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  • Глобальный растянутый SsangYong Tivoli после рестайлинга лишился дизеля и полного привода

Глобальный растянутый SsangYong Tivoli после рестайлинга лишился дизеля и полного привода

09.11.2020 270 0 0

Спереди паркетник XLV теперь практически полностью повторяет короткую версию, корма по-прежнему оригинальная. Модель стала еще крупнее, однако третий ряд кресел так и не появился. А еще «мировой» SUV предложат со старым «атмосферником», тогда как на родине марки ему отрядили турбомотор.

 

Кроссовер SsangYong Tivoli в строю с 2015-го, год спустя к нему присоединился удлиненный вариант, который в Корее зовется Tivoli Air, а на других рынках известен как XLV. Короткий паркетник обновился в 2019-м, но его брата рестайлинг тогда обошел стороной. Более того, в прошлом году растянутый SUV и вовсе покинул домашний рынок, хотя там спрос на него был, пусть Tivoli Air и значительно уступал короткой версии: к примеру, в 2018-м реализовано 13 554 таких кросса («просто» Tivoli в Корее тогда разошелся тиражом в 43 897 экземпляров). Не исключено, что одной из причин того, что модель сняли с продаж, было желание компании расчистить дорогу Korando нового поколения. Как бы то ни было, в октябре 2020-го удлиненный паркетник вернулся на родину – и сразу в модернизированном виде. Теперь же пришла очередь обновиться «мировому» растянутому SUV.

Отметим, согласно отчету SsangYong, на экспорт XLV не поставляют с апреля текущего года, однако кое-где в Европе модель еще имеется в продаже. Но за рубежом этот кросс расходится плохо: всего в 2019-м на экспорт отправили 2230 таких машин – вдвое меньше, чем годом ранее.

Обновленный SsangYong XLV
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Обновленный SsangYong XLV
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Обновленный SsangYong XLV
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Итак, и внутри, и снаружи SsangYong XLV изменился так же, как и Tivoli Air, не считая эмблем (в Корее марка отказалась от «крыльев» в пользу старого логотипа). Спереди растянутый кросс почти полностью повторяет «просто» Tivoli (у дореформенных машин морды отличались намного серьезнее): появились новые фары и выстроенные столбиками противотуманки, плюс заменили передний бампер и радиаторную решетку. Единственное отличие от короткого SUV анфас – серая вставка, обрамляющая нижнюю решетку. Корма у XLV по-прежнему оригинальная, и сзади обновок меньше – лишь иной бампер. После рестайлинга паркетник стал еще длиннее – этот показатель вырос на 40 мм до 4480 мм, колесная база – те же 2600 мм (длина стандартного обновленного Tivoli составляет 4225 мм, расстояние между осями такое же, как у XLV/Tivoli Air).

Обновленный SsangYong XLV
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Обновленный SsangYong XLV
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Обновленный SsangYong XLV
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Обновленный SsangYong XLV
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Обновленный SsangYong XLV
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Внутри удлиненная версия тоже повторила базовый SUV: в салоне установили виртуальную «приборку», новые мультимедийную систему и блок управления «климатом». А вот третий ряд кресел так и не добавили – как и прежде, кросс доступен только в пятиместном исполнении. Объем багажника не изменился: 740 литров, со сложенными спинками задних сидений он увеличивается до 1440 литров. Еще обновленному кроссоверу положены семь подушек безопасности, беспроводная зарядка для смартфона, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, ассистент парковки.

Обновленный SsangYong XLV
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Обновленный SsangYong XLV
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Обновленный SsangYong XLV
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Обновленный SsangYong XLV
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Судя по глобальному сайту марки, как и корейский Tivoli Air, удлиненный XLV лишился 115-сильного турбодизеля 1.6, но новый дизель 1.6, выдающий 136 л.с., модели не достался (как и в Корее, хотя у «просто» Tivoli такой имеется – и на домашнем рынке, и за рубежом). Также любопытно, что, согласно опять же сайту, для «мирового» XLV сохранили старый бензиновый «атмосферник» 1.6 мощностью 128 л.с., тогда как на родине этот мотор заменили на 163-сильную «турбочетверку» 1.5. Коробки прежние – экспортный растянутый паркетник предложат с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», а вот привод отныне только передний (в Корее Tivoli Air тоже лишился полноприводной версии).

Кстати, в Европе короткий Tivoli также недавно обрел бензиновую «турботройку» 1.2 от пока еще материнской компании Mahindra (индийский автогигант собирается либо сократить свою долю, либо и вовсе избавиться от акций корейского бренда). Возможно, позже хотя бы такой мотор достанется «старосветскому» растянутому кроссоверу.

Марка уже запустила рекламную кампанию обновленного XLV в соцсетях, но дата старта продаж пока не называется. Впрочем, из России SsangYong все равно ушел, его возвращение на наш рынок не планируется.

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