Выставки ×
  • Французы почтили спорткар Renault 8 Gordini двухместным концептом

Французы почтили спорткар Renault 8 Gordini двухместным концептом

28.09.2026 473 0 0
Французы почтили спорткар Renault 8 Gordini двухместным концептом

Живая премьера шоу-кара пройдёт в октябре 2026 года в рамках Парижского автосалона. В Рено не планируют выпускать серийную модель на базе этого концепта.

Французская компания выпускала серию автомобилей Renault 8 в период с 1962 по 1976 годы, раллийный вариант с прибавкой Gordini к названию появился в 1964-м. Он оснащался 95-сильным мотором, имел задний привод и отличался от иных версий за счёт ряда внешних особенностей. Теперь, спустя полвека после того, как модель была отправлена в отставку, компания решила почтить её с помощью нового одноимённого концепта.

На фото: Renault 8 Gordini (1970)
На фото: Renault 8 Gordini (1970)
1 / 2
На фото: Renault 8 Gordini (1970)
На фото: Renault 8 Gordini (1970)
2 / 2

Шоу-кар Renault 8 Gordini представляет собой двухместное купе, получившее дизайн в стиле ретро и те самые отличительные особенности, которыми запомнилась оригинальная модель. Так, концепту достались: заострённый «нос», «шестиглазая» головная оптика круглой формы, особенный синий цвет кузова, имеющий собственное название – Bleu de France, а также двойная белая полоса: элемент проходит сбоку по всей длине кузова – от сплиттера в нижней части переднего бампера, через капот, крышу, корму, до массивного диффузора в нижней части заднего бампера.

На фото: концепт Renault 8 Gordini
На фото: концепт Renault 8 Gordini
1 / 2
На фото: концепт Renault 8 Gordini
На фото: концепт Renault 8 Gordini
2 / 2

Разработчики снабдили новый Renault 8 Gordini: светящимся актуальным логотипом бренда в передней части и на корме, чёрными вставками, включая боковые юбки, обычными наружными зеркалами, дверными ручками со скрытым механизмом, задней вентиляционной решеткой, спойлером на кромке крыши, шильдиками с названием концепта на задних стойках и необычными фонарями с рисунком из квадратов и параллельных штрихов.

Габаритная длина концептуального купе равна 4,12 метра, ширина – 1,88 метра, а высота составила 1,27 метра. Модель оснащается оригинальными двухцветными легкосплавными колёсными дисками размером 19 дюймов спереди и 20 дюймов – на задней оси. Салон рассчитан на двух седоков, им положены спортивные кресла-ковши с чёрно-синей обивкой и ярко-синими пятиточечными ремнями безопасности.

1 / 2
2 / 2

Перед водителем располагается отделанное в синем цвете с серебристыми и чёрными вставками трёхпицевое рулевое колесо с нулевой отметкой. А за ним, на алюминиевой передней панели, частично отделанной синим вельветом, можно увидеть три круглых дисплея, исполняющих роль виртуальной приборки. Ещё три круглых экранчика в отдельных рамках, расположенные по центру, заменяют привычный мультимедийный тачскрин. Ниже располагается ряд физических клавиш, а между сидениями находится алюминиевая панель с выгравированной «восьмёркой», кнопками и различными регуляторами.

На фото: салон концепта Renault 8 Gordini
На фото: салон концепта Renault 8 Gordini
1 / 3
На фото: салон концепта Renault 8 Gordini
На фото: салон концепта Renault 8 Gordini
2 / 3
На фото: салон концепта Renault 8 Gordini
На фото: салон концепта Renault 8 Gordini
3 / 3

В пресс-службе французской компании рассказали о том, что концепт Renault 8 Gordini оснащается полностью электрической начинкой, в движение его приводит единственный элетромотор, расположенный на задней оси, его максимальная мощность равна 270 л.с. В компании пока не раскрыли другие технические данные, такие как крутящий момент, ёмкость тяговой батареи и не рассказали о дальнобойности этого купе на одной зарядке.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Напомним, ранее французы возродили пару моделей с дизайном в стиле ретро – хэтчбек Renault 5, дебютировавший в феврале 2024-го, и кроссовер Renault 4, появившийся в октябре того же года. Однако планов по созданию серийной модели на базе концепта Renault 8 Gordini у компании нет. Так что впоследствии созданный шоу-кар займёт место экспоната в готовящемся к открытию новом музее Renault во Флинсе (Франция).

купе спортивные авто концепты выставки Renault

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Ведите себя прилично: китайским автопроизводителям запретили безобразничать за границей 1 сентября 2026 года Министерство торговли Китая и Министерство промышленности и информационных технологий в сотрудничестве с Государственной администрацией по регулированию рынка страны вып... 1508 3 3 28.09.2026
Статьи / История Испанский стыд Энцо Феррари: история взлёта и падения компании Pegaso Так исторически сложилось, что Испания никогда не входила даже во второй дивизион не то что мирового, но и европейского автопрома. В соседних Франции и Италии автомобильная отрасль с начала... 1139 3 3 27.09.2026
Статьи / История Тольяттинские моторы: эволюция под капотом Жигулей, Самары и «десятки» Двигатель – сердце автомобиля. Звучит банально, но история «сорок первого» Москвича убедительно доказала, что симпатичного кузова и просторного интерьера недостаточно. Без хорошего двигател... 2735 2 3 26.09.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 51746 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 15124 11 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 11394 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
13 Вместо S-Class и прочих «авосек»: в России запущена линия потоковой сб...
13 Новый седан Жигули: каким он может быть
9 АВТОВАЗ начал производство кроссовера Lada Azimut: официальные фото но...
Новые комментарии
Change privacy settings