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  • Genesis подготовил трековый седан G70, который мог бы составить конкуренцию BMW M3

Genesis подготовил трековый седан G70, который мог бы составить конкуренцию BMW M3

05.05.2025 129 0 0

Гоночный вариант премиальной четырёхдверки корейской марки представлен в статусе концепта, он получил прибавку Track Day Special к названию.

История седана Genesis G70 стартовала в 2017 году, а в 2020-м он пережил серьёзный рестайлинг. Ещё через год модель стала семейством, которое теперь включает в себя и универсал G70 Shooting Brake. Ещё одно обновление прошло весной 2023-го, тогда G70 получил новый мотор, посвежевший салон и пересмотренный список оборудования. Информации о том, когда модель сменит поколение, пока нет.

На фото: Genesis G70 Track Day Special

В компании решили подогреть интерес к модели с помощью автомобиля, подготовленного для гонок, речь идёт о новом гоночном концепте Genesis G70 Track Day Special. В его основу лег седан G70 Track Taxi Nordschleife – это специальное такси, появившееся в июне 2024 года на Нюрбургринге (трасса в Германии), проехать на нём желающие могут в роли пассажиров.

В плане техники новый концептуальный спортседан Genesis копирует гоночное такси. Заднеприводная четырёхдверка G70 Track Day Special оснащается битурбомотором V6 T-GDI объёмом 3,3 литра, его максимальная отдача равна 373 л.с., а крутящий момент – 510 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

От серийных седанов эти версии – гоночное такси и трековый концепт – отличаются за счёт модернизированной подвески, уменьшенного дорожного просвета, изменённой системы охлаждения тормозов и новых оригинальных 19-дюймовых колёсных дисков, которые обуты в комплект шин Michelin Pilot Sport 4S.

Genesis G70 Track Day Special, в отличие от ринг-такси, снабдили аэродинамическим обвесом. Передняя часть получила иной бампер с увеличенными воздухозаборниками и более заметный сплиттер и дополнительные элементы по бокам (помогают регулировать потоки воздуха); кроме того, в капоте есть пара воздуховодов, позволяющих лучше охлаждать мотор.

Корму украшает массивное антикрыло, установленное на крышке багажника. Трековый седан вместо ярко-оранжевого оттенка, который отличает гоночное такси, получил матово-чёрный кузов с оранжевыми наклейками в виде полос, надписей «Genesis», «G70» и «Nordschleife». Ещё можно увидеть буксировочные проушины, размещённые на переднем и заднем бамперах.

В теории такой спортседан Genesis мог бы составить конкуренцию BMW M3, однако, как рассказали в компании, концепт G70 Track Day Special был разработан в единственном экземпляре, до серийного производства он не доберётся.

Напомним, в середине прошлого месяца Kolesa.ru рассказывал о роскошном внедорожнике Genesis X Gran Equator, который станет серийной моделью ближе к концу текущего десятилетия и поборется за клиентов Range Rover.

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