора в нижней части заднего бампера.

На фото: концепт Renault 8 Gordini 1 / 2 На фото: концепт Renault 8 Gordini 2 / 2

Разработчики снабдили новый Renault 8 Gordini: светящимся актуальным логотипом бренда в передней части и на корме, чёрными вставками, включая боковые юбки, обычными наружными зеркалами, дверными ручками со скрытым механизмом, задней вентиляционной решеткой, спойлером на кромке крыши, шильдиками с названием концепта на задних стойках и необычными фонарями с рисунком из квадратов и параллельных штрихов.

Габаритная длина концептуального купе равна 4,12 метра, ширина – 1,88 метра, а высота составила 1,27 метра. Модель оснащается оригинальными двухцветными легкосплавными колёсными дисками размером 19 дюймов спереди и 20 дюймов – на задней оси. Салон рассчитан на двух седоков, им положены спортивные кресла-ковши с чёрно-синей обивкой и ярко-синими пятиточечными ремнями безопасности.

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Перед водителем располагается отделанное в синем цвете с серебристыми и чёрными вставками трёхпицевое рулевое колесо с нулевой отметкой. А за ним, на алюминиевой передней панели, частично отделанной синим вельветом, можно увидеть три круглых дисплея, исполняющих роль виртуальной приборки. Ещё три круглых экранчика в отдельных рамках, расположенные по центру, заменяют привычный мультимедийный тачскрин. Ниже располагается ряд физических клавиш, а между сидениями находится алюминиевая панель с выгравированной «восьмёркой», кнопками и различными регуляторами.

На фото: салон концепта Renault 8 Gordini 1 / 3 На фото: салон концепта Renault 8 Gordini 2 / 3 На фото: салон концепта Renault 8 Gordini 3 / 3

В пресс-службе французской компании рассказали о том, что концепт Renault 8 Gordini оснащается полностью электрической начинкой, в движение его приводит единственный элетромотор, расположенный на задней оси, его максимальная мощность равна 270 л.с. В компании пока не раскрыли другие технические данные, такие как крутящий момент, ёмкость тяговой батареи и не рассказали о дальнобойности этого купе на одной зарядке.

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Напомним, ранее французы возродили пару моделей с дизайном в стиле ретро – хэтчбек Renault 5, дебютировавший в феврале 2024-го, и кроссовер Renault 4, появившийся в октябре того же года. Однако планов по созданию серийной модели на базе концепта Renault 8 Gordini у компании нет. Так что впоследствии созданный шоу-кар займёт место экспоната в готовящемся к открытию новом музее Renault во Флинсе (Франция).