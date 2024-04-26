Geely показала в Пекине предвестника нового флагманского кроссовера: живые фото

Geely в 2023-м обзавелась очередным отдельным семейством, которое получило название Galaxy. Напомним, под ним выпускаются машины только с электрифицированной «начинкой». Названия с литерой L предназначены для гибридов, а с буквой E – для полностью электрических моделей. Актуальная гамма включает в себя пару седанов Galaxy L6 и Galaxy E8, а также кроссовер Galaxy L7. В ближайшее время линейку пополнит недавно рассекреченный паркетник Galaxy E5, а в будущем в семействе появится большой флагманский кроссовер, которому, скорее всего, дадут имя Galaxy L9.
Премьера концепта будущей новинки прошла в рамках автосалона в Пекине: живые фотографии шоу-кара предоставил корреспондент Kolesa.ru. Прототипу будущего флагманского кроссовера дали название Starship, что в переводе с английского означает «звёздный корабль», «звездолёт». Пока что его конструкция выглядит довольно футуристично: очевидно, к серийной версии часть «фишек» предвестника исчезнет.
Концептуальный кроссовер получил обтекаемый кузов, капот с выштамповками, большую единую светодиодную панель головной оптики, которая проходит через всю ширину передней части. Ниже располагается логотип суббренда. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован лаконичный воздухозаборник и небольшие световые элементы по бокам.
Фонари тоже объединены, нижнюю часть заднего бампера оснастили аккуратным диффузором, а верхнюю часть багажной двери украсили спойлером с большой контрастной вставкой по центру. Профиль демонстрирует оригинальные колёсные диски со сложным рисунком, обутые в низкопрофильную резину, камеры на месте наружных зеркал, а также необычные выдвижные дверные ручки.
Стоит отметить, что в списке «концептуальных фишек» числятся двери Geely Starship. Они открываются в три стороны – нижние части являются распашными, а остекление вместе с частью крыши поднимется вверх (примерно как в конструкции «крыло чайки»). При этом центральных стоек крыши у этого шоу-кара нет.
Интерьер тоже необычен. В первом ряду можно увидеть два отдельных сиденья – водительское и переднее пассажирское. А во втором находится только одно отдельное кресло с оттоманкой, причём его можно при необходимости разложить в практически горизонтальную плоскость или же вовсе убрать. Третий ряд представляет собой слитный диван.
В основе Geely Starship лежит новая платформа GEA (Global Intelligent New Energy Architecture). О технике будущей новинки китайской марки пока известно немногое. Как Kolesa.ru сообщал ранее, модель оснастят гибридной установкой. Сообщается, что в состав системы войдёт литий-железо-фосфатная батарея; совокупный пробег на одной зарядке и с полным топливным баком позволит флагманскому проехать до 2000 км (при расчёте по циклу CLTC).
Напомним, семейство Galaxy пока официально не заявлено для российского рынка. На сегодняшний день одним из наиболее востребованных в РФ автомобилей Geely является кроссовер Monjaro. В начале текущего месяца эта модель получила порцию обновок.
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