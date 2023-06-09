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Гибридное купе Mercedes-AMG GT показалось на фото: внешность и салон

09.06.2023 39 0 0

Такая «двухдверка» немецкого бренда появится в дилерских центрах на европейском рынке в середине 2024 года.

«Двухдверка» Mercedes-AMG GT с заводским индексом С190 появилось осенью 2014 года. Модель пришла на смену купе SLS AMG (выпускалось с 2010 по 2014 годы) и стала вторым автомобилем, разработанным подразделением AMG. Сейчас «двухдверка» готовится к первой смене генерации: прототипы будущей новинки ранее уже попадались в объективы фотошпионов, а теперь появилась новая порция снимков.

На фото: прототип Mercedes-AMG GT (PHEV)

Фотографиями частично замаскированного прототипа с нами поделилось испанское издание Motor.es. Судя по этим изображениям, у нового купе Mercedes-AMG GT крупные «раскосые» фары, уголки которых тянутся к передним крыльям. Предполагается, что у оптики будет новый световой рисунок. Ещё у «двухдверки» крупная решётка радиатора Panamericana с большим логотипом в виде трёхлучевой звезды в центре. В нижнюю часть переднего бампера интегрировано несколько воздухозаборников.

Боковины украсили углерод-керамическими тормозами, которые «спрятались» за 20-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками. Корма получила расположенные горизонтально расположенные задние фонари узкой формы, а выхлопную систему, очевидно, ещё будут «доводить до ума».

Фотошпионы сняли и интерьер прототипа Mercedes-AMG GT следующего поколения, правда, его передняя панель и центральная консоль пока скрыты с помощью плотной ткани. Судя по более ранним снимкам, у нового купе будет виртуальная «приборка», тачскрин мультимедийной системы на центральной консоли, спортивные кресла и усечённое рулевое колесо с кнопками для выбора ездового режима и изменения настроек шасси.

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На снимках отлично видны наклейки с указанием на то, что тестируемый прототип является гибридом, а также можно заметить крышку, за которой находится порт для зарядки аккумулятора. Купе второй генерации будет подключаемым гибридом: по предварительным данным, исполнение Mercedes-AMG GT 53 E Performance Coupe оснастят гибридной силовой установкой, в основу которой ляжет бензиновая 3,0-литровая рядная «турбошестёрка», которая работает в тандеме с электромотором, расположенным на задней оси. Ожидается, что у модели будет система полного привода 4Matic, а совокупная мощность системы составит около 680 л.с. Дальнобойность на одной зарядке при движении в чисто электрическом режиме окажется равна примерно 20 км.

В конце прошлого года дизайнер Kolesa.ru представил, как, возможно, будет выглядеть Mercedes-AMG GT следующего поколения. Предполагается, что наиболее заметным изменением во внешности новинки станут её пропорции; они изменятся по сравнению с нынешним AMG GT, который имеет очень длинный капот и смещённый назад салон.

В испанском издании отметили, что новая «двухдверка» появится в дилерских центрах на европейском рынке в середине 2024 года. Цены «второго» Mercedes-AMG GT будут объявлены позже.

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