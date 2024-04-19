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  • Geely анонсировала флагманский кроссовер Galaxy L9, а Galaxy E5 избавился от маскировки

Geely анонсировала флагманский кроссовер Galaxy L9, а Galaxy E5 избавился от маскировки

19.04.2024 90 0 0

Живая премьера обеих новинок, вероятно, пройдёт в рамках Пекинского автосалона, который откроет свои двери ближе к концу текущего месяца.

У марки Geely в прошлом году появилось очередное новое семейство – Galaxy. Под ним выпускаются только электрифицированные машины, причём индексы с литерой L предназначены для гибридов, а с буквой E – для «электричек». Сейчас гамма включает в себя пару седанов Galaxy L6 и Galaxy E8, а также кроссовер Galaxy L7. В прошлом месяце был анонсирован ещё один паркетник – Galaxy E5, который позиционируется как глобальная модель.

На фото: прототип Geely Galaxy E5

В ходе анонса компания опубликовала несколько снимков полностью электрического кроссовера: тогда прототип был спрятан за маскировочной плёнкой, на которой изображены надписи на различных языках, большинство из них обозначают приветствие. Кстати, на кузове можно найти «Здравствуйте», хотя в российском представительстве Geely отметили, что в ближайшее время нет планов по старту официальных продаж линейки Galaxy в РФ.

Теперь модель сбросила камуфляж: в Cети появились сертификационные снимки Galaxy E5. Судя по ним, экстерьер модели получил оформление в стиле электрического седана E8. У новинки головная оптика имеет округлые формы и сложный рисунок, а также она включает в себя тонкие изогнутые линии ходовых огней. Фонари тоже выполнены в подобной форме: они соединены между собой через всю ширину багажной двери с помощью массивной перемычки со светящимися полосами. Ещё у этого «зелёного» паркетника выдвижные дверные ручки, традиционные наружные зеркала, рейлинге на крыше и пластиковые накладки на колёсных арках.

На фото: Geely Galaxy E5

Габаритная длина кроссовера составляет 4615 мм, ширина – 1901 мм, высота – 1670 мм, а расстояние между осями – 2750 мм. Интерьер новинки пока держат в секрете, но можно предположить, что он многое позаимствует у того электроседана Galaxy E8. В этом случае в салоне может быть установлен единое 45-дюймовое табло, объединяющее виртуальную приборку, центральный тачскрин информационно-развлекательной системы и дисплей для переднего пассажира.

По предварительным данным, в основе Geely Galaxy E5 лежит платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), которую он делит с седаном Galaxy E8. По данным китайских СМИ, кроссовер оснастили единственным электромотором серии TZ184XY101, мощность которого составляет 217 л.с. Других подробностей о «начинке» пока нет.

Тизер флагманского кроссовера Geely Galaxy L9

Ещё Geely анонсировала новинку в семействе Galaxy: речь идёт о большом флагманском кроссовере, которому, вероятно, присвоят индекс L9. Пока что поднебесная компания опубликовала только одно изображение будущей новинки. Судя по тизеру, в ближайшее время к премьере готовится концепт: автомобиль имеет камеры вместо обычных наружных зеркал, а также светящиеся схемы вместо дверных ручек (у товарной версии они наверняка окажутся выдвижными).

Гибридный шоу-кар Geely Galaxy L9 будет представлен в рамках Пекинского автосалона, который откроет свои двери ближе к концу текущего месяца. Дебют серийного варианта флагмана ожидается позже.

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