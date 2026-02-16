Новинки ×

Гамму двигателей Toyota Land Cruiser FJ может пополнить турбодизель

16.02.2026 594 0 0
Гамму двигателей Toyota Land Cruiser FJ может пополнить турбодизель

По предварительным данным, компактный SUV может получить дизельную турбочетвёрку объёмом 2,8 литра мощностью 204 л.с. (максимальный крутящий момент – 500 Нм).

Японская марка Toyota полностью рассекретила Land Cruiser FJ в октябре 2025 года. Напомним, новинку назвали идейным наследником Toyota BJ, появившегося ещё в 1951 году, а также «уменьшенным» Land Cruiser Prado (на некоторых рынках – просто Land Cruiser). В Японии, а также в некоторых других странах продажи этого компактного SUV стартуют в середине 2026 года.

На фото: Toyota Land Cruiser FJ

Land Cruiser FJ базируется на модернизированной платформе серии IMV. Напомним, эта «тележка» лежит в основе пикапа Toyota Hilux Champ, который дебютировал в конце ноября 2023-го. Пока что новый SUV был представлен только с одним вариантом «начинки» – бензиновым четырёхцилиндровым двигателем 2TR-FE объёмом 2,7 литра, его максимальная мощность равна 163 л.с., а крутящий момент – 246 Нм. Модели положен жёстко подключаемый полный привод типа Part-Time и шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Однако по данным японского издания Best Car, Toyota Land Cruiser FJ в дальнейшем может получить ещё один ДВС. Ожидается, что им окажется тот же мотор, который сейчас числится в гамме актуальных Land Cruiser Prado и Hilux, речь идёт о четырёхцилиндровом турбодизеле объёмом 2,8 литра. Максимальная мощность этого двигателя равна 204 л.с., а крутящий момент – 500 Нм. Есть вероятность, что он будет работать в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором в составе мягкогибридной установки.

По данным издания, пополнение моторной линейки Toyota Land Cruiser FJ за счёт дизельной турбочетвёрки ожидается не ранее 2029 года. Предполагается, что этот более новый двигатель позволит Toyota снизить объём выбросов и впоследствии поможет Land Cruiser FJ остаться конкурентоспособным на некоторых рынках, в том числе в Японии, а также откроет для него новые страны, к примеру, Австралию (в отличие от нынешнего устаревающего бензинового мотора объёмом 2,7 литра).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, габаритная длина Toyota Land Cruiser FJ японской марки составляет 4575 мм (на 350 мм короче по сравнению с нынешним Land Cruiser Prado), ширина – 1855 мм (на 125 мм меньше), при этом высота равна 1960 мм (на 90 мм больше). Расстояние между осями у Toyota Land Cruiser FJ – 2580 мм (на 270 мм меньше, чем у «старшего брата»). Минимальный радиус поворота – 5,5 метра.

Особенностью Land Cruiser FJ является брутальная внешность, оформленная в ретростиле: «квадратный» кузов, рельефные выштамповки, обвес из некрашеного пластика по периметру с массивными «угловатыми» накладками на колёсные арки. Предусмотрено два варианта оформления головной оптики – либо «С-образные», либо круглые ходовые огни, визуально соединённые с радиаторной решёткой.

На фото: салон Toyota Land Cruiser FJ

В салоне, рассчитанном на пятерых, перед водителем располагается круглое трёхспицевое рулевое колесо с физическими кнопками. За ним находится виртуальная приборка, а в центр передней панели установлен тачскрин информационно-развлекательной системы. Ниже находится отдельный блок управления климатической установкой. Боковые дефлекторы вентиляции оформлены схожим образом с Land Cruiser Prado. В список оборудования нового SUV входит комплект систем безопасности Toyota Safety Sense.

Новые комментарии
