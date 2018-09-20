Согласно приказу Министерства юстиции, с сегодняшнего дня, с 20 сентября 2018 года, сотрудники ГИБДД обязаны тормозить транспорт должников и сообщать владельцам о том, что машина находится в розыске по запросу Федеральной службы судебных приставов. Стоит отметить, что правоохранители должны были и раньше помогать приставам, однако, с документом о новом порядке розыска должников это указание будет соблюдаться более рьяно.

Сотрудники ГИБДД теперь должны будут не только останавливать транспорт и напоминать водителям-должникам об имеющихся у них проблемах, но и выяснять, где они живут и паркуют автомобили – эту информацию им нужно передавать судебным приставам.

Ловить нужные машины инспекторы ДПС и сотрудники ФССП будут в том числе с помощью дорожных камер. Комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД есть на многих дорогах в крупных городах, а также их можно встретить и в небольших населённых пунктах, в деревнях и посёлках.

Кстати, в ближайшие годы дорожных камер в стране будет ещё больше: соответствующий пункт есть в рекомендациях ГИБДД по сокращению смертности на дорогах (к 2030 году планируется достичь нулевого уровня), а также в правительственном проекте «Безопасные и качественные дороги», который распространяется на магистрали регионального и местного значения.

В новом приказе говорится о том, что местные органы службы судебных приставов и Министерства внутренних дел должны наладить обмен информацией, который, в случае имеющейся технической возможности, должен проходить через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Если же подобной возможности нет, то предусмотрен обмен документами на бумажном носителе.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что автомобили злостных должников по штрафам ГИБДД начали продавать с торгов. Напомним, деньги, которые приставы получают от продажи машин должников, идут на погашение собственно долга по штрафам за нарушения ПДД и на выплату исполнительского сбора (7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1 000 рублей с должника-гражданина или индивидуального предпринимателя, а также 10 000 рублей – с организации). Оставшаяся сумма, вырученная от принудительной реализации ТС, возвращается водителю.