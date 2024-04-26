Geely показала в Пекине предвестника нового флагманского кроссовера: живые фото

Прототип получил название Starship (в переводе с английского «звёздный корабль»), серийная версия, вероятно, получит имя Galaxy L9. В основу этой новинки легла платформа GEA.

Geely в 2023-м обзавелась очередным отдельным семейством, которое получило название Galaxy. Напомним, под ним выпускаются машины только с электрифицированной «начинкой». Названия с литерой L предназначены для гибридов, а с буквой E – для полностью электрических моделей. Актуальная гамма включает в себя пару седанов Galaxy L6 и Galaxy E8, а также кроссовер Galaxy L7. В ближайшее время линейку пополнит недавно рассекреченный паркетник Galaxy E5, а в будущем в семействе появится большой флагманский кроссовер, которому, скорее всего, дадут имя Galaxy L9.

На фото: концепт Geely Starship

Премьера концепта будущей новинки прошла в рамках автосалона в Пекине: живые фотографии шоу-кара предоставил корреспондент Kolesa.ru. Прототипу будущего флагманского кроссовера дали название Starship, что в переводе с английского означает «звёздный корабль», «звездолёт». Пока что его конструкция выглядит довольно футуристично: очевидно, к серийной версии часть «фишек» предвестника исчезнет.



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Концептуальный кроссовер получил обтекаемый кузов, капот с выштамповками, большую единую светодиодную панель головной оптики, которая проходит через всю ширину передней части. Ниже располагается логотип суббренда. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован лаконичный воздухозаборник и небольшие световые элементы по бокам.



Фонари тоже объединены, нижнюю часть заднего бампера оснастили аккуратным диффузором, а верхнюю часть багажной двери украсили спойлером с большой контрастной вставкой по центру. Профиль демонстрирует оригинальные колёсные диски со сложным рисунком, обутые в низкопрофильную резину, камеры на месте наружных зеркал, а также необычные выдвижные дверные ручки.



Стоит отметить, что в списке «концептуальных фишек» числятся двери Geely Starship. Они открываются в три стороны – нижние части являются распашными, а остекление вместе с частью крыши поднимется вверх (примерно как в конструкции «крыло чайки»). При этом центральных стоек крыши у этого шоу-кара нет.



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Интерьер тоже необычен. В первом ряду можно увидеть два отдельных сиденья – водительское и переднее пассажирское. А во втором находится только одно отдельное кресло с оттоманкой, причём его можно при необходимости разложить в практически горизонтальную плоскость или же вовсе убрать. Третий ряд представляет собой слитный диван.



В основе Geely Starship лежит новая платформа GEA (Global Intelligent New Energy Architecture). О технике будущей новинки китайской марки пока известно немногое. Как Kolesa.ru сообщал ранее, модель оснастят гибридной установкой. Сообщается, что в состав системы войдёт литий-железо-фосфатная батарея; совокупный пробег на одной зарядке и с полным топливным баком позволит флагманскому проехать до 2000 км (при расчёте по циклу CLTC).



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Напомним, семейство Galaxy пока официально не заявлено для российского рынка. На сегодняшний день одним из наиболее востребованных в РФ автомобилей Geely является кроссовер Monjaro. В начале текущего месяца эта модель получила порцию обновок.

