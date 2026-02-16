Гамму двигателей Toyota Land Cruiser FJ может пополнить турбодизель

Японская марка Toyota полностью рассекретила Land Cruiser FJ в октябре 2025 года. Напомним, новинку назвали идейным наследником Toyota BJ, появившегося ещё в 1951 году, а также «уменьшенным» Land Cruiser Prado (на некоторых рынках – просто Land Cruiser). В Японии, а также в некоторых других странах продажи этого компактного SUV стартуют в середине 2026 года.

На фото: Toyota Land Cruiser FJ

Land Cruiser FJ базируется на модернизированной платформе серии IMV. Напомним, эта «тележка» лежит в основе пикапа Toyota Hilux Champ, который дебютировал в конце ноября 2023-го. Пока что новый SUV был представлен только с одним вариантом «начинки» – бензиновым четырёхцилиндровым двигателем 2TR-FE объёмом 2,7 литра, его максимальная мощность равна 163 л.с., а крутящий момент – 246 Нм. Модели положен жёстко подключаемый полный привод типа Part-Time и шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Однако по данным японского издания Best Car, Toyota Land Cruiser FJ в дальнейшем может получить ещё один ДВС. Ожидается, что им окажется тот же мотор, который сейчас числится в гамме актуальных Land Cruiser Prado и Hilux, речь идёт о четырёхцилиндровом турбодизеле объёмом 2,8 литра. Максимальная мощность этого двигателя равна 204 л.с., а крутящий момент – 500 Нм. Есть вероятность, что он будет работать в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором в составе мягкогибридной установки.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

По данным издания, пополнение моторной линейки Toyota Land Cruiser FJ за счёт дизельной турбочетвёрки ожидается не ранее 2029 года. Предполагается, что этот более новый двигатель позволит Toyota снизить объём выбросов и впоследствии поможет Land Cruiser FJ остаться конкурентоспособным на некоторых рынках, в том числе в Японии, а также откроет для него новые страны, к примеру, Австралию (в отличие от нынешнего устаревающего бензинового мотора объёмом 2,7 литра).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Как Kolesa.ru сообщал ранее, габаритная длина Toyota Land Cruiser FJ японской марки составляет 4575 мм (на 350 мм короче по сравнению с нынешним Land Cruiser Prado), ширина – 1855 мм (на 125 мм меньше), при этом высота равна 1960 мм (на 90 мм больше). Расстояние между осями у Toyota Land Cruiser FJ – 2580 мм (на 270 мм меньше, чем у «старшего брата»). Минимальный радиус поворота – 5,5 метра.

1 / 2 2 / 2

Особенностью Land Cruiser FJ является брутальная внешность, оформленная в ретростиле: «квадратный» кузов, рельефные выштамповки, обвес из некрашеного пластика по периметру с массивными «угловатыми» накладками на колёсные арки. Предусмотрено два варианта оформления головной оптики – либо «С-образные», либо круглые ходовые огни, визуально соединённые с радиаторной решёткой.

На фото: салон Toyota Land Cruiser FJ

В салоне, рассчитанном на пятерых, перед водителем располагается круглое трёхспицевое рулевое колесо с физическими кнопками. За ним находится виртуальная приборка, а в центр передней панели установлен тачскрин информационно-развлекательной системы. Ниже находится отдельный блок управления климатической установкой. Боковые дефлекторы вентиляции оформлены схожим образом с Land Cruiser Prado. В список оборудования нового SUV входит комплект систем безопасности Toyota Safety Sense.