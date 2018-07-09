Гибридный УАЗ Профи набирает первую «сотню» в три раза быстрее бензинового

Автомобиль разработан специалистами научно-технического центра УАЗа и ФГУП НАМИ на базе коммерческой модели Profi. На выставке демонстрируется гибрид в самом функциональном исполнении – грузовик с двухрядной пятиместной кабиной и надстройкой в виде фургона. Грузоподъемность такой машины составляет 1,5 тонны.

Производитель заявляет, что в состав гибридной силовой установки вошел бензиновый «атмосферник» объемом 2,3 литра с отдачей 131,6 л.с. и 214 Нм крутящего момента, шестиступенчатый «автомат» и электромотор с отдачей 126,4 л.с. (288 Нм). Грузовичок также оснащается тяговой батареей емкостью 14 кВт*ч. Разгон с нуля до 100 км/ч занимает 10,7 секунды.

Пресс-служба производителя заявляет, что средний расход топлива такой силовой установки в комбинированном режиме составляет 7,6 литра бензина на 100 км пробега, тогда как максимальный запас хода равен 855 км.

На электротяге автомобиль способен преодолеть до 74 километров, правда, максимальная скорость при этом составит 50 км/ч. Если стрелка спидометра пойдет дальше, электроника подключит ДВС к работе, что обеспечивает пиковую комбинированную отдачу 258 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

О реальных сроках начала серийного производства и ориентировочной стоимости гибридного УАЗ Профи производитель ничего не сообщает. «Серийное производство автомобиля планируется начать после прохождения всех необходимых испытаний», — гласит пресс-релиз.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про запланированное обновление внедорожника УАЗ Патриот, в рамках которого внедорожник получит автоматическую коробку передач и двигатель ЗМЗ-Pro, которым сейчас оснащают стандартный Профи.