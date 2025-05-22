Роскошный кроссовер Geely Galaxy M9 представлен в Европе

Компания Geely провела первый показ нового трехрядного паркетника, который займет позицию флагмана в семействе Galaxy. Модель получила модный среди китайцев дизайн экстерьера. Кроме того, у нее внушительный список оборудования.

Год назад на Пекинском автосалоне состоялась премьера большого концептуального кроссовера Geely Galaxy Starship. Наименование «starship» затем унаследовал пятиместный паркетник. Однако истинным серийным воплощением прошлогоднего концепта стал представленный сегодня трехрядный SUV, которому, как ни странно, «приставка» не досталась: на китайский рынок этот автомобиль выйдет под индексом M9, он займет позицию флагмана в электрифицированном семействе Galaxy. Причем премьеру товарного Geely Galaxy M9 провели вовсе не в Китае, а в Италии – в Милане.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Серийный флагман сохранил пропорции и силуэт предвестника, а также обильный хромированный декор по бокам. Но, конечно, есть и упрощения. Так, у Geely Galaxy M9 обычные двери, тогда как у концепта сложная конструкция: его задние двери распахиваются против хода движения, вдобавок шоу-кар имеет дополнительные секции, поднимающиеся вверх.

Как бы то ни было, внешность конвейерного паркетника выполнена в модном среди китайских автопроизводителей стиле. Фары Galaxy M9 объединяет табло, кроссовер также имеет гладкий «нос», а задние фонари оформлены в виде плашки. Еще у кроссовера два отдельных люка в крыше. А вот габариты модели не раскрыты.

Geely Galaxy M9 будет доступен с шестиместным салоном. Перед водителем установлен узкий приборный экран, всю остальную площадь передней панели занимает гигантский единый дисплей. Собственный планшет мультимедиа предусмотрен и для задних седоков – он прикреплен к потолку. На центральном тоннеле есть две площадки для беспроводной зарядки гаджетов, в торце расположенной между передними креслами консоли спрятан выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения. Кресла, очевидно, имеют не только подогрев и вентиляцию, но и массажер.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Наконец, для кроссовера заявлены продвинутый автопилот (над лобовым стеклом установлен лидар) и множество других водительских ассистентов. Еще сообщается, что электроника – с искусственным интеллектом.

В основе Geely Galaxy M9 лежит платформа GEA Evo, кроссовер представляет собой подзаряжаемый гибрид. Однако подробностей о технике пока нет. Скорее всего, ДВС работает только в режиме генератора. При этом в Geely сообщили, что с места до «сотни» паркетник разгоняется за 4,5 секунды, а совокупная дальнобойность составляет «более 1500 км».

1 / 2 2 / 2

В Китае продажи Galaxy M9 должны стартовать до конца года. Судя по тому, что в качестве премьерной площадки для модели была выбрана Европа, впоследствии кроссовер отправят на экспорт.