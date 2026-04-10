GM и SAIC готовят к премьере большой кроссовер Wuling Starlight L в новом стиле

Бренд Wuling, входящий в СП концернов General Motors и SAIC, анонсировал новый крупный кроссовер Starlight L (на китайском название звучит как Xingguang L). Судя по всему, в гамме марки SUV займет позицию флагмана. А еще это будет уже пятая модель в семействе Starlight – «элька» присоединится к седану (четырехдверка и дала название линейке), минивэну Starlight 730, паркетнику Starlight S и брутальному кроссоверу Starlight 560.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Внешность Wuling Starlight L выполнена в совершенно новом стиле – и не только для семейства, но и для бренда в целом. Хотя справедливости ради отметим, что в серии Starlight в плане дизайна экстерьера перекликаются лишь две модели – вэн да кроссовер с индексом 560.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Как бы то ни было, новый паркетник получил гладкий «нос», радиаторная решетка с активными заслонками встроена в нижнюю часть бампера. Под капотом расположена диодная полоска, ниже идут компактные блоки основных фар, а по бокам от них имеются дополнительные вертикальные LED-линии. Задние фонари сделали в виде скошенных вертикальных же полосок, плюс их объединяет узкая светящаяся плашка.

Длина Wuling Starlight L равна 4980 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2950 мм. Кроссовер «стоит» на 20-дюймовых дисках.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

В салоне – раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). Кроссоверу также достались трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. В спинку переднего пассажирского кресла встроен откидной столик. Паркетник предложат в шестиместном исполнении. Объем багажника пока не раскрыт.

Wuling Starlight L представляет собой подзаряжаемый гибрид. По предварительным данным, кроссовер предложат с двумя вариантами силовой установки. Первый включает бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 106 л.с., второй базируется на турбомоторе аналогичного объема мощностью 143 л.с. Информации об электромоторе (или моторах) пока нет, как и о батареях. При этом в компании заявили о том, что только на электротяге паркетник сможет проехать 260 км по китайскому циклу CLTC.

Публичную премьеру гибридный Wuling Starlight L справит на Пекинском автосалоне, который откроется в конце текущего месяца.