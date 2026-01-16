Wuling Starlight 560, который может превратиться в Chevrolet: дешевле, чем ожидалось

Паркетник Wuling предложен сразу в трех модификациях: покупатели могут выбрать чисто бензиновый SUV, гибрид или полноценный электрокар. Особо богатым кроссовер не назовешь, зато и цены соответсвенные.

Свой новый крупный паркетник входящий в СП концернов General Motors и SAIC бренд Wuling впервые анонсировал еще летом прошлого года. На китайском его название звучит как Xingguang 560, англоязычное обозначение – Starlight 560. В декабре в Поднебесной назвали предварительные цены и открыли прием заявок. А теперь состоялся полноценный запуск новинки. Напомним, кроссовер стал четвертой моделью семейства Xingguang/Starlight. Он присоединился к седану (четырехдверка и дала название линейке), младшему паркетнику Starlight S и минивэну Starlight 730.

Слева — Wuling Starlight 560 с ДВС, справа — электроверсия 1 / 2 Электрический Wuling Starlight 560 2 / 2

В Wuling особо гордятся брутальным обликом Starlight 560. Кроссовер получил внушительный обвес и рельефные боковины. Как и остальные модели семейства, свежий паркетник предложен с несколькими вариантами начинки: можно выбрать чисто бензиновый SUV, подзаряжаемый гибрид или электрокар. «Традиционный» и гибридный Wuling Starlight 560 имеют привычную радиаторную решетку, под фарами у них есть черные вставки. Кроме того, на переднем бампере таких кроссоверов красуется массивная защитная накладка. У электроверсии – гладкая панель и более спокойный бампер. К слову, оптика перешла с родственного минивэна Wuling Starlight 730.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Длина Wuling Starlight 560 равна 4745 мм, ширина – 1850 мм, высота в зависимости от исполнения – 1755 или 1770 мм, колесная база – 2810 мм. Все версии «стоят» на 18-дюймовых дисках.

Кроссовер доступен с пяти- или семиместным салоном. Китайцы пишут, что объем багажника двухрядной версии составляет 763 литра, со сложенными спинками задних кресел – 1945 литров. Внутри – лаконичная передняя панель с раздельными экранами приборки и мультимедийной системы. Чисто бензиновому кроссоверу достался привычный рычаг коробки, у электрифицированных версий – подрулевой рычажок. Список оборудования богатым не назовешь: в дорогих комплектациях есть беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида и круиз-контроль.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Паркетник бывает только с передним приводом. Техника такая же, как у минивэна с индексом 730. «Традиционный» Wuling Starlight 560 оснащен турбочетверкой 1.5 мощностью 177 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором. Установка подзаряжаемого гибрида включает атмосферник 1.5 (106 л.с.), электромотор мощностью 197 л.с., электромеханический вариатор и батарею емкостью 20,5 кВт*ч. В электрическом режиме PHEV-версия проедет 125 км по китайскому циклу CLTC. Полностью «зеленый» Starlight 560 получил 136-сильный электромотор и аккумулятор на 60 кВт*ч, его запас хода – 500 км.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Реальные цены, как водится в Китае, оказались чуть ниже предварительных. Бензиновый кроссовер Wuling Starlight 560 обойдется в 62 800 – 75 800 юаней (около 706 000 – 852 000 рублей по актуальному курсу). За гибрид просят 91 800 юаней (1,03 млн рублей), а электрокар оценили в 98 800 (1,1 млн рублей). При этом первым покупателям доступны скидки.

Впоследствии Wuling Starlight 560 вполне может превратиться в модель Chevrolet. Дело в том, что американская марка уже давно «заимствует» машины китайского партнера для продажи на развивающихся рынках. К примеру, Chevrolet Captiva EV и Captiva PHEV – это электрическая и гибридная версии Wuling Starlight S. Кроссовер Chevrolet Groove второго поколения сделан из Wuling Xingchi. А только что представленный в Узбекистане новый Chevrolet Damas – это Wuling Hongguang V.