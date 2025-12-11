Гибридные авто ×
11.12.2025
Wuling Starlight 560 от GM и SAIC: большой кроссовер за небольшие деньги

Марка Wuling открыла прием заказов на свой новый крупный паркетник. Модель предложена как только с ДВС, так и с гибридной и полностью электрической установками.

Этот кроссовер входящий в СП концернов General Motors и SAIC бренд Wuling анонсировал еще летом. На китайском его название звучит как Xingguang 560, англоязычное обозначение – Starlight 560. Теперь в Поднебесной провели презентацию паркетника, озвучили предварительные цены и начали принимать заявки. Напомним, кроссовер стал четвертой моделью семейства Xingguang/Starlight. Он присоединился к седану (четырехдверка и дала название линейке), младшему паркетнику Starlight S и минивэну Starlight 730.

Как и остальные модели семейства, новый кроссовер предложен с несколькими вариантами начинки. Клиенты могут выбрать чисто бензиновый Wuling Starlight 560, подзаряжаемый гибрид или полностью электрическую версию. Между собой машины с ДВС и электрокросс отличаются оформлением передней части. «Традиционный» и гибридный паркетник имеют привычную радиаторную решетку, а под фарами есть черные вставки. Кроме того, на переднем бампере таких кроссоверов красуется довольно внушительная защитная накладка. У электроверсии – гладкая панель и более спокойный бампер. Для модели предусмотрена двухцветная окраска кузова.

Электрический Wuling Starlight 560

Длина Wuling Starlight 560 равна 4745 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1755 мм, колесная база – 2810 мм. Кроссоверу положены 18-дюймовые диски.

В салоне – лаконичная передняя панель с раздельными экранами приборки и мультимедийной системы. Центральный планшет – диагональю 12,8 дюйма. Паркетник только с ДВС имеет привычный рычаг коробки, у электрифицированных версий – подрулевой рычажок. Wuling пока представил только пятиместный кроссовер, но, согласно сертификату, будет и семиместное исполнение. У пятиместного же паркетника спинки кресел второго ряда можно наклонить назад на 128 градусов. Объем багажника, увы, еще не раскрыт. Описания комплектаций тоже пока нет.

Кроссовер бывает только с передним приводом. «Традиционный» Wuling Starlight 560 оснащен турбочетверкой 1.5 мощностью 177 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором. Установка подзаряжаемого гибрида включает атмосферник 1.5 (106 л.с.), электромотор мощностью 197 л.с. и электромеханический вариатор. Полностью «зеленый» Starlight 560 получил 136-сильный электромотор. О батареях исполнений PHEV и EV сам производитель не рассказал. Вероятно, они такие же, как у родственного минивэна Starlight 730: гибриду положен аккумулятор на 20,5 кВт*ч, «электричке» — емкостью 60 кВт*ч. Зато официально объявлено, что только на электротяге Wuling Starlight 560 PHEV проедет 125 км по китайскому циклу CLTC, запас хода электрокросса – 500 км.

Бензиновый Wuling Starlight 560 предварительно оценили в 63 800 – 77 800 юаней (около 699 000 – 853 000 рублей по актуальному курсу), гибрид обойдется в 93 800 юаней (1 028 000 рублей), электрокросс стоит 102 800 юаней (1 127 000 рублей). При этом первым покупателям доступны скидки. Ну и после запуска «живых» продаж, который состоится позже, реальные цены могут оказаться чуть ниже.

Между тем впоследствии новый кроссовер Wuling вполне может превратиться в Chevrolet. Американская марка уже давно «заимствует» модели китайского партнера для продажи на развивающихся рынках. К примеру, Chevrolet Captiva EV и Captiva PHEV – это электрическая и гибридная версии Wuling Starlight S. А кроссовер Chevrolet Groove второго поколения сделан из Wuling Xingchi.

Новые комментарии
