Geely полностью раскрыла дизайн седана Galaxy A7

Компания Geely поделилась фотографиями своей новой большой четырехдверки. Модель будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида, при этом для нее заявлен внушительный общий запас хода. На домашний рынок новинка выйдет до конца текущего года.

Сертификат гибридного седана Geely Galaxy A7 внесли в майский каталог Минпрома КНР. А сегодня сам производитель распространил фирменные фото, причем компания сразу же рассекретила и интерьер. Напомним, в Китае Galaxy – это отдельное семейство Geely, созданное специально электрифицированных машин. Новинка же, как ожидается, займет в нем нишу между седанами Geely Galaxy L6 и Galaxy Starshine 8.

Четырехдверка Geely Galaxy A7 получила головную оптику в стиле недавно представленного флагманского кроссовера Galaxy M9. Фары вдобавок объединяет светящаяся полоска. Седан также имеет гладкий нос и выполненные в виде плашки задние фонари. При этом Geely постепенно отказывается от ставших модными в последнее время выдвижных ручек дверей: как и у паркетника, у A7 обычные ручки.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Длина Galaxy A7 равна 4918 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1495 мм, колесная база – 2845 мм. Для сравнения, длина Galaxy L6 – 4782 мм, расстояние между осями – 2752 мм, показатели Galaxy Starshine 8 – 5018 и 2928 мм соответственно.

1 / 2 2 / 2

В салоне «семерки» установлены двухспицевый руль, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Под центральными дефлекторами обдува расположена площадка для беспроводной зарядки смартфона, рядом с ней – блок с клавишами и довольно крупной шайбой, которая, вероятно, дублирует управление мультимедиа, ведь за переключение передач отвечает подрулевой рычажок.

Geely Galaxy A7 на фото Минпрома КНР

Согласно сертификату, седан Geely Galaxy A7 предложат с силовой установкой EM-i, которая включает бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.). А вот данных об электромоторе и батареях все еще нет. При этом в Geely заявили о том, что общая дальнобойность новинки превышает 2100 км (очевидно, по китайскому циклу).

Полноценную премьеру новая четырехдверка справит в Китае в ближайшее время. Местные профильные СМИ прочат ей стартовый ценник в районе 100 000 юаней (примерно 1,1 млн рублей по текущему курсу). Гибридный седан Geely Galaxy L6 сегодня стоит от 79 800 юаней (873 000 рублей), модель Geely Galaxy Starshine 8 без учета акций обойдется минимум в 125 800 юаней (1,4 млн рублей).