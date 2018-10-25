Geely готовит к премьере ещё один минивэн: он больше VF11 и у него нет фамильной решётки

Geely готовит к премьере ещё один минивэн: он больше VF11 и у него нет фамильной решётки

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В Китае сфотографировали очередной замаскированный автомобиль. Ожидается, что официальная премьера новинки состоится в следующем году.

Снимки закамуфлированного минивэна опубликовало «поднебесное» издание Autohome. По информации портала, папарацци удалось поймать MPV марки Geely, внутризаводское обозначение модели – VF12. Отметим, это второй вэн Джили нового поколения: дизайн первого – VF11 – компания рассекретила пару недель назад.

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Внешний облик второго минивэна выполнен в совершенно другом стиле: на радиаторной решетке машины отсутствует фирменный рисунок «круги на воде», введенный на моделях марки с приходом шеф-дизайнера Питера Хорбери. Кроме того, VF12 получил фары с L-образными светодиодными ДХО – если «пририсовать» к ним снизу черточку, то получится оптика «молот Тора», как у последних Volvo (шведский бренд принадлежит Geely).

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Также, судя по фото, этот вэн крупнее MPV с индексом VF11. Некоторые китайские СМИ полагают, что длина VF12 составляет примерно 4,9 метра. У «младшего» минивэна этот показатель равен 4,7 м, колесная база – 2,8 м. Пока неизвестно, построен ли Geely VF12 на «тележке» собственной разработки компании, или же в его основе лежит платформа CMA, созданная Джили вместе с Вольво (на ней базируются Volvo XC40 и модели бренда Lynk & Co). Есть и третья версия – минивэн создан на платформе BMA, которая представляет собой, по сути, более дешевую модификацию СМА с полузависимой задней подвеской (на «тележке» BMA базируются кросс Geely Binyue и седан Geely Binrui).

О двигателях VF12 данных также пока нет. Предполагается, что минивэн дебютирует в 2019-м, в том же году он, видимо, выйдет на китайский рынок.

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Geely VF11. В Китае эту модель будут продавать под именем Jiaji
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Geely VF11. В Китае эту модель будут продавать под именем Jiaji
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Geely VF11. В Китае эту модель будут продавать под именем Jiaji

Полноценная презентация Geely VF11 должна состояться в ближайшее время. «Младший» вэн стартует в Поднебесной до конца текущего года, на домашнем рынке его будут продавать под именем Jiaji. Кстати, информации о «тележке» этой модели тоже еще нет, зато известны данные о силовых установках: на первом этапе MPV предложат с бензиновым 177-сильным турбомотором 1.5, позже должны появиться гибридная и полностью электрическая версии.

Как ранее рассказал в интервью Kolesa.ru представитель Geely, компания рассматривает возможность поставок VF11 на экспорт. Если положительное решение будет принято, то для других рынков название модели, конечно, изменят. Впрочем, о России речь пока не идет. Зато нам обещаны другие новинки марки – упомянутый уже паркетник Binyue (заводской индекс SX11), кроссовер Atlas с турбомотором 1.8 и гибридный седан Emgrand GE.

 

Теги: Авторынок , Новинки , MPV , китайская марка , китайские автомобили , минивэны , Geely
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